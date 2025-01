PlayStation จัดแคมเปญ "Level Up New Year’s Play" ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน!

อุปกรณ์เสริม







ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ พบกับส่วนลดสุดพิเศษสำหรับคอนโซล PlayStation 5 (ลดราคา 1,800 บาท), PlayStation VR2 (ลดราคา 9,000 บาท), คอนโทรลเลอร์ไร้สาย DualSense (ลดราคา 500 บาท), ชุดหูฟังไร้สาย PULSE Elite (ลดราคา 700 บาท), และหูฟังเอียร์บัดไร้สาย PULSE Explore (ลดราคา 1,000 บาท)พิเศษยิ่งขึ้น! เมื่อซื้อคอนโซล PS5 และกรอกแบบฟอร์มเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2568 มีสิทธิ์ร่วมสนุกชิงรางวัลใหญ่เป็นโทรทัศน์ Sony Bravia และของรางวัลอื่นอีกมากมาย นอกจากนี้สมาชิก PS Plus ที่ร่วมกิจกรรมในช่วงเวลาดังกล่าว ยังมีสิทธิ์ร่วมชิงรางวัลพิเศษ ได้แก่ PS5 รุ่นดิจิทัล - ชุดบันเดิล Limited Edition ครบรอบ 30 ปี, คอนโทรลเลอร์ไร้สาย DualSense – Monster Hunter Wilds Limited Edition, และ PlayStation Portal Remote Player- PlayStation 5 ราคาพิเศษ 16,890 บาท (ราคาปกติ 18,690 บาท)- PlayStation 5 รุ่นดิจิทัล ราคาพิเศษ 13,890 บาท (ราคาปกติ 15,690 บาท)- PlayStation VR2 ราคาพิเศษ 14,890 บาท (ราคาปกติ 22,190 บาท)- คอนโทรลเลอร์ไร้สาย DualSense (สีขาว, สีดำมิดไนท์, สีแดงคอสมิก, สีชมพูโนวา, สีม่วงกาแล็กติก, สีฟ้าสตาร์ไลท์, และสีเทาลายพราง) ราคาพิเศษ 2,090 บาท (ราคาปกติ 2,590 บาท)- คอนโทรลเลอร์ไร้สาย DualSense (สีแดงวอลคานิค, สีเงินสเตอร์ลิง, สีน้ำเงินโคบอลต์, สีไข่มุก Chromaและสีคราม Chroma) ราคาพิเศษ 2,190 บาท (ราคาปกติ 2,690 บาท)- ชุดหูฟังไร้สาย PULSE Elite ราคาพิเศษ 4,490 บาท (ราคาปกติ 5,190 บาท)- หูฟังเอียร์บัดไร้สาย PULSE Explore ราคาพิเศษ 6,790 บาท (ราคาปกติ 7,790 บาท)แคมเปญ "Level Up New Year’s Play" เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม เป็นต้นไป ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.playstation.com/th-th/local/campaigns/level-up-new-years-play/