"DRAGON BALL: Sparking! ZERO" เปิดตัว DLC ชุดแรก พร้อมให้เล่น 24 ม.ค.นี้!

เทรลเลอร์แนะนำตัวละครใหม่เผยโฉมตัวละครที่เล่นได้ทั้งหมด 11 ตัวที่จะเพิ่มเข้ามาใน HERO OF JUSTICE DLC โดยเน้นภาพบรรยากาศการต่อสู้ที่ไม่ซ้ำใครจากซีรีส์ Sparking! โดยเฉพาะการต่อสู้ระหว่างซุนโกฮัง (SH) กับแกมมาหมายเลข 1 และการต่อสู้ระหว่างพิคโกโร่ (SH) กับแกมมาหมายเลข 2 สมบูรณ์แบบด้วยการแปลงร่าง พร้อมกับการปิดฉากด้วยไคลแมกซ์สุดอลังการระหว่างซุนโกฮังบีสต์ที่ระเบิดแรงโกรธสุดขีดกับเซลแม็กซ์- ซุนโกฮัง (SH)- ซุนโกฮัง (SH) ซูเปอร์ไซย่า- อัลติเมทโกฮัง (SH)- ซุนโกฮังบีสต์- พิคโกโร่ (SH)- พิคโกโร่ (SH) ปลดปล่อยศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายใน- ออเร้นจ์พิคโกโร่- ออเร้นจ์พิคโกโร่ กลายร่างยักษ์- แกมมาหมายเลข 1- แกมมาหมายเลข 2- เซลแม็กซ์- พิคโกโร่ (SH) : เครื่องแต่งกายที่พิคโกโร่สวมใส่ในครั้งที่แฝงตัวเข้าไปในฐานทัพของกองทัพโบว์แดง ในภาค Dragon Ball SUPER: SUPER HERO• Season Pass (DLC ชุด 1, 2, 3 ซึ่งมาพร้อมกับตัวละครที่เล่นได้กว่า 20 ตัว)• สิทธิพิเศษจาก Season Pass (อัญเชิญเทพมังกร และสิทธิเริ่มเล่น DLC ล่วงหน้า)ผู้ซื้อ Season Pass จะสามารถเริ่มเล่น DLC HERO OF JUSTICE ได้ล่วงหน้า 72 ชั่วโมงก่อนวันวางจำหน่ายDRAGON BALL: Sparking! ZERO คือเกมแอ็กชัน 3D ที่ให้ผู้เล่นได้ต่อสู้ด้วยทักษะระดับตำนานจากซีรีส์ DRAGON BALL ทั้งหมด เช่น พลังคลื่นเต่า และวิชาเหินฟ้า ที่เป็นที่รู้จักกันดี ใช้คุณลักษณะและความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละตัวละครให้เต็มที่ ไม่ว่าจะแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่า หรือสะสมพลัง Ki เพื่อปลดปล่อยท่าต่อสู้อันทรงพลังที่ทำให้คู่ต่อสู้ต้องชะงักงัน ซึ่งทั้งหมดทั้งปวงล้วนเต็มไปด้วยความอลังการและเหนือความคาดหมายจนถึงวินาทีสุดท้ายเกมนี้สร้างขึ้นด้วยระบบการต่อสู้พื้นฐานของซีรีส์ Sparking! แต่เพิ่มกลไกใหม่ ๆ สำหรับภาคนี้โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นอิมแพ็คแอ็กชัน ระเบิดพลังอัลติเมท หรือท่าโต้กลับตรงจังหวะ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญสู่ชัยชนะ ด้วยตัวละครที่มีให้เลือกเล่นมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ เกมต่อสู้จาก DRAGON BALL ระดับอัลติเมตในรูปแบบ 3D ในที่สุดก็ถึงมือคุณแล้วติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกม DRAGON BALL: Sparking! ZERO หรือเกมอื่น ๆ ของ Bandai Namco Entertainment Asia ได้จากเว็บไซต์ทางการ www.bandainamcoent.asia หรือติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ทาง Facebook LINE และ YouTube