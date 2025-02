รู้ก่อนลุย VALORANT Masters Bangkok 2025 ศึกอีสปอร์ตเวิลด์คลาสแรกของปี!

ศิริญา กัลยาศิริ ผู้จัดการแบรนด์ VALORANT ประเทศไทย กล่าวด้วยความตื่นเต้นว่า VALORANT Masters Bangkok 2025 ที่จะระเบิดศึกครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการอีสปอร์ตไทยและของโลก จึงไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง“เราตื่นเต้นและดีใจมากที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย จะได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเกม VALORANT ระดับโลกอย่าง Masters Tournament เป็นครั้งแรก แถมยังเป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย เรามั่นใจมากว่าความดุเดือดของ Masters Bangkok จะไม่แพ้ทัวร์นาเมนต์ใดในโลกแน่นอน ด้วย 8 สุดยอดทีมจากทั่วโลกซึ่งเต็มไปด้วยซูเปอร์สตาร์ของวงการวาโลโลก ใครที่มีบัตรแล้วคงต้องกำเอาไว้ให้แน่น ๆ และมาสัมผัสความมันทะลุปรอทในศึกครั้งนี้ ส่วนใครที่ยังไม่มีบัตรก็ยังจับจองกันได้ที่ Ticketmelon เพราะเราอยากให้ทั้งแฟนเกมและอีสปอร์ตทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์เกม VALORANT ครั้งนี้ไปด้วยกัน”แต่ก่อนจะได้พบกับความเดือดในทัวร์นาเมนต์นี้ มีหลายสิ่งที่ควรรู้และต้องรู้เกี่ยวกับ VALORANT Masters Bangkok 2025 ซึ่ง Riot Games รวบรวมไว้ให้แล้วซีซั่น 2025 นั้นเริ่มต้นด้วย Kickoff Tournament ของทั้งสี่ลีกระดับนานาชาติได้แก่ VCT Americas, VCT China, VCT EMEA และ VCT Pacific โดยแต่ละลีกจะมี 12 ทีมเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อเฟ้นหาทีมที่แข็งแกร่งที่สุด 2 ทีมเพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งที่กรุงเทพฯ ทีมที่จะได้เดินทางไปแข่งที่กรุงเทพฯ ได้แก่ได้แก่ ทีม DRX และทีม T1ได้แก่ ทีม Team Vitality และทีม Team Liquidได้แก่ ทีม Sentinels และทีม G2 Esportsได้แก่ ทีม Edward Gaming และ ทีม Trace EsportsMasters Bangkok จะแบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่ รอบ Swiss และรอบ Bracket ในการจับคู่แข่งขันรอบแรก โดยจะแบ่งทีมออกเป็น 4 คู่ 4 สาย ตามผลงานที่ทำไว้ใน Kickoff Tournament โดยในรอบแรกนี้ เราจะได้เห็นทีมแชมป์จากการแข่งขัน Kick-Off ห้ำหั่นกับทีมรองแชมป์จากภูมิภาคอื่นในรอบ Swiss ทีมต้องชนะ 2 แมตช์ ก่อนที่จะแพ้ครบ 2 แมตช์ หากทำได้ จะผ่านเข้ารอบถัดไป โดยแต่ละแมตช์จะแข่งแบบ Best of Three (ชนะ 2 ใน 3 เกม) ทีมที่ชนะในรอบที่ 1 จะได้ไปต่อ ส่วนทีมที่แพ้จะต้องแข่งในแมตช์แบบแพ้คัดออก ระหว่างการแข่งขันแต่ละรอบ จะมีการจับฉลากทั้งหมดสองครั้งเพื่อสุ่มจับคู่ทีมแข่งขัน โดยทีมจากภูมิภาคเดียวกันจะไม่สามารถแข่งกันเองได้ในรอบแรก เมื่อแข่งรอบ Swiss จบสามรอบ จะมีเพียง 4 ทีมเท่านั้นที่ได้ไปแข่งต่อในรอบ Bracketในรอบนี้จะใช้การจับฉลากเพื่อสุ่มจับคู่ทีมแข่งขันในสายการแข่งขันแบบแพ้สองครั้งคัดออกที่จะทำให้บางทีมต้องตกรอบไป ก่อนจะปิดท้ายด้วยการแข่งขันแบบ Best-of-Five ในรอบ Finals สายล่าง และรอบ Grand Finals เพื่อเฟ้นหาทีมสุดท้ายที่จะได้ตำแหน่งแชมป์ Masters Bangkok ไปครองวันพฤหัสบดีที่ 20 ก.พ. - วันจันทร์ที่ 24 ก.พ. ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ตามเวลาประเทศไทยวันพฤหัสที่ 27 ก.พ. - วันอาทิตย์ที่ 2 มี.ค. ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ตามเวลาประเทศไทย โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้● วันพฤหัสบดีที่ 27 ก.พ. - รอบ Bracket● วันศุกร์ที่ 28 ก.พ. - รอบ Finals สายบนและ Semifinals สายล่าง● วันเสาร์ที่ 1 มี.ค. - รอบ Finals สายล่าง● วันอาทิตย์ที่ 2 มี.ค. - รอบ Grand Finalsสำหรับแฟน ๆ ที่ตามลุ้นตามเชียร์ทีมโปรดผ่านการถ่ายทอดสดการแข่งขัน Masters Bangkok จะได้ลุ้นรับรางวัลดรอปสุดพิเศษ! ซึ่งรางวัลดรอปสำหรับ Masters Bangkok คือ ฉายา // ยิงคม และสเปรย์ // รถตุ๊กตุ๊ก ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://valorantesports.com/th-TH/ วัยรุ่นวาโลไทยสามารถรับชมการแข่งขัน VALORANT Masters Bangkok 2025 ได้ตามช่องทางต่อไปนี้ และติดตามข่าวสารอย่างเป็นทางการได้ที่เว็บไซต์ https://valorantesports.com/th-TH/ ● YouTube: https://www.youtube.com/@VALORANTEsportsTH ● Twitch: https://www.twitch.tv/valorant_th ● Facebook: https://www.facebook.com/valorantesportsTH ● Instagram: https://www.instagram.com/valorantesportsth/ ● TikTok: https://www.tiktok.com/@valorantth Masters Bangkok ถือเป็นก้าวสำคัญก้าวแรกบนเส้นทางสู่ตำแหน่งแชมป์โลก โดยทีม VCT จากทั่วโลกจะต้องแข่งขันกันในลีกระดับนานาชาติและอีเวนต์ระดับโลกตลอดทั้งปี เพื่อคว้าตั๋วเข้าร่วมการแข่งขันอันทรงเกียรติที่สุดของ VALORANT Champions Tour อย่าง Champions Parisเช่นเดียวกับปีที่แล้ว จะมีการแจกคะแนน Championship ในทุกรอบและทุกการแข่งขัน เพราะเป้าหมายคือการทำให้ผลการแข่งขันทุกรายการตลอดซีซั่นมีผลต่อทีมอย่างมากและมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายนี้ จึงมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสองเรื่อง ได้แก่ การให้คะแนนกับหลายทีมมากขึ้นทั้งใน Masters และ Playoffs รวมทั้งใช้การนับคะแนนแบบแยกกันสำหรับการแข่งขันแต่ละรายการ เพื่อให้ทุกทีมมีโอกาสได้ตั้งหลักใหม่อีกครั้งในช่วงกลางซีซั่นการแข่งขันในซีซั่นปกติจะยังคงให้ 1 คะแนนต่อการชนะหนึ่งครั้งในซีซั่นปกติเช่นเดิม ส่วนการแข่งขันในรายการหลักอย่าง Kickoff, Playoffs และ Masters ตอนนี้จะให้คะแนนกับหลายทีม โดย Playoffs และ Kickoff ของลีกระดับนานาชาติจะให้คะแนนกับ 4 ทีมอันดับสูงสุด ในขณะที่ Masters Bangkok และ Masters Toronto จะให้คะแนนกับ 4 ทีมอันดับสูงสุดและ 6 ทีมอันดับสูงสุดVALORANT Masters Bangkok 2025 พร้อมระเบิดความมัน ณ UOB Live ศูนย์การค้า Emsphere ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคมนี้ ซื้อบัตรเข้างานได้ที่ https://www.ticketmelon.com/riotgames/vctmastersbkk2025