"HoYoFair 2025" โปรแกรมพิเศษแฟนอาร์ต Genshin Impact ออกอากาศ 28 ธ.ค.นี้

ซีรีส์ดังหลายเรื่องที่มียอดรับชมถล่มทลาย กำลังจะกลับมาพร้อมภาคต่อใหม่ ไฮไลต์ที่น่าสนใจได้แก่: "If Genshin had a Cyberpunk Anime: Progenitor" ที่สร้างโดย Dillongoo ซึ่งได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลาม กำลังจะปล่อย ภาคแรกของบทสรุปสุดท้าย พร้อมฉากต่อสู้สุดดุเดือด และเนื้อเรื่องชวนลุ้นระทึก ผลงานแอนิเมชันแฟนเมดที่ทุกคนตั้งตารอคอยอย่าง "Genshin with Guns" โดย No_Tables ก็เตรียมกลับมาอีกครั้ง คราวนี้จะเผยให้เห็นการปะทะสุดดราม่าระหว่าง Lumine และ Aether นอกจากนี้ ครีเอเตอร์ชื่อดังจากญี่ปุ่น 96NEKO (96猫) จะกลับมาร่วมโปรแกรมอีกครั้ง พร้อมนำเสนอเพลงใหม่ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศสุดแฟนตาซี และความไพเราะที่ชวนให้หลงใหลเรื่องราวใหม่สุดเร้าใจจะมาช่วยเพิ่มความมีชีวิตชีวาให้กับโปรแกรมในครั้งนี้ "Risky Virus: Phantom Thief Night" จะนำเสนอโลกใหม่อันเต็มไปด้วยพลัง โดยตัวละครขวัญใจแฟน ๆ อย่าง Mavuika และ Kinich จะเริ่มต้นการผจญภัยสุดมหัศจรรย์ ในขณะเดียวกัน ครีเอเตอร์ชื่อดังอย่าง KIERU ก็จะกลับมาอีกครั้ง พร้อมนำเสนอภาพยนตร์สั้นแนวสยองขวัญเรื่องแรกในประวัติศาสตร์ของ HoYoFair สร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ และชวนดื่มด่ำให้กับผู้ชมเกมผจญภัยแนวข้อความ ที่สอดคล้องกับธีมนักสืบ จะเปิดให้เล่นก่อนการออกอากาศโปรแกรมอย่างเป็นทางการ โดยจะมอบเบาะแสที่จะช่วยไขปริศนาตัวเกม ตัวเกมมีหลายตอนจบ และใช้เวลาเล่นประมาณ 6-8 นาที เมื่อเข้าร่วมเล่นเกมยังมีโอกาสลุ้นรับรางวัลสินค้าเกมสุดพิเศษจาก Genshin Impact อีกด้วย! ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม เวลา 12:00 น. (UTC+8) เป็นต้นไป ผู้เล่นสามารถสัมผัสประสบการณ์เกมผ่านลิงก์บน YouTube Instagram และ HoYoLAB ได้HoYoFair ยังคงเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่น และเหล่าครีเอเตอร์ผู้สร้างเนื้อหาได้เปล่งประกาย ความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่สิ้นสุด และผลงานแฟนอาร์ตอันยอดเยี่ยมจากคอมมูนิตี้ คือแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ HoYoFair นำเสนอโปรแกรมพิเศษแฟนอาร์ตอย่างต่อเนื่อง สองโปรแกรมก่อนหน้านี้ ได้แก่ "เทศกาลภาพยนตร์ Teyvat" และ "เทศกาลดนตรีและศิลปะแห่งเพลิงโชน" ได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม โดยมียอดการรับชมรวมบนทุกแพลตฟอร์มมากกว่า 150 ล้านครั้งHoYoFair 2025 โปรแกรมพิเศษแฟนอาร์ต Genshin Impact "บันทึกนักสืบลับจากต่างมิติ" จะออกอากาศในวันที่ 28 ธันวาคม เวลา 20:00 น. (UTC+8) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดตาม @HoYoFair_0 ทาง X