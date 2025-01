"Assassin's Creed Shadows" เผยตัวอย่างเนื้อเรื่อง พร้อมให้สั่งซื้อล่วงหน้าแล้ว!

"Assassin’s Creed Shadows" จะให้ผู้เล่นได้ดื่มด่ำไปกับญี่ปุ่นศตวรรษที่ 16 ผู้เล่นจะได้สัมผัสเรื่องราวอันพัวพันกันของนาโอเอะ (Naoe) ชิโนบิมือสังหารมากฝีมือจากแคว้นอิงะ และยาสึเกะ (Yasuke) ซามูไรผู้แข็งแกร่งจากตำนาน พบกับเรื่องราวของพวกเขา พบปะกับบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ แล้วชี้นำชะตาของทั้งสองในห้วงยามแห่งการก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ของญี่ปุ่น เมื่อประเทศแห่งนี้มุ่งไปสู่หนทางอันโหดเหี้ยมเพื่อการรวมประเทศ ตัวอย่างเนื้อเรื่องที่เพิ่งเปิดเผยใหม่นี้นำเสนอเรื่องราวที่น่าจับตามอง โดยนำเสนอดินแดนอันแตกแยกจากสงคราม และการถูกคุกคามจากอิทธิพลต่างชาติ ท่ามกลางความสับสนวุ่นวายดังกล่าวนี้เอง ที่ความทะเยอทะยานอย่างไม่หยุดยั้งของไดเมียวอย่างโอดะ โนบุนากะ (Oda Nobunaga) จะกำหนดชะตากรรมของตัวเอกทั้งสองในขณะที่พวกเขาพยายามก่อร่างสร้างกลุ่มภราดรใหม่ที่จะปรากฏขึ้นในประเทศญี่ปุ่นAssassin’s Creed Shadows มีวางจำหน่ายทั้งแบบ Standard Edition, Digital Deluxe Edition และ Collector’s Edition โดย Digital Deluxe Edition และ Collector’s Edition มีเนื้อหาดังนี้จะรวมตัวเกมหลัก, "แพ็กคู่ Sekiryu" ซึ่งบรรจุอุปกรณ์ และอาวุธสำหรับทั้งนาโอเอะและยาสึเกะ, "แพ็ก Sekiryu Hideout" ที่บรรจุของตกแต่งที่ซ่อน และแต้ม "Mastery Points"จะรวมตัวเกมหลัก, "แพ็กคู่ Sekiryu", "แพ็ก Sekiryu Hideout", แต้ม "Mastery Points" และของแถมพิเศษ ได้แก่ กล่องเก็บเกม Steelbook, แผนที่โลกเกม, หุ่นฟิกเกอร์ Naoe & Yasuke, กระบังดาบคาตานะขนาดเท่าจริงของนาโอเอะ, ม้วนกระดาษแขวนผนังของกลุ่มภราดร (Wall Creed Scroll), หนังสือรวมภาพงานศิลป์ 76 หน้าสำหรับนักสะสม และภาพพิมพ์สไตล์ซูมิเอะ (ภาพวาดหมึกญี่ปุ่น) 2 ภาพผู้เล่นที่สั่งจองเกม Assassin’s Creed Shadows ล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันใดก็ตาม จะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงส่วนเสริม "Claws of Awaji" ซึ่งจะเปิดตัวภายในปี 2568 ส่วนเสริมนี้จะมาพร้อมพื้นที่โอเพนเวิลด์ใหม่ล่าสุดพร้อมเนื้อเรื่องเพิ่มเติมอีกกว่า 10 ชั่วโมง พร้อมคอนเทนต์ใหม่ ๆ อาทิ ทักษะ, อุปกรณ์, ความสามารถ และ "Bō" อาวุธใหม่สำหรับนาโอเอะ โดยในการผจญภัยครั้งใหม่นี้ ผู้เล่นจะได้เดินทางไปยังเกาะ Awaji อันลึกลับ ที่ซึ่งนาโอเอะและยาสึเกะจะถูกไล่ล่าอย่างไม่หยุดยั้งโดยกลุ่ม "Sanzoku Ippa" ซึ่งเป็นฝ่ายใหม่ที่อันตรายและเป็นภัยคุกคามภูมิภาคนี้อยู่ ผู้เล่นจะรู้สึกได้ถึงความตึงเครียดของการถูกตามล่า และต้องคอยหลีกเลี่ยงกับดักและการดักซุ่มโจมตีของศัตรูตัวฉกาจเหล่านี้ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Claws of Awaji ได้ที่ https://www.ubisoft.com/en-sg/game/assassins-creed/shadows/expansion นอกจากนี้ ผู้เล่นที่สั่งซื้อล่วงหน้าจะสามารถเข้าถึงภารกิจโบนัสพิเศษ "Thrown to the Dogs" ซึ่งจะมีให้เล่นเมื่อเกมวางจำหน่ายAssassin’s Creed Shadows จะวางจำหน่ายทั่วโลกในวันที่ 20 มีนาคมนี้ บนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, Xbox Series X|S, Amazon Luna, Mac ที่มี Apple Silicon ผ่านทาง Mac App Store รวมถึง Windows PC ผ่านทาง Ubisoft Store, Steam และ Epic Games Store และสามารถเข้าถึงได้บน Ubisoft+ อ่านรายละเอียดสเปคจำเพาะสำหรับพีซีได้ที่ https://www.ubisoft.com/en-sg/game/assassins-creed/news/79Ep6jxIt1MeGC3f3sG21G/ และติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัสแซสซินส์ ครีด ได้ทาง assassinscreed.com