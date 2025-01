บังเอิญหรือตั้งใจ! "Rise of the Ronin" ขายสตีมก่อนแอสซาซินครีด 9 วัน

gematsu

ล่าสุดค่ายตัวแทนจัดจำหน่าย Koei Tecmo ร่วมกับสตูดิโอ Team NINJA ได้ออกมาประกาศกำหนดวันวางจำหน่ายสำหรับในเวอร์ชันพีซี โดยตัวเกมจะเปิดขายบนแพลตฟอร์มในวันที่สนนราคาไทยอยู่ที่ 1,500 บาท ซึ่งผู้เล่นที่สั่งซื้อล่วงหน้าหรือกดซื้อตัวเกมก่อนวันที่ 2 เม.ย. จะได้รับของรางวัลโบนัสพิเศษเป็นสไตล์ท่วงท่าการต่อสู้ของ ริว ฮายาบุสะ, นิโอะ ริว และ ไอสึ คาเงะริว รวมไปถึงดาบและเซตชุดเกราะนินจาอิกะ ไปครองสำหรับ Rise of the Ronin นั้นเป็นเกมแนวแอ็คชั่นซามูไรโอเพ่นเวิลด์ที่ให้ผู้เล่นสวมบทนักรบ โรนิน ผู้ต้องต่อสู้ฟาดฟันเพื่อลิขิตชะตาและอนาคตของญี่ปุ่นด้วยการเลือกฝักใฝ่ฝ่ายต่อต้านโชกุน, ฝ่ายหนุนระบอบโชกุน, ฝ่ายนิยมชมชอบชาติตะวันตก หรือจะโลเลเปลี่ยนใจเลือกรับใช้มันหมดทุกฝ่ายก็ทำได้ ซึ่งทุกตัวเลือกการตัดสินใจจะส่งผลกระทบต่อทักษะวิชาที่เราได้รับและเนื้อเรื่องบทสรุปของเกมโดยในเวอร์ชันพีซีนี้จะมีการรองรับความละเอียดภาพถึงระดับ 8K, ซัพพอร์ตจอมอนิเตอร์ Ultra-wide และ Super Ultra-wide, อัตราเฟรมเรต 120 เฟรมต่อวินาที, เทคนิคแสงเงา Ray tracing, ระบบเสียง 3D, ฟีเจอร์ AMD Fidelity FX Super Resolution, NVIDIA DLSS และ Intel XeSS รวมถึงปรับแต่งการใช้งานเมนูให้เป็นแบบเมาส์คลิกการมาลงพีซีของเกม Rise of the Ronin ถือเป็นการหมดสัญญาไทม์เอ็กคลูซีฟครบหนึ่งปีพอดี หลังจากที่ตัวเกมเคยออกวางจำหน่ายบนเครื่องคอนโซล เพลย์สเตชัน 5 ในเดือนเดียวกันไปเมื่อปีกลาย ซึ่งฟังดูมันก็เป็นเรื่องปกติในมุมมองของคนทั่วไป แต่กับค่าย ยูบิซอฟต์ นี่อาจเป็นลางร้ายสำหรับเกมซามูไรโอเพ่นเวิลด์ที่เลื่อนมาออกวันที่จากกระแสดราม่าอันหนักหน่วงและความพยายามหลีกเลี่ยงมิให้ชนเกมใหญ่อย่าง Monster Hunter Wilds ซึ่งถ้าหากมีเหตุให้มันต้องเลื่อนออกไปอีกเป็นครั้งที่สาม ไม่แน่ว่าคราวต่อไปมันอาจได้ไปชนกับ Ghost of Yotei ก็เป็นได้