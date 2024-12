Netmarble เปิดตัว "Game of Thrones: Kingsroad" เกมมือถือจากซีรีส์ดัง!

"Game of Thrones: Kingsroad" ได้เผยตัวอย่างอย่างเป็นทางการในงาน The Game Awards 2024 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยในเกมนี้ผู้เล่นจะได้สัมผัสเรื่องราวใหม่โดยสวมบทบาทเป็นตัวละครใหม่ ผู้ที่กลายเป็นทายาทของตระกูลไทเรด้วยโชคชะตาอันแปลกประหลาด ซึ่งเป็นตระกูลชนชั้นสูงเล็ก ๆ ทางตอนเหนือ นอกเหนือจากการปรับแต่งตัวละครด้วยผู้สร้างตัวละครที่แข็งแกร่งแล้ว ผู้เล่นยังจะสามารถเลือกคลาสได้จากหนึ่งในสามคลาส ได้แก่ ทหารรับจ้าง, อัศวิน, หรือ นักฆ่า เมื่อผู้เล่นก้าวเข้าสู่โลกแห่งเวสเทอรอสเมื่อได้รับมอบหมายให้ปกป้องรักษามรดก ผู้เล่นยังจะได้เข้าไปพัวพันกับปัญหาใหญ่ที่โลกเวสเทอรอสต้องเผชิญ ตั้งแต่การต่อสู้ทางการเมืองไปจนถึงภัยคุกคามที่คืบคลานเข้ามาจากนอกกำแพง แต่ละคลาสจะต้องชำนาญในรูปแบบการต่อสู้อันเป็นเอกลักษณ์เพื่อที่จะได้ประสบความสำเร็จในหน้าที่และก้าวหน้า ถนนหลวงของกษัตริย์ถือเป็นเส้นทางที่ยากลำบากในการสำรวจ แต่รางวัลที่ล้ำค่ากำลังรอคอยให้ผู้ที่กล้าหาญและแข็งแกร่งพอที่จะร่วมเดินทางในครั้งนี้ได้กล่าวว่า “เราเชื่อว่า Game of Thrones เป็นโลกที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและการผจญภัยมากมาย และเรายินดีที่จะทำให้เวสเทอรอสมีชีวิตขึ้นมาในรูปแบบใหม่ที่น่าตื่นเต้นสำหรับเหล่าเกมเมอร์”Game of Thrones: Kingsroad มีกำหนดการเปิดตัวตามพื้นที่ต่าง ๆ ในฝั่งอเมริกา, ยุโรป, แอฟริกา, โอเชียเนีย, และตะวันออกกลางในปี 2025 ส่วนกำหนดการเปิดตัวสำหรับฝั่งเอเชียจะมีการประกาศในปีหน้า สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ https://gameofthrones.netmarble.com/ หรือทางโซเชียลมีเดีย Facebook X (Twitter) และ YouTube