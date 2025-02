VALORANT จับมือ MILLI เปิดตัวซิงเกิล "ONE PUNCH" ต้อนรับ VALORANT Masters Bangkok 2025

ทัวร์นาเมนต์ VALORANT Masters Bangkok 2025 ถือเป็นอีเวนต์ระดับโลกครั้งแรกของ VALORANT Champions Tour 2025 และเป็นครั้งแรกของการจัดการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ระดับโลกครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเป็นครั้งแรกในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคมนี้ ที่ UOB LIVE ศูนย์การค้า Emsphereทั้งนี้ Riot Games Music และ YUPP! ค่ายเพลงของ MILLI ยังได้ปล่อยเวอร์ชันพิเศษของ "ONE PUNCH" บนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งทุกแห่ง ซึ่งสามารถฟังได้ ที่นี่ โดยซิงเกิลนี้ยังถูกบรรจุอยู่ในอัลบั้มเต็มลำดับที่ 2 ของ MILLI ซึ่งมีกำหนดเปิดตัวภายในปีนี้"ONE PUNCH" เป็นหนึ่งในเพลงจากคลังเพลงของ Riot Games Music ที่มีมากกว่า 1,000 เพลง รวมถึงเพลงประกอบสำหรับ VALORANT กว่า 60 เพลง ซึ่งได้รับการสตรีมมากกว่า 450 ล้านครั้งทั่วโลกRiot Games Music (RGM) คือทีมสร้างสรรค์ด้านดนตรีของ Riot Games ที่ผสมผสานเกมและดนตรีเข้าด้วยกันผ่านความร่วมมือกับศิลปินระดับโลก เพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นให้กับผู้เล่นผ่าน เพลง, อีเวนต์ไลฟ์, และการขยาย IPRGM มีคลังเพลงกว่า 1,000 เพลง รวมถึงเพลงอีสปอร์ต Anthem สำหรับการแข่งขัน League of Legends World Championship มากถึง 11 เพลง ซึ่งมียอดสตรีมรวมมากกว่า 10,000 ล้านครั้ง บนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง เพลงเหล่านี้เคยถูกขับร้องโดยศิลปินระดับโลก เช่น Linkin Park, Lil Nas X, Imagine Dragons, Zedd, NewJeans และอีกมากมายล่าสุด RGM ได้ร่วมมือกับ Virgin Music Group เปิดตัวอัลบั้ม Arcane League of Legends: Season 2 (Soundtrack From The Animated Series) ซึ่งเป็นอัลบั้มเพลงประกอบซีรีส์ Arcane ซีซั่น 2 ที่ได้รับรางวัล Emmy โดยอัลบั้มนี้มียอดสตรีมมากกว่า 1,200 ล้านครั้งทั่วโลก และมีเพลงจากศิลปินชื่อดัง เช่น Mike Shinoda (Linkin Park), Twenty One Pilots, Imagine Dragons, Stromae, Stray Kids, d4vd, Ashnikko และอื่นๆนอกจากนี้ Riot Games Music ยังเป็นผู้นำด้านศิลปินเสมือนจริง (Virtual Artists) ผ่านโปรเจกต์ต่าง ๆ เช่น• K/DA วงเกิร์ลกรุ๊ป K-Pop ในจักรวาล League of Legends ที่มียอดสตรีมมากกว่า 1.2 พันล้านครั้ง และเพลง POP/STARS ได้รับการรับรอง Platinum โดย RIAA• HEARTSTEEL วงดนตรีที่นำเอาคาแรกเตอร์ยอดนิยมใน LoL มาสร้างไอดอลเสมือนจริง• Pentakill วงเฮฟวีเมทัลที่ได้รับความนิยมในวงการ LoL• True Damage กลุ่มฮิปฮอปที่สร้างความตื่นเต้นในโลกของ LoL• รวมถึง DJ Sona และ Seraphine