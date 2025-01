"Mafia: The Old Country" พร้อมดำดิ่งสู่โลกอาชญากรรม ฤดูร้อนปี 2025 นี้

ในฐานะเกมระบบเล่นแบบเส้นตรงที่ขับเคลื่อนด้วยเนื้อเรื่อง "Mafia: The Old Country" นำเสนอสุดยอดประสบการณ์ครบรสสำหรับแฟน ๆ ที่ต้องการดำดิ่งสู่โลกแห่งอันตรายและการหักเหลี่ยม ด้วยภาพที่สวยงามสมจริง และการนำเสนอเรื่องราวที่ฝังรากลึกในโลกอาชญากรรมองค์กร พร้อมระบบการต่อสู้ที่สมจริง ทั้งการแอบดักซุ่ม และการยิงปะทะที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงสุดระทึกผู้เล่น Mafia: The Old Country จะได้สวมบทบาทเป็น "เอนโซ่" (Enzo) ตัวละครเอกคนใหม่ที่ต้องผจญกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคที่ทักษะการใช้มีดสติเล็ตโต้เป็นอาวุธอันตราย ยังมีปืนสั้นลูปาร่าที่เป็นอาวุธประจำกาย ซึ่งเมื่อการแก้แค้นนองเลือดอยู่ในภาวะยืดเยื้อเป็นทศวรรษ เหล่ามาเฟียจึงลาดตระเวนคุ้มครองธุรกิจผิดกฎหมายด้วยการเดินเท้า ขี่ม้า หรือขับรถยนต์สุดเฟี้ยวยุคต้นศตวรรษสำหรับเอนโซ่ที่รอดพ้นจากชีวิตแรงงานทาสในเหมืองกำมะถันแห่งซิซิลีมาได้ด้วยความอดทน โชคชะตาได้นำพาให้เขามีโอกาสเข้าร่วมแก๊งค์หรือครอบครัวอาชญากรรมของดอน ทอร์ริซี่ (Don Torrisi) เอนโซ่พร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อสร้างชีวิตที่ดีกว่าให้กับตัวเอง ซึ่งหลังจากการสาบานตนเข้าสู่ครอบครัวทอร์ริซี่ ทั้งอำนาจและความยากลำบากก็ถาโถมจนทำให้เอนโซ่ไม่อาจลืมความจริงที่ว่า "ครอบครัวต้องมาพร้อมการเสียสละ" (Family Takes Sacrifice)กล่าวว่า "Mafia: The Old Country เป็นจดหมายรักถึงเรื่องราวมาเฟียแบบดั้งเดิมที่เข้มข้น ผู้เล่นจะได้ค้นพบต้นกำเนิดของอาชญากรรมองค์กร ทีมงานทุกคนที่ Hangar 13 ทุ่มเทสร้างสรรค์เรื่องราวที่สมจริงและเข้มข้นที่สุดของแฟรนไชส์นี้ และเราตั้งตารอที่จะให้ผู้เล่นได้สัมผัสการเดินทางของเอนโซ่"สำหรับแฟรนไชส์เกม Mafia นั้นเริ่มต้นในปี 2002 ด้วยการเปิดตัวเกมที่สร้างปรากฏการณ์ และมียอดขายรวมมากกว่า 35 ล้านชุดทั้งในคอนโซลและพีซี Hangar 13 ใช้เวลา 22 ปีในการสร้างโลกมาเฟียอันโหดร้าย และตอนนี้ทีมงานผู้เชี่ยวชาญกำลังทุ่มเทให้กับ Mafia: The Old Country อย่างเต็มที่"Mafia: The Old Country" จะวางจำหน่ายในช่วงฤดูร้อนปี 2025 นี้ บนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, Xbox Series X/S, และ PC ผู้ที่สนใจสามารถกด Wishlist ได้ที่หน้าร้านค้า Steam และติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ทาง mafiagame.com รวมถึงช่องทางโซเชียลมีเดียทั้ง YouTube Instagram , และ TikTok