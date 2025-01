"Tales of Graces f Remastered" วางจำหน่ายบนคอนโซลแล้ววันนี้!

"Tales of Graces f Remastered" คือการนำเกม Tales of Graces f ที่เคยวางจำหน่ายในปี 2010 กลับมาปรับปรุงสำหรับคอนโซลรุ่นปัจจุบัน เช่น ทำให้เล่นง่ายขึ้น ยกระดับกราฟิกให้สวยงามขึ้น แต่ยังคงประสบการณ์ทางอารมณ์ที่แฟน ๆ คุ้นเคย เช่น เนื้อเรื่องอันล้ำลึก และระบบการต่อสู้อันน่าตื่นเต้น"Tales of Graces f Remastered" เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ 'เอฟิเนีย' ดาวเคราะห์ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้เขียวขจี ถูกปกครองโดยสามประเทศมหาอำนาจที่ได้รับการสนับสนุนจากพลังที่เรียกว่า 'เอเรส' ผู้เล่นจะได้สวมบทเป็น 'แอสเบล' เด็กหนุ่มที่ได้พบกับเด็กสาวผู้สูญเสียความทรงจำในสวนดอกไม้ พร้อมกับ 'เจ้าชายริชาร์ด' แอสเบลตั้งชื่อให้เด็กสาวว่า 'โซฟี' และทั้งสามคนสาบานว่าจะเป็นเพื่อนกัน เมื่อเวลาผ่านไป แอสเบลและเพื่อน ๆ เติบโตขึ้น พร้อมความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้เพื่อปกป้องชะตากรรมของโลก เพื่อรักษาคำสาบานของพวกเขานอกเหนือจากการปรับปรุงกราฟิก ยังเพิ่มฟีเจอร์ต่าง ๆ ที่ช่วยให้เล่นเกมง่ายขึ้น เช่น การแสดงจุดหมายปลายทาง, การข้ามเหตุการณ์, การสลับเนื้อเรื่องหลัก รวมถึงยังมี DLC กว่า 80 ประเภท (ไม่รวมไอเท็มที่มีลิขสิทธิ์) จากเวอร์ชันดั้งเดิมรวมอยู่ด้วย"Tales of Graces f Remastered" วางจำหน่ายแล้ววันนี้ บนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S และ Xbox One ส่วนบน PC จะวางจำหน่ายในวันถัดไป ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ www.bandainamcoent.asia และช่องทางโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook LINE และ YouTube