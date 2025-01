ทีมไทย Bacon Time คว้าแชมป์ RoV ศึกระดับนานาชาติ AIC2024

การแข่งขัน Arena of Valor International Championship 2024 จัดขึ้นที่ Saigon Exhibition and Convention Center นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 28 - 29 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยมีตัวแทนจาก RoV Pro League (RPL) ทั้งหมดสามทีม และตัวแทนจาก Garena Challenger Series (GCS) อีกหนึ่งทีม เข้าร่วมการแข่งขันรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศของ AoV International Championship (AIC) 2024 ผลปรากฏว่าทีม Bacon Time จาก RPL ที่สามารถคว้าชัยชนะและครองตำแหน่งแชมป์ไปได้อย่างสมศักดิ์ศรีชัยชนะในครั้งนี้ถือเป็นชัยชนะระดับนานาชาติครั้งที่สองของทีม Bacon Time นับตั้งแต่การแข่งขัน AoV Premier League 2022 ซึ่งจัดขึ้นที่นครโฮจิมินห์เช่นกัน หลังจากที่พลาดโอกาสเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับนานาชาติในสองฤดูกาลที่ผ่านมา ในครั้งนี้ทีม Bacon Time มาพร้อมกับไลน์อัพ Erez (ADL), TAOX (SUP), Kimsensei (MID), Myra (JUG) และ MarkKy (DSL) โดยสามารถฝ่าฟันและคว้าแชมป์ AIC 2024 ไปได้แบบไร้พ่ายตลอดทั้งฤดูกาลรอบรองชนะเลิศเริ่มต้นขึ้นในวันเสาร์ (28 ธันวาคม 2567) โดยมีทีมจาก RPL อย่าง FULL SENSE และ Bacon Time แข่งขันกันในสายบน แม้ FULL SENSE จะออกตัวได้ดีและเอาชนะสองเกมแรกไปได้ก่อน แต่กลับเสียจังหวะในเกมที่สาม เปิดโอกาสให้ Bacon Time พลิกเกมกลับมาเอาชนะได้ และรักษาความได้เปรียบอย่างต่อเนื่องไปจนจบการแข่งขัน ก่อนจะคว้าตั๋วเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นทีมแรกด้วยคะแนน 4-2 ด้วยผลงานที่โดดเด่นในการพลิกเกมทำให้ทีมกลับมาเป็นฝ่ายชนะ ทำให้ Kimsensei ผู้เล่นตำแหน่งมิดเลนของ Bacon Time ได้รับรางวัล Player of the Match (POTM) ไปครองขณะที่สายล่างก็ดุเดือดไม่แพ้กัน กับการปะทะกันระหว่าง BanMei Gaming จาก GCS และ eArena จาก RPL จบลงด้วยคะแนน 4-3 โดย BanMei Gaming เป็นฝ่ายชนะ แม้ว่าในช่วงแรกชัยชนะดูเหมือนจะอยู่ในกำมือของ eArena แต่ในเกมที่สี่ Junnn ผู้เล่นตำแหน่ง SUP ของ BanMei Gaming ใช้จังหวะเซอร์ไพรส์โจมตีฝ่ายศัตรูและพลิกเกมกลับมาได้ บวกกับแรงเชียร์จากแฟน ๆ ทำให้ทีมหนึ่งเดียวจาก GCS สามารถคว้าชัยชนะติดต่อกันในอีกสามเกมถัดมาและปิดจบการแข่งขันไปได้ ทั้งยังส่งผลให้ Junnn คว้ารางวัล Player of the Match (POTM) ในการต่อสู้ครั้งนี้ และเป็น eArena ที่ต้องปิดฉากการแข่งขันไปในอันดับที่สี่การแข่งขันรอบรองชนะเลิศนัดสุดท้ายในวันอาทิตย์ (29 ธันวาคม 2567) เป็นการดวลกันระหว่างทีม FULL SENSE และ BanMei Gaming เพื่อชิงโอกาสสุดท้ายในการเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ในแมตช์ล่าสุดที่ทั้งสองทีมเจอกันในรอบก่อนรองชนะเลิศ ทีมแชมป์ AoV Premier League 2024 อย่าง BanMei Gaming เคยพ่ายให้กับ FULL SENSE ไปอย่างขาดลอยด้วยคะแนน 0-4 แต่ด้วยแรงฮึดจากชัยชนะในรอบก่อนหน้า ทำให้ BanMei Gaming โชว์ฟอร์มเดือด ทำลายป้อมของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างรวดเร็วในสี่เกมแรก และปิดโอกาสการคัมแบ็กของทีมจาก RPL ไปอย่างสิ้นเชิง ด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมของ Neil ผู้เล่นตำแหน่งมิดเลน ซึ่งคว้ารางวัล Player of the Match (POTM) ไปครอง และทำให้ BanMei Gaming เดินหน้าเข้าสู่แมตช์สุดท้ายของ AIC 2024 อย่างสมศักดิ์ศรีKimsensei ผู้เล่นจากทีม Bacon Time ได้รับรางวัล Final MVP ของ AIC 2024 และยังถือเป็นครั้งแรกที่เขาคว้ารางวัลนี้บนเวทีระดับนานาชาติ ปัจจุบัน Bacon Time เป็นทีมที่รวมผู้เล่น Final MVP ไว้ถึง 3 คน ได้แก่ MarkKY ใน APL 2022, Erez ใน AIC 2023 และล่าสุดคือ Kimsensei ใน AIC 2024Best Line Up: Erez (ADL), TAOX (SUP), Kimsensei (MID), Myra (JUG), และ MarkKy (DSL) ทีม BACON TIME คว้ารางวัล Best Line Up ไปครอง ด้วยฝีมือที่โดดเด่นและบทบาทสำคัญในการนำพาทีมสู่ชัยชนะของผู้เล่นทุกคนในทีมในปีนี้ AIC ยังได้มีการจัดการแข่งขัน 1v1 Battle เป็นเวลา 2 วันก่อนเริ่มการแข่งแบบทีม โดยมีผู้เล่น 16 คนที่ได้รับการโหวตจากแฟน ๆ ของ RoV เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันนี้ หลังจากที่ผ่านด่าน ONE Tura, FPT HuyHoang, ANK XiaoLin และเอาชนะ BAC Erez ในรอบชิงชนะเลิศมาได้ FW NaiLiu ก็ได้ครองตำแหน่ง Best 1v1 Player ของ RoVขณะที่ AIC 2024 กำลังร้อนระอุ Garena ก็ได้เผยแผนการสำหรับ AOVISION 2025 โดยกิจกรรมในปีหน้าจะมีธีมหลักคือ "วิวัฒนาการ" ซึ่งเต็มไปด้วยคอนเทนต์ใหม่ที่น่าตื่นเต้นมากมาย รวมถึงฮีโร่ใหม่ ๆ ฟีเจอร์การเล่นที่ทันสมัย และสกินใหม่ ๆ จากคอลเล็กชันที่แฟน ๆ ต่างชื่นชอบ นอกจากนี้ Garena ยังได้ปล่อยทีเซอร์เกี่ยวกับการร่วมมือกับ IP ใหม่ ๆ สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟน RoV อย่างมากพร้อม ๆ กับการเริ่มต้นปีใหม่ "AOV Treasure Version" เวอร์ชันแรกของปี 2025 ก็ใกล้จะเปิดตัวในเร็ว ๆ นี้ มาพร้อมฮีโร่ใหม่ Billow ฟีเจอร์ในสมรภูมิ Runic Power และระบบการเล่นใหม่ ๆ ที่จะมอบประสบการณ์การเล่นที่สดใหม่ให้กับผู้เล่น ตามมาด้วยกิจกรรมช่วงเทศกาลตรุษจีน ที่มาพร้อมรางวัลมากมายและคอนเทนต์ที่หลากหลายให้กับผู้เล่นได้มาร่วมสนุกสามารถรับชมการแข่งขัน AIC 2024 ย้อนหลังได้ที่ช่องทาง YouTube, Facebook, และ TikTok ของ RoV รวมถึง Valor TV และติดตามข้อมูลเพิ่มเติมและข่าวสารล่าสุดของ RoV ได้ทางFacebook : Garena RoV Tournament Facebook : Garena RoV Thailand YouTube : Garena RoV Thailand TikTok : Garena RoV Thailand Instgram : Garena RoV Thailand X : Garena RoV Thailand