เปิดตัว SEGA Account โปรไฟล์ออนไลน์รับสิทธิพิเศษจาก SEGA และ ATLUS

ผู้เล่นที่สร้างบัญชี SEGA Account และปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดภายในวันที่ 7 มีนาคม 2025 จะได้รับโบนัสในเกม Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii ที่จะวางจำหน่ายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์นี้22 มกราคม 2025 - 7 มีนาคม 2025 เวลา 21:59 น. (เวลาประเทศไทย)17 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2025 เวลา 21:59 น. (เวลาประเทศไทย)สร้างบัญชี SEGA Account และเชื่อมโยงบัญชีแพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับ Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii เพื่อรับไอเทม DLC ตามที่ระบุDLC ชุดพิเศษ Kazuma Kiryu สำหรับ Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaiiสามารถสมัครบัญชี SEGA Account ได้ที่ https://sega-account.com/