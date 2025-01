Zenless Zone Zero เวอร์ชัน 1.5 "ช่วงเวลาเจิดจรัส" อัปเดต 22 ม.ค.นี้

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ Astra Yao ซุปตาร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด จะมาจัดการแสดงขึ้นที่แลนด์มาร์กสำคัญของ New Eridu อย่าง Starloop เมื่อเวทีหลักที่ดูราวกับถูกรายล้อมไปด้วยวงโคจรของดวงดาวลอยขึ้น Astra Yao ก็จะกลายเป็นดวงดาวที่เจิดจรัสที่สุดภายใต้แสงสปอตไลท์นั้น ทว่าที่ใดมีแสง ที่นั่นย่อมมีเงา แผนร้ายซึ่งเป็นคลื่นใต้น้ำที่ซ่อนอยู่ใต้เวทีกำลังคุกคามเธออยู่ แต่ด้วยการปกป้องและการสนับสนุนจาก Evelyn และ Proxy สุดท้ายเธอจะต้องรอดพ้นจากภัยอันตรายไปได้อย่างแน่นอนเมื่ออยู่นอกเวที ในฐานะที่เป็น Agent แรงก์ S สายซัปพอร์ตธาตุอีเทอร์ "Astra Yao" สามารถเข้าสู่สถานะ "Idyllic Cadenza" และมอบโบนัสความเสียหายให้กับทั้งทีมได้ แม้จะสลับไปเป็น Agent คนอื่นแล้ว เธอก็ยังสามารถมอบเอฟเฟกต์บัฟในสนามได้อย่างต่อเนื่อง และด้วยความที่เป็นตัวละครสายฮีลตัวแรกภายในเกม สกิลอัลติเมทของเธอนอกจากจะสามารถสร้างความเสียหายแก่ศัตรูได้แล้ว ยังสามารถฟื้นฟู HP ให้กับทั้งทีมได้อีกด้วยในฐานะที่เป็นบอดี้การ์ดผู้ซื่อสัตย์ของซุปตาร์สาว "Evelyn" จึงเป็น Agent แรงก์ S สายโจมตีรุนแรงธาตุไฟ การโจมตีของเธอจะสะสม "Burning Tether Point" ซึ่งเมื่อสะสมครบแล้ว เธอจะสามารถใช้สกิลต่อเนื่องได้ด้วยตัวเอง หลังจากใช้สกิลอัลติเมทเป็นครั้งแรก เธอจะเข้าสู่สถานะ "Dance of Awakened Fire" ซึ่งเมื่อใช้สกิลอัลติเมทอีกครั้งในสถานะนี้ จะเป็นการปลดล็อกแอนิเมชันใหม่ขณะเดียวกัน Bangboo แรงก์ S ตัวใหม่อย่าง "Snap" ก็จะเปิดตัวในเวอร์ชัน 1.5 เช่นกัน โดยมันจะใช้กล้องถ่ายรูป ในการบันทึกทุกช่วงเวลาที่ล้ำค่าของ Proxy เอาไว้ นอกจากนี้ Agent แรงก์ S สายโจมตีรุนแรงธาตุน้ำแข็ง "Ellen" กับ Agent แรงก์ S สายสตั๊นธาตุไฟฟ้า "Qingyi" ก็จะกลับเข้าสู่ตู้กาชาในเวอร์ชัน 1.5 นี้เช่นกันเพื่อเฉลิมฉลองให้กับเทศกาลวิดีโอเกม เกมอาร์เคดใหม่แนวฟรีรันนิ่งอย่าง "Mach 25" ก็จะเพิ่มเข้ามาใน Godfinger ด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้เล่นจะได้ขับขี่ยานพาหนะนานาชนิด และพุ่งทะยานไปบนสนามแข่งขันได้อย่างเต็มสปีด ขณะเดียวกัน "Bizarre Brigade" ก็จะเพิ่มโหมด PvE สำหรับผู้เล่น 2 คนเข้ามา พร้อมด้วยนักสำรวจความฝันใหม่ทั้ง 7 คน ซึ่งมี Wise, Belle รวมถึงสมาชิกคนอื่น ๆ ของ Cunning Hares รวมอยู่ในนั้นด้วย นอกจากนี้ ผู้เล่นสามารถเล่นเกมเพลย์ใหม่ "หอคอยแห่งการต่อสู้: สุดทาง" ได้ในทดสอบการต่อสู้เสมือนจริง และสามารถใช้ Agent, อุปกรณ์พิเศษ และ Resonium ที่กำหนด ในการเอาชนะศัตรูที่แข็งแกร่งได้ในเกมเพลย์ใหม่ "ศึกกำจัดต้นตอหายนะ" ของ "Hollow Zero" ทั้งนี้ Shiyu Defense และศึกวิกฤติจะอัปเดตสลับกันในเวอร์ชัน 1.5 นี้ เพื่อมอบประสบการณ์การต่อสู้ ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นให้กับผู้เล่นทุกคนนอกจากการต่อสู้ที่ดุเดือดแล้ว Proxy ทุกคนยังสามารถเปลี่ยนคอสตูมให้กับ Agent อย่าง Astra Yao, Ellen และ Nicole ได้ในเวอร์ชัน 1.5 อีกด้วย โดยในการประกวดนางงาม Bangboo "Ridu's Got Boo" ในช่วงวันอันสดใสดั่งใจปรารถนานั้น ผู้เล่นจะช่วยให้ Eous ได้คว้าแชมป์ และปลดล็อกรางวัลมากมาย ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีคอสตูมของ Nicole รวมอยู่ด้วย ขณะเดียวกัน การแข่งขันสุดยอดนักตกปลาแห่ง Port Elpis ก็จะมอบโอกาสในการฝึกทักษะการตกปลาให้กับผู้เล่น พร้อมทั้งมีโอกาสลุ้นรับรางวัลสุดล้ำค่า เช่น วอลล์เปเปอร์ภาพเคลื่อนไหวรุ่นลิมิเต็ดอีกด้วย"Zenless Zone Zero" เวอร์ชัน 1.5 จะอัปเดตในวันที่ 22 มกราคมนี้ ดาวน์โหลดเกมได้แล้วบนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, PC, iOS และ Android พร้อมปรับปรุงหน้าต่างไล่ล่าสิ่งเลวร้าย ดิสก์ไดรฟ์ และ W-Engine รวมถึงการแสดงวอลล์เปเปอร์ภาพเคลื่อนไหว เหรียญตรา และอื่น ๆ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://zenless.hoyoverse.com/ และ X: @ZZZ_TH