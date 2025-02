เกมโร้คไลค์ไทย "Bounty Brawl" อัปเดต Alpha Patch 3 พร้อมเปิดทดสอบแล้ว!

"Bounty Brawl : Most Wented" เป็นเกมแอ็คชันโร้คไลค์ตะลุยด่าน เล่นกับเพื่อนได้สูงสุด 4 คน โดยมีเรื่องราวเกี่ยวกับ Hunter Haven สมาคมลับที่รวมเหล่านักล่าค่าหัวชั้นยอดเพื่อไล่ล่าอาชญากรที่อันตรายที่สุดในจักรวาล แต่เมื่อหัวหน้าสมาคมกลับกลายเป็นผู้ทรยศ "เรด" อดีตนักล่าค่าหัวที่ผันตัวมาเป็นบาร์เทนเดอร์ ต้องตามหานักล่าที่กล้าพอจะโค่นหัวหน้าสมาคมและขึ้นมาเป็นผู้นำแทน✨ฮันเตอร์ที่หลากหลาย: เลือกเล่นเป็นนักล่าจากตัวละครหลากหลาย โดยแต่ละตัวจะมีสไตล์การเล่น อาวุธ และความสามารถเฉพาะตัว—ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ระยะประชิด การโจมตีระยะไกล หรือการใช้ระเบิด✨ภารกิจแบบไดนามิก: ออกล่าอาชญากรอวกาศตามดาวเคราะห์ต่าง ๆ เผชิญกับสภาพแวดล้อมและเป้าหมายแบบสุ่มในแต่ละห้อง ซึ่งกลยุทธ์คือกุญแจสำคัญในการเอาชนะ✨บ่วงบาศ (Lasso): ฝึกฝนการใช้บ่วงบาศในการโหนข้ามช่องว่าง โต้ตอบกับสภาพแวดล้อม หรือโจมตีศัตรูที่อ่อนแอเพื่อเพิ่มความเสียหาย✨Roguelite Gameplay: แบ่งการต่อสู้เป็นดาว ที่จะไต่ระดับความยากขึ้นไปเรื่อย ๆ✨ตลาดมืด: พบกับเม่น พ่อค้าของเถื่อน ซึ่งหลังจากการล่าแต่ละครั้ง ผู้เล่นจะสามารถซื้อบัฟพิเศษเพื่อเพิ่มพลังนักล่าได้ แต่ต้องรีบหน่อย เพราะบัฟดี ๆ นั้นก็ถูกหมายตาโดยนักล่าคนอื่น ๆ เช่นกัน✨การต่อสู้กับบอส: รวมพลังกับนักล่าคนอื่นเพื่อโค่นบอสสุดแกร่ง ใช้ทักษะการต่อสู้และบ่วงบาศเพื่อนำบอสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และรับรางวัลค่าหัว✨ศึกสุดท้าย: เมื่อบอสพ่ายแพ้ นักล่าทุกคนต้องหันมาต่อสู้กันเองในศึกสุดเดือดแบบไม่มียั้ง เพราะมีเพียงผู้ที่เหลี่ยมที่สุดเท่านั้นที่จะคว้ารางวัลใหญ่ไปได้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมทดสอบเกม Bounty Brawl : Most Wented ได้บน Steam โดยกดปุ่ม Add to your wishlist จากนั้นจะขึ้น Play Now สามารถดาวน์โหลด และร่วมทดสอบเกมได้เลย ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ที่แฟนเพจ https://www.facebook.com/bountybrawlgame