Review: Until Dawn หลอนยันหว่าง (ver. สร้างใหม่)

แนวเกม กระตุกขวัญซินีมาติก

แพลตฟอร์ม PS5, PC

เรตเกม PEGI: 18 เหมาะสำหรับผู้เล่นที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

เกมสยองขวัญขึ้นหิ้งที่ว่าด้วยเรื่องราวการผจญภัยหนีตายของกลุ่มวัยรุ่นหนุ่มสาวคึกคะนองทั้งแปดคนที่นัดกันมาใช้เวลาร่วมกัน ณ กระท่อมห่างไกลใจกลางหุบเขาหิมะอันหนาวเหน็บ

Butterfly Effect

Haptic Feedback

Adaptive Trigger

เกมเพลย์ 6 กราฟิก 9 เสียง 9 เนื้อเรื่อง 10 ความคุ้มค่า 6 ภาพรวม 8

สนับสนุนบทความรีวิวโดยบริษัท โซนี่ อินเตอร์แอคทีฟ เอนเตอร์เทนเมนต์

Sony Interactive Entertainment (SIE)

โดยไม่รู้สึกเข็ดหลาบกับอุบัติเหตุเมื่อปีกลายที่มีสมาชิกเพื่อนสาวสองคนเคยหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย และเป็นภาระของผู้เล่นอย่างเราที่ต้องคอยบังคับชี้นำสมาชิกแต่ละคนให้รอดพ้นผ่านค่ำคืนอันแสนโหดร้ายมีลมหายใจอยู่จนได้เห็นแสงตะวันยามรุ่งสาง ซึ่งประสบการณ์เอาตัวรอดสุดหลอนแบบภาพยนตร์ซินีมาติกนี้มันหวนกลับมาให้เกมเมอร์ได้สัมผัสกันอีกครั้งแล้วบนเครื่องและแถมในบางสถานการณ์อาจเป็นตัวชี้วัดตัดสินได้ว่าตัวละครไหนใครจะอยู่หรือใครจะตาย อย่างไรก็ตาม ความตายของตัวละครใดตัวละครหนึ่งมันไม่ได้หมายความว่าเกมจะโอเวอร์หรือดำเนินมาถึงจุดจบ เนื่องจากตัวเกมจะยังคงเดินหน้าต่อไปตราบใดที่ยังมีตัวละครผู้รอดชีวิตหลงเหลืออยู่ ด้วยเนื้อเรื่องที่พร้อมเปลี่ยนแปลงแตกแขนงออกไปนี้เองจึงทำให้ตัวเกมมีฉากจบมากมายหลายรูปแบบที่คุณสามารถย้อนกลับมาแก้ไขเพื่อดูผลลัพธ์ที่ต่างออกไปฉากไหนที่เคยมีสีสันฟุ้งเฟ้อเหมือนอยู่ในแดนเทพนิยายก็ปรับใหม่ให้ดูกลมกลืนเป็นธรรมชาติ สีผิวตัวละครจากที่เคยซีดจางเป็นโทนเดียวกันหมดก็เริ่มเห็นความเข้มคล้ำแตกต่างชัดเจนระหว่างตัวละครผิวขาวกับผิวสี ใบหน้าโมเดลตัวละครก็มีการอัปเดตใหม่ให้คล้ายมนุษย์จริงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะตัวละครอย่าง Josh และ Dr.Hill ที่ได้ดารานักแสดงเจ้าบทบาทอย่าง "รามี มาเลค" และ "ปีเตอร์ สตอร์แมร์" มาถ่ายทอดสีหน้าอารมณ์ให้จนแทบขนลุก สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกกระท่อมที่มีการเพิ่มเติมรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ หรือแม้กระทั่งบรรยากาศมู้ดโทนตอนเย็นในช่วงต้นเกมที่ถูกเปลี่ยนใหม่ให้ยังพอมีแสงอาทิตย์สอดส่องลงมามอบความรู้สึกอุ่นใจขัดแย้งสวนทางกับช่วงหัวค่ำกลางเกมที่จะเริ่มมีแต่ความน่ากลัวไม่เพียงแค่กราฟิกที่ดูงามตาขึ้นมาเท่านั้น มุมกล้องภายในเกมเองก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน ดั่งที่พวกเราเคยสัมผัสกันมาในเกมต้นฉบับส่วนใหญ่จะให้เราบังคับตัวละครเดินสำรวจฉากผ่านมุมกล้องที่ประจำตำแหน่งตายตัว พอมาอยู่ในเวอร์ชันรีเมคแถมในหน้าเมนูปรับแต่งภาพคุณยังสามารถเลือกเปลี่ยนอัตราส่วนภาพจากดั้งเดิมมาเป็นเพิ่มแถบคาดดำด้านบนด้านล่างบีบแคบให้ความรู้สึกเหมือนกำลังรับชมภาพยนตร์ได้ ซึ่งถ้าใครนั่งเล่นผ่านจอมอนิเตอร์อัลตร้าไวด์ก็ขอแนะนำให้เลือกช้อยส์นี้ แต่สำหรับคนทั่วไปที่เล่นผ่านจอทีวีปกติการเล่นแบบเต็มจอยังไงก็ให้อรรถรสที่ดื่มด่ำเต็มอิ่มมากกว่าโดยทุกครั้งที่เกิดฉากจัมป์สแกร์ตุ้งแช่ชวนตกใจจอยในมือคุณจะสั่นสะดุ้งช่วยบิ๊วอารมณ์เข้าไปอีก ส่วนฟีเจอร์แรงต้านปุ่มไกปืนนั้นจะค่อนข้างส่งผลหนักหน่วงตอนที่เราต้องเลือกตัดสินใจอย่างยากลำบากเพื่อกระทำบางสิ่งที่สำคัญต่อความอยู่รอดชี้เป็นชี้ตาย นอกจากนี้ฟีเจอร์ Motion Sensor ตรวจจับการเคลื่อนไหวก็ยังถูกนำมาใช้ประโยชน์ด้วยเช่นกัน อย่างบางสถานการณ์ที่ตัวละครกำลังแอบหลบซ่อนตัว มือเราที่ถือจอยก็ต้องห้ามขยับเขยื้อนใดๆแม้แต่ลมหายใจก็ต้องทนฝืนกลั้นมันเอาไว้เพราะเสน่ห์หัวใจหลักมันอยู่ที่เรื่องราว มิใช่ระบบเกมเพลย์ เมื่อปริศนาภายในเกมถูกเฉลยคลี่คลายลง ต่อให้ยังหลงเหลือความลับ เส้นทางแยก หรือฉากจบรูปแบบอื่นๆให้ได้ตามหา ผู้เล่นส่วนใหญ่คงไม่มีใครอยากเสียเวลากลับไปเดินเล่นทอดน่องในห้องมืดๆหยิบจับสิ่งของเดิมๆขึ้นมาเช็คซ้ำใหม่อีกรอบเพียงเพื่อดูเหตุการณ์ยิบย่อยที่มันแตกแขนงออกไป ในเมื่อทุกอย่างมันถูกอัปโหลดขึ้นไปอยู่บนยูทูปหมดแล้วสามารถเลือกจิ้มดูได้ตามสะดวกซึ่งทางฝั่งพีซีคงพอเข้าใจได้เพราะตัวเกมเพิ่งวางจำหน่ายพอร์ตลงให้เล่นเป็นครั้งแรก ตรงกันข้ามกับผู้เล่นฝั่งคอนโซลที่เชื่อว่าเหล่าสาวกคงเป็นเจ้าของตัวเกมต้นฉบับกันแทบทุกคนจากเมื่อครั้งที่ Until Dawn เคยติดอยู่ในลิสต์รายชื่อเกมแจกฟรี PS Plus Collection มาก่อนหน้านี้ และการที่ โซนี่ มิให้ออพชั่นทางเลือกในการอัปเกรดเหมือนอย่างเกม Horizon Zero Dawn หรือ Ghost of Tsushima มันก็ยิ่งชวนน่าฉงนสงสัยสำหรับชาวคอนโซลเข้าไปอีกถึงความคุ้มค่ากับราคาที่พวกเขาต้องจ่ายแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพื่อหวนกลับไปเล่นเกมเก่าแก่ที่มีอายุอานามเกือบ 10 ปีกราฟิกสวยขึ้นดูดีกว่าต้นฉบับมาก, ดีเทลรายละเอียดเล็กน้อยตามฉากช่วยเสริมสร้างบรรยากาศ, มุมกล้องบุคคลที่สามผ่านหลังเผยให้เห็นมุมมองใหม่ๆ, เนื้อเรื่องยืนหนึ่งเหมือนได้รับชมภาพยนตร์ระทึกขวัญชั้นดี, สีหน้าอารมณ์ตัวละครแสดงออกชัดราวกับคนเป็นๆ, ลูกเล่นจอย DualSense อัดครบแบบจัดเต็ม, รองรับอัตราส่วนจอกว้างระดับอัลตร้าไวด์ และเป็นหนึ่งในเกม โซนี่ ที่ชาวพีซีรอคอยกันมานานมุกสะดุ้งตุ้งแช่ค่อนข้างเสี่ยวล้าสมัยไปแล้ว, ท่าทางการเดินของตัวละครแต่ละย่างก้าวรู้สึกหน่วงสุดเอื่อยเฉื่อย, เล่นแบบปรับภาพเต็มจอ 16:9 แอบมีกระตุกหน่อยๆเวลาอยู่นอกอาคาร, ปัดฝุ่นขายใหม่ทั้งทีแต่กลับไม่มีภาษาไทย และราคาที่แรงไปนิดกับความสยองแสนสั้นในค่ำคืนเดียวที่ไม่ชักชวนใจให้เหลียวกลับไปซ้ำสอง