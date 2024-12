โซลไลก์อิตาลี "Enotria: The Last Song" เวอร์ชันแผ่น PS5 วางจำหน่าย 21 มี.ค.นี้

"Enotria: The Last Song" พัฒนาโดย Jyamma Games สตูดิโอพัฒนาเกมอิสระจากเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยตัวเกมได้รับแรงบันดาลใจจากนิทานพื้นบ้านและวัฒนธรรมของอิตาลี ผู้เล่นจะได้ผจญภัยในทวีปเอโนเทรีย ดินแดนที่รวมหลากหลายวัฒนธรรมและประเทศต่าง ๆ อาศัยอยู่อย่างเจริญรุ่งเรือง จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ Canovaccio บทละครไร้สิ้นสุดที่เปลี่ยนผู้คนให้กลายเป็นนักแสดงสวมหน้ากาก ทำให้โลกเข้าสู่การล่มสลาย ผู้เล่นในฐานะผู้ไร้หน้ากากจะต้องสวมหน้ากากแห่งการเปลี่ยนแปลงและต่อสู้เพื่อปลดปล่อยโลกจาก Canovaccioเมื่อผู้เล่นเอาชนะศัตรูจะได้รับหน้ากากที่จะมอบพลังตามบทบาทของหน้ากากแต่ละแบบ โดยหน้ากากแต่ละแบบจะมอบชุดอุปกรณ์และค่าพลังที่แตกต่างกัน ซึ่งการสลับไปมาระหว่างหน้ากากแต่ละแบบจะช่วยให้ผู้เล่นสามารถเปลี่ยนสไตล์การต่อสู้ได้อย่างรวดเร็วผู้เล่นสามารถจับคู่หน้ากากกับอาวุธกว่า 120 แบบ จาก 8 คลาสที่แตกต่างกัน เพื่อสร้างสไตล์การต่อสู้ในแบบของตัวเอง ทดลองค้นหาสไตล์การต่อสู้ที่เหมาะสม เพื่อเอาชนะศัตรูและไขความลับของทวีปเอโนเทรีย"Enotria: The Last Song" เวอร์ชันดิจิทัลดาวน์โหลดวางจำหน่ายแล้วบน PlayStation 5, Xbox Series X|S และ Steam ส่วนเวอร์ชันแผ่น PlayStation 5 จะวางจำหน่ายในวันที่ 21 มีนาคม 2025 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://enotriathelastsong.com/