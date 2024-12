PARIVISION คว้าแชมป์ ESL One Bangkok ศึก Dota 2 ใหญ่ที่สุดในไทย

เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ทีม Dota 2 ระดับโลกทั้ง 12 ทีมได้เข้าร่วมการแข่งขันในรอบ Group Stage ซึ่งจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน เพื่อชิงตำแหน่ง 8 ทีมสุดท้ายเข้าสู่รอบ Playoffs และในที่สุดผลการแข่งขันก็ออกมา Team Falcons, BetBoom, PARIVISION และ AVULUS โชว์ฟอร์มสุดแกร่ง คว้าตำแหน่งในสายบน (Upper Bracket) ของรอบ Playoffs ไปครอง โดยเฉพาะ PARIVISION ที่มาเหนือทุกทีมด้วยฟอร์มร้อนแรงสุด ๆ ปิดรอบ Group Stage ด้วยสถิติชนะ 9-1 อย่างไร้ที่ติ ขณะที่ BOOM Esports, NAVI, Gaozu และ M80 ต้องโบกมือลาการแข่งขันไปในรอบนี้โดยในรอบ Playoffs ของ ESL One Bangkok ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างดุเดือดเมื่อสองทีมแกร่งอย่าง BetBoom และ PARIVISION ต่างโชว์ฟอร์มเหนือชั้นคว้าชัยชนะและผ่านเข้าสู่รอบสายบน (Upper Bracket) ของรอบรองชนะเลิศได้สำเร็จ อย่างไรก็ตามในศึกตัดสินของสายบน (Upper Bracket) PARIVISION ได้คว้าชัยชนะเหนือ BetBoom ไปอย่างสูสีด้วยคะแนน 2-1 และคว้าโอกาสในการเข้าสู่รอบแกรนด์ไฟนอลได้สำเร็จในรอบแกรนด์ไฟนอลผู้ชมได้ร่วมเป็นสักขีพยานของการแข่งสุดยิ่งใหญ่แบบ Best of 5 ระหว่าง PARIVISION ทีมที่เคยถูกมองข้าม และ Team Liquid ทีมม้ามืดของการแข่งขันในครั้งนี้ แม้ Team Liquid จะคว้าชัยในเกมแรกได้สำเร็จ แต่ PARIVISION ยังคงโชว์ฟอร์มอันแข็งแกร่ง และปิดรอบชิงชนะเลิศด้วยชัยชนะ 3-1 นับเป็นชัยชนะครั้งสำคัญของ PARIVISION และเป็นแชมป์แรกในประวัติศาสตร์ขององค์กรสำหรับการแข่งขัน ESL One Bangkokการคว้าชัยครั้งนี้ทำให้ PARIVISION รับเงินรางวัลมูลค่า $300,000 ดอลลาร์สหรัฐ จากเงินรางวัลรวม $1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมเก็บคะแนน ESL Pro Tour (EPT) ถึง 4,800 คะแนน ขยับเข้าใกล้การผ่านเข้ารอบ Esports World Cup 2025 เข้าไปอีกก้าว นอกจากนี้ ทั้ง PARIVISION และ Team Liquid ยังได้รับสิทธิ์เชิญเข้าร่วมการแข่งขัน DreamLeague Season 25 และ ESL One Raleigh โดยตรงอีกด้วย“การนำทัวร์นาเมนต์ระดับตำนานอย่าง ESL One มาจัดในประเทศใหม่ถือเป็นงานที่ท้าทาย ซึ่งต้องอาศัยการวางแผนและการเตรียมการอย่างพิถีพิถัน สิ่งที่เราได้เห็นในสุดสัปดาห์นี้ที่กรุงเทพฯ เกินความคาดหมายของเรา และได้พิสูจน์ถึงความหลงใหลของแฟน ๆ ชาวไทยที่มีต่อการแข่งขัน Dota 2 ระดับโลก”กล่าว “พลังจากผู้ชมที่ซื้อตั๋วมารับชมกันจนบัตรขายหมดนั้นน่าทึ่งมาก โดยเฉพาะแมตช์รอบรองชนะเลิศสายล่าง (Lower Bracket) ระหว่าง Team Falcons และ Team Liquid ซึ่งนับเป็นหนึ่งในแมตช์ที่สร้างประวัติศาสตร์ เราขอแสดงความยินดีกับ PARIVISION สำหรับชัยชนะครั้งนี้ และขอขอบคุณแฟน ๆ ชาวไทยที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบทใหม่ในตำนานของ ESL One”“ผมชื่นชอบบรรยากาศของผู้ชมในประเทศไทยมากครับ ผมสนุกกับมัน และนี่คือเหตุผลที่ผมอยากเล่นในทัวร์นาเมนต์ LAN ต่อไป ผมคิดว่าคนไทยเป็นมิตรและเปิดกว้างมาก ซึ่งผมประทับใจจริง ๆ”กล่าว“การได้แข่งขันที่นี่มันน่าทึ่งมาก และเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม ทุกครั้งที่คุณทำอะไรในเกม พื้นทั้งสนามจะสั่นไหว มันแสดงให้เห็นว่าการแข่งขันนี้เป็นการแข่งขันที่เข้มข้นมาก และผมดีใจสุด ๆ ที่เราคว้าชัยชนะในทัวร์นาเมนต์ในครั้งนี้ได้”กล่าวเสริมสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและข่าวสารล่าสุด สามารถติดตามได้ผ่านทาง pro.eslgaming.com/tour/dota2/ หรือติดตาม ESL Dota 2 บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X (หรือ Twitter) Instagram และ YouTube