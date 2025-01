ฝันร้ายคนจอง! ผู้เล่น "Synduality" บ่นอุบหุ่นโบนัสหายทันทีที่ตาย

thegamer

ความจริงประเด็นเรื่องนี้ได้ถูกพูดถึงกันมาสักระยะหนึ่งแล้วตั้งแต่ช่วงทดสอบเบต้า ที่ผู้เล่นหลายคนออกมาแสดงข้อกังวลเกี่ยวกับระบบสูญเสียไอเทมไปแบบถาวรเมื่อตัวละครตายภายในเกมจนกระทั่งเมื่อถึงช่วงเวลาที่ตัวเกมเปิดให้เล่นจริง ระบบดังกล่าวก็ได้กลับมาหลอกหลอนพวกเราอีกครั้งโดยเฉพาะเหล่าลูกค้าที่ยอมเสียเงินพรีออเดอร์เพื่อเข้าเล่นล่วงหน้า แต่ต้องมาเจ็บหนักกว่าใครเพื่อนจากการเปิดเผยของ "ฮิลตัน เว็บสเตอร์" (Hilton Webster) นักเขียนจากเว็บไซต์ The Gamer ที่ได้ทำการเล่นเกม Synduality: Echo of Ada และค้นพบความจริงอันน่าตกใจว่าโดยทาง ฮิลตัน อธิบายว่าถึงแม้ภายในเกมจะมีระบบประกันสินค้า เพื่อป้องกันมิให้ไอเทมของมีค่าสูญหายไปในระหว่างภารกิจ แต่ทว่าเนื่องด้วยหุ่นยนต์โบนัสพรีออเดอร์ที่เขาได้รับมานั้นมันค่อนข้างทรงพลังจึงส่งผลทำให้ค่าประกันสินค้ามีราคาที่สูงแพงเกินกว่ายอดตังค์ในบัญชีช่วงเริ่มต้นเกมของเขาอย่างไรก็ตาม พาร์ทชิ้นส่วนต่างๆที่เสียไปเราก็สามารถทวงคืนกลับมาได้จากแบทเทิลพาสที่เปรียบเสมือนโอกาสแก้ตัวครั้งที่สอง ซึ่งในมุมมองของผู้เล่นมันเป็นอะไรที่ฟังดูแปลกประหลาด อีกทั้งผู้เล่นหลายคนยังบ่นถึงเรื่องราคาข้าวของภายในเกมที่ค่อนข้างแพงและการแอบแฝงระบบ Microtransactions เข้ามาอย่างโจ๋งครึ่ม จึงทำให้ ณ ปัจจุบันตัวเกม Synduality: Echo of Ada มีคะแนนรีวิวทั้งแง่บวกแง่ลบผสมปนเปกันบนสตีมตั้งแต่ยังไม่ทันออกวางจำหน่าย