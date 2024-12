Like a Dragon: Infinite Wealth ดึงนักพากย์ "อาดาจิ" เล่นโฆษณาสุดปั่นแบบเป๊ะทุกซีน!

เกี่ยวกับซีรีส์ยากูซ่า







ในวิดีโอได้นำเอาฉากของ อาดาจิ จากโฆษณาเกม Like a Dragon: Infinite Wealth ที่เคยเผยแพร่ในช่วงวางจำหน่ายเกมมาทำใหม่โดยมีคุณ โอซึกะ แสดงเป็นอาดาจิที่กำลังดื่มด่ำกับท้องถิ่นฮาวายด้วยตนเองสำหรับการทดลองเล่นเกมของ PlayStation Plus Deluxe ผู้เล่นสามารถทดลองเล่นตัวเกมหลักได้เป็นเวลา 10 ชั่วโมงโดยหากซื้อเกมเวอร์ชันเต็มหลังจากทดลองเล่น จะสามารถเล่นเกมต่อได้จากข้อมูลที่บันทึกไว้เกมซีรีส์ยากูซ่าขณะจัดแคมเปญอัลตราเซลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โดยจะมีหลากหลายเกมที่ลดราคาพิเศษแบบจำกัดเวลาบน PlayStation Store และ Steam อาทิ Like a Dragon: Infinite Wealth, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name และ Yakuza Kiwami สามารถตรวจสอบวันหมดเขต รายชื่อเกม และส่วนลด ได้ที่เว็บไซต์ https://sales-event-asia.sega.com/ และ Steam สร้างขึ้นในปี 2005 ภายใต้แนวคิด "ความบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่" ทั้งความรัก ธรรมชาติของมนุษย์ การทรยศ...เนื้อเรื่องกล่าวถึงชีวิตของเหล่าลูกผู้ชายผู้เร่าร้อนที่อาศัยอยู่ในย่านสถานบันเทิงขนาดใหญ่เป็นผลงานซีรีส์ที่แสดงออกถึงความเป็นญี่ปุ่นสมัยใหม่ที่สมจริงสมจัง ซึ่งไม่เคยมีเกมไหนทำมาก่อน