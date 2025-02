Onimusha: Way of the Sword เผยเกมเพลย์และตัวเอก "มิยาโมโตะ มุซาชิ"

"Onimusha: Way of the Sword" จะดำเนินเรื่องในเกียวโตช่วงต้นยุคเอโดะ ซึ่งกำลังถูกคุกคามโดย 'เก็นมะ' ปีศาจร้ายจากเงามืด ในตัวอย่างใหม่นี้ได้เผยโฉมตัวเอก 'มิยาโมโตะ มุซาชิ' ซามูไรผู้ครอบครอง 'Oni Gauntlet' ที่มีพลังในการสังหารปีศาจ เขาได้เผชิญหน้ากับศัตรูมากมายในการต่อสู้เพื่อชีวิตของตัวเองซีรีส์ Onimusha ขึ้นชื่อเรื่องการดึงเอาบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์อย่าง 'ซามาโนะสุเกะ อาเคจิ' และ 'จูเบ ยางิว' ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในญี่ปุ่น มาเป็นตัวละครเอก อย่างไรก็ตาม ในครั้งนี้ได้หยิบเอาเรื่องราวของซามูไรในตำนานที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอย่าง 'มิยาโมโตะ มุซาชิ' มาดัดแปลงให้เข้ากับโลกของ Onimusha ซึ่ง Capcom มั่นใจว่าจะสามารถนำเสนอเรื่องราวของนักดาบในตำนานในแบบฉบับของตนเองได้อย่างน่าสนใจตัวเอกของภาคนี้คือซามูไรหนุ่มผู้ดุดันที่เคลื่อนไหวไปมาระหว่างการต่อสู้ที่ดุเดือดและเลือดสาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ของซามูไรผู้โดดเด่น Capcom ได้เลือก 'โทชิโระ มิฟูเนะ' นักแสดงชาวญี่ปุ่นผู้ล่วงลับที่มีผลงานแสดงในภาพยนตร์เกี่ยวกับซามูไรมากมาย มาเป็นต้นแบบใบหน้าของ 'มิยาโมโตะ มุซาชิ' และได้คุณ 'เคนิชิโระ ทอมสัน' มาเป็นผู้ให้เสียงพากย์ในตัวอย่างเผยให้เห็นการต่อสู้ระหว่างตัวเอกกับ Hitotsume Gasa เก็นมะรูปแบบทหารที่ใช้อาวุธได้หลากหลายแบบ และ Byakue ขนาดใหญ่ที่ใช้ขวานยักษ์เป็นอาวุธ ซึ่งผู้เล่นสามารถใช้องค์ประกอบของสภาพแวดล้อม เช่น เสื่อทาทามิ คบเพลิง หรือกิโมโน มาประยุกต์ใช้เพื่อให้ได้เปรียบในการต่อสู้ รวมถึงยังมีท่าไม้ตายอันทรงพลังที่สามารถใช้ปิดฉากศัตรูได้อีกด้วยOnimusha: Way of the Sword จะวางบนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, Xbox Series X|S, และ PC (Steam) ในปี 2026 ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.capcom-games.com/onimusha/ws/en-asia/