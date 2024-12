แคปคอม ยันแพทช์เดย์วัน "Monster Hunter Wilds" จะขจัดทุกปัญหาในเบต้า

3840 x 2160 / 3072 x 1728 ที่ 30 fps

3840 x 2160 / 1920 x 1080 ที่ 60 fps

Here's a work-in-progress look at our updated "Prioritize Performance" mode running on PS5. The team has addressed rendering issues from the Open Beta Test and is making steady improvements for launch. #MHWilds pic.twitter.com/XdrUUxrgZc— Monster Hunter (@monsterhunter) December 19, 2024