Infinity Nikki เปิดตัวเวอร์ชัน 1.2 "Firework Season" อัปเดต 24 ม.ค.นี้

อัพเดต "Firework Season" จะเปิดตัวพร้อมเทศกาล New Bloom Festival ที่จะเพิ่มความสดใสให้กับโลก Miraland ผู้เล่นจะได้ออกสำรวจ Firework Isles หมู่เกาะสุดมหัศจรรย์ที่เต็มไปด้วยตำนานแห่ง Fireworks Sprite พบกับ Songbreeze Highland ที่มาพร้อมพาโนรามาที่งดงาม, Crescent Shoal ถ้ำธรรมชาติที่เงียบสงบ, และ Camp Kaboom ดินแดนแสนสนุกที่เต็มไปด้วยสีสันร่วมเดินทางกับ Nikki และ Momo ในการผจญภัยครั้งใหม่เพื่อเตรียมงาน Carnival of Fireworks พร้อมพบกับความท้าทายและศึกสุดยิ่งใหญ่กับบอสตัวใหม่ The Dark Bouquetในช่วงเทศกาล "Firework Season" ผู้เล่นสามารถร่วมสนุกกับมินิเกมใหม่, กิจกรรมสนุก ๆ, และปลดล็อกชุดสุดอลังการ (ทั้งแบบฟรีและแบบพรีเมียม) นอกจากนี้ New Bloom Festival ยังนำเสนอประเพณีที่เต็มไปด้วยสีสันจาก Linlang Empire ที่จะให้คุณเพลิดเพลินไปกับเสียงดนตรี, โคมไฟ, และพลุไฟ ระยะเวลาเทศกาล ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม – 25 กุมภาพันธ์ พร้อมของรางวัลมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์เปิดกาชาฟรี 20 ครั้ง เพชรกว่า 3,500 เม็ด และชุดเอ็กซ์คลูซีฟ 2 ชุด รวมถึงยังมีชุดฟรีในร้านค้าอีก 3 เวอร์ชัน รวม 9 ชุดนอกจากนี้ Infold Games เตรียมปล่อยอัลบั้มเพลงประกอบ Infinity Nikki OST บนแพลตฟอร์มดนตรีหลักภายใต้ชื่อ FoldEcho โดยมีเพลงยอดนิยม เช่น Find My Way และเพลงธีม Dream Warehouse ที่ทุกคนรอคอยInfinity Nikki เปิดให้ดาวน์โหลดแล้วบนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, PC, และบนมือถือทั้งในระบบ iOS และ Android ดาวน์โหลดเกมได้ที่ https://infinitynikki.infoldgames.com/