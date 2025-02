เกมนินจาสุดคลาสสิกคืนชีพ! "SHINOBI: Art of Vengeance" วางจำหน่าย 29 ส.ค.นี้

"SHINOBI: Art of Vengeance" พัฒนาโดย Lizardcube สตูดิโอที่มีผลงานเกม Beat 'em up ชื่อดังอย่าง Streets of Rage 4 ซึ่งการกับมาของซีรีส์ SHINOBI ในครั้งนี้ ผู้เล่นจะได้สวมบทเป็น 'ชิโนบิ โจ มูซาชิ' ปรมาจารย์แห่งนินจา ที่พบว่าหมู่บ้านของเขาถูกเผาจนวอดและทุกคนถูกสาปเป็นหิน เขาจึงออกเดินทางเพื่อแก้แค้น ทำให้ต้องเผชิญหน้ากับความชั่วร้ายสุดหยั่งถึงตัวเกมนำเสนอกราฟิกสไตล์ภาพวาดด้วยมือ ผู้เล่นจะได้ผจญภัยผ่านด่านต่าง ๆ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากกว่า 10 ด่าน ใช้วิชานินจากำจัดเหล่าศัตรู หรือไขปริศนาเพื่อค้นหาเส้นทางลับที่ซ่อนไว้ ซึ่งภายในเกมจะมีวิชานินจาและอาวุธหลากหลายแบบ ทำให้ผู้เล่นสามารถผสมผสานเทคนิคการต่อสู้เพื่อสร้างสไตล์การเล่นในแบบของตัวเอง"SHINOBI: Art of Vengeance" เปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าแล้วบนทุกแพลตฟอร์ม พร้อมส่วนลด 10% สำหรับผู้ที่สั่งซื้อล่วงหน้าจะได้รับไอเทมพิเศษเพิ่มเติม สำหรับ Digital Deluxe จะได้รับไอเทม Starter Pack, ด่านพิเศษ SEGA Villains Stage (วางจำหน่ายปี 2026), Digital Artbook, Digital Soundtrack และสิทธิ์เข้าเล่นเกมล่วงหน้า 3 วัน ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://asia.sega.com/shinobi-art-of-vengeance/en/