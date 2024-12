ตัวอย่างใหม่! "Arknights: Endfield" แอ็คชั่นอาร์พีจีตั้งป้อมตีมอนฯ ก่อนทดสอบ ม.ค.

gematsu

ค่ายตัวแทนจำหน่าย GRYPHLINE ร่วมกับทีมพัฒนา Mountain Contour ประกาศปล่อยคลิปวิดีโอสาธิตเกมเพลย์ตัวใหม่ลำดับที่สาม สำหรับผลงานเกมแนวอนิเมะ 3D แอ็คชั่นอาร์พีจีต่อสู้กันแบบเรียลไทม์ ที่ผสานองค์ประกอบของเกมแนววางแผนแทคติคลงไปให้การเล่นดูมีมิติมากยิ่งขึ้นจากตัวอย่างเกมเพลย์ล่าสุดที่เผยออกมานั้น เป็นการโชว์การเล่นเดินสำรวจทั้งภายในเมืองและฉากฟิลด์ทุ่งกว้าง โดยทีมของผู้เล่นจะประกอบไปด้วยสมาชิก 4 คน ที่จะโผล่มาให้เห็นหน้าอยู่ออนฟิลด์เคียงข้างกับเราตลอดเวลาไม่ต้องกดเปลี่ยนสลับไปมา ซึ่งนอกเหนือจากสกิลท่าไม้ตายแล้วตัวเรายังมีความสามารถในการปลูกสร้างเทคโนโลยีต่างๆขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้ อาทิเช่น ป้อนปืนช่วยยิงโจมตีสนับสนุนหรือแท่งเสาสลิงที่เราสามารถใช้โหนเดินทางข้ามแม็พได้อย่างสะดวกรวดเร็วถึงแม้กำหนดวันเปิดให้บริการยังไม่ชัดเจน แต่ว่าชาวพีซีจะได้ลองสัมผัสตัวเกมก่อนใครในช่วงทดสอบเบต้ากลางเดือนมกราคมปี 2025 โดยผู้ที่สนใจสามารถคลิกลงทะเบียนขอเข้าร่วมได้แล้ววันนี้ผ่านหน้าเว็บไซต์หลัก endfield.gryphline.com สำหรับช่วงทดสอบเบต้าดังกล่าว จะเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้ลองสำรวจเนื้อหาเอ็กคลูซีฟบางส่วนแห่งโลก Talos-II ในฐานะ Endministrator ซึ่งตัวเกมเวอร์ชันเบต้าจะรองรับทั้งภาษาอังกฤษ, ญี่ปุ่น, เกาหลี และจีนกลางแมนดาริน ส่วนสเปคเครื่องพีซีทั้งขั้นต่ำและแนะนำสามารถเช็คตรวจสอบได้ตามด้านล่างWindows 10 / 11 64-bitIntel Core i7-10700K or equivalent, or better CPUs (Recommended)Intel Core i5-9400F or equivalent, or better CPUs (Minimum)NVIDIA GeForce RTX 2060 or equivalent, or better GPUs (Recommended)NVIDIA GeForce GTX 1060 6G or equivalent, or better GPUs (Minimum)32GB (Recommended)16GB (Minimum)60GB free space or higher, SSD Recommended