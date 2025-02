แพ็กรวมเกมต่อสู้คลาสสิก "Capcom Fighting Collection 2" วางจำหน่าย 16 พ.ค.นี้

Capcom Fighting Collection 2 ได้รวมเอาเกมต่อสู้คลาสสิกอย่าง Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001 และเกมต่อสู้สุดโปรดของแฟน ๆ อย่าง Power Stone 2 ไว้ในแพ็กเกจเดียว มาพร้อมฟีเจอร์ใหม่ ๆ มากมาย เช่น การเล่นออนไลน์ผ่าน Rollback Netcode, Music Player ที่มีมากกว่า 400 เพลง, Gallery รวมงานศิลป์และงานออกแบบมากกว่า 600 รูป และการปรับปรุงระบบต่าง ๆ เพื่อประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยทั้ง 8 เกมในคอลเลกชันนี้ ได้แก่- Capcom vs. SNK: Millennium Fight 2000 Pro- Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001- Capcom Fighting Evolution- Street Fighter Alpha 3 UPPER- Project Justice- Power Stone- Power Stone 2- Plasma Sword: Nightmare of Bilsteinผู้เล่นสั่งซื้อล่วงหน้าจะได้รับ Bonus Songs ได้แก่ Soy Sauce for Geese และ Rival Schools Medley ที่แต่งใหม่โดย CAP-JAMS ซึ่งจะปลดล็อคให้ฟังได้ใน Music Player ภายในเกม และสำหรับผู้ที่ซื้อแบบแผ่นได้รับหนังสือการ์ตูน Capcom vs. SNK เป็นของแถมซึ่งมีจำนวนจำกัดอีกด้วยนอกจากนี้ MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics แพ็กรวมเกมต่อสู้ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง MARVEL และ CAPCOM ที่รวมเกมคลาสสิกเอาไว้มากมาย อาทิ X-MEN vs. STREET FIGHTER, MARVEL vs. CAPCOM 2 New Age of Heroes และ THE PUNISHER พร้อมวางจำหน่ายบน Xbox One แล้ว โดยผู้ที่สนใจสามารถหาซื้อได้แล้วทั้งบน Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One และ PC (Steam)Capcom Fighting Collection 2 จะวางจำหน่ายในวันที่ 16 พฤษภาคมนี้ บนแพลตฟอร์ม Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One และ PC (Steam) ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.capcom-games.com/cfc2/