PlayStation จัดโปรฯ Holiday Sale ส่งท้ายปี 2024 เริ่มแล้ววันนี้!

ไฮไลท์ของโปรโมชันนี้ ประกอบด้วย PlayStation VR2 ราคา 14,890 บาท (จากราคา 22,190 บาท) ชุดหูฟังไร้สาย PULSE Elite ราคา 4,490 บาท (ราคาปกติ 5,190 บาท) หูฟังเอียร์บัดไร้สาย PULSE Explore ราคา 6,790 บาท (ราคาปกติ 7,790 บาท) และเกมยอดเยี่ยมแห่งปี Astro Bot ราคา 1,690 บาท (จากราคา 1,990 บาท) นอกจากนี้ยังมีเกมบล็อคบัสเตอร์อีกมากมายที่จำหน่ายในราคาพิเศษ• PlayStation VR2 Standalone ราคา 14,890 บาท (ราคาปกติ 22,190 บาท)• ชุดหูฟังไร้สาย PULSE Elite ราคา 4,490 บาท (ราคาปกติ 5,190 บาท)• หูฟังเอียร์บัดไร้สาย PULSE Explore ราคา 6,790 บาท (ราคาปกติ 7,790 บาท)• ASTRO BOT ราคา 1,690 บาท (ราคาปกติ 1,990 บาท)• Gran Turismo® 7 ราคา 990 บาท (ราคาปกติ 2,290 บาท)• God of War™ Ragnarök ราคา 990 บาท (ราคาปกติ 2,290 บาท)• Marvel's Spider-Man 2 ราคา 1,290 บาท (ราคาปกติ 2,290 บาท)• Rise of the Ronin™ ราคา 1,290 บาท (ราคาปกติ 2,290 บาท)• The Last of Us™ Part II Remastered ราคา 1,290 บาท (ราคาปกติ 1,690 บาท)• Stellar Blade ราคา 1,690 บาท (ราคาปกติ 2,290 บาท)• Ghost of Tsushima Director's Cut ราคา 990 บาท (ราคาปกติ 2,290 บาท)• Helldivers 2 ราคา 990 บาท (ราคาปกติ 1,290 บาท)• LEGO Horizon Adventures ราคา 1,290 บาท (ราคาปกติ 1,990 บาท)โปรโมชัน "Holiday Sale" เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2567 - 1 มกราคม 2568 ดูรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโปรโมชั่นได้ที่ https://www.playstation.com/th-th/local/retailers/ ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ทางแฟนเพจ PlayStation Asia