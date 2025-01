"Kingdom Come: Deliverance II" เผยแผนอัปเดตตลอดปี 2025

Kingdom Come: Deliverance II พาผู้เล่นกลับสู่โลกที่น่าตื่นเต้นของโบฮีเมีย (ยุโรปกลาง) ในศตวรรษที่ 15 โดยดำเนินเรื่องต่อจากภาคก่อน ผู้เล่นสวมบทบาทเป็น 'เฮนรี่' บุตรชายผู้มั่นคงของช่างตีเหล็ก ซึ่งต้องเข้าไปพัวพันกับเรื่องราวอันวุ่นวายเกี่ยวกับการแก้แค้น การทรยศ และการค้นพบตัวเองผู้เล่นจะได้เดินทางผ่านภูมิประเทศยุคกลางที่สร้างขึ้นอย่างพิถีพิถัน ตั้งแต่บริเวณที่คับแคบของโรงตีเหล็กไปจนถึงความยิ่งใหญ่ของราชสำนัก ขณะเดียวกันก็ต้องฝ่าฟันกระแสแห่งความวุ่นวายของอาณาจักรที่แตกแยกจากสงครามกลางเมืองเพลิดเพลินกับการอัปเดตมากมายที่ทุกคนสามารถเล่นได้ฟรี โดยนำเสนอฟีเจอร์ Barbers สำหรับปรับแต่งรูปลักษณ์ โหมด Hardcore สำหรับผู้ที่มองหาความท้าทาย และการแข่งม้าที่สามารถฝึกฝนทักษะการขี่ม้าและค้นพบความประหลาดใจที่ซ่อนอยู่ได้– ออกเดินทางในภารกิจที่น่าตื่นเต้น เมื่อเฮนรี่ช่วยเหลือจิตรกรลึกลับที่มีอดีตอันเลือนลาง เดินทางข้ามดินแดนของ Kingdom Come: Deliverance II เผชิญหน้ากับการเผชิญหน้าที่อันตรายและคลี่คลายแผนการร้ายต่าง ๆ– เจาะลึกถึงรากเหง้าของเฮนรี่โดยสำรวจมรดกของ 'มาร์ติน' พ่อบุญธรรมของเขา ฟื้นฟูโรงตีเหล็กที่เคยโด่งดัง พิสูจน์ทักษะในการตีเหล็ก และค้นพบเรื่องราวในอดีตที่ถูกลืมเลือน– เข้าสู่ Sedlec Monastery ที่ซึ่งเต็มไปด้วยการแพร่ระบาดของโรคร้าย เฮนรี่ได้รับมอบหมายภารกิจลับให้สำรวจความไม่ชอบมาพากลของภูมิภาคนี้ ค้นพบความจริงที่ซ่อนอยู่ และแก้ไขความขัดแย้งท่ามกลางการแย่งชิงผลประโยชน์อันซับซ้อนนอกเหนือจาก DLC ข้างต้น ยังมีการอัปเดตปลีกย่อยอีกมากมายที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การเล่นเกมให้ดียิ่งขึ้น โดยผู้เล่นสามารถซื้อ Kingdom Come: Deliverance II Gold Edition ซึ่งประกอบด้วยตัวเกมหลัก ชุด Gallant Huntsman และ Expansion Pass ที่รวม Shields of Season Passing และส่วนขยายเนื้อเรื่องที่ต้องชำระเงินทั้งสามส่วน เพื่อเพลิดเพลินเนื้อหาทั้งหมดของเกมKingdom Come: Deliverance II จะวางจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, Xbox Series S|X และ PC ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์นี้ ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.kingdomcomerpg.com/