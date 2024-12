"Okami" เปิดตัวเกมภาคใหม่ 'ฮิเดกิ คามิยะ' กลับมานั่งแท่นผู้กำกับ!

ในภาคใหม่ของ "Okami" ได้คุณ 'ฮิเดกิ คามิยะ' มารับหน้าที่ผู้กำกับอีกครั้ง ซึ่งตัวเกมจะพัฒนาร่วมกันโดยสตูดิโอหลายแห่ง อาทิ M2, Machine Head Works และ CLOVERS ซึ่งเป็นบริษัทที่คุณ 'ฮิเดกิ คามิยะ' ทำงานอยู่ในปัจจุบัน ขณะที่นักพัฒนาของ M2 หลายคนเคยมีส่วนร่วมในการพัฒนา Okami ภาคแรกเช่นกัน"Okami" เป็นเกมแอ็คชันผจญภัยที่ผู้เล่นจะได้สวมบทเป็น Amaterasu เทพแห่งดวงอาทิตย์ที่จำแลงมาในร่างหมาป่าสีขาวเพื่อปราบเหล่าร้ายและคืนความสงบสุขให้กับโลก โดยตัวเกมมีจุดเด่นที่กราฟิกสไตล์ภาพวาดญี่ปุ่นโบราณ และระบบ Celestial Brush ใช้พู่กันเทพวาดลวดลายบนหน้าจอเพื่อโจมตีศัตรูหรือแก้ปริศนาฟื้นฟูธรรมชาติที่ถูกทำลายเพื่อฉลองการเปิดตัว "Okami" ภาคใหม่ CAPCOM ได้ประกาศวางจำหน่ายชุดบันเดิล Okami + Kunitsu-Gami Bundle ซึ่งประกอบด้วยเกม "Okami HD" และ "Kunitsu-Gami: Path of the Goddess" เตรียมวางจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One และ PC (Steam) ในวันที่ 14 ธันวาคมนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.kunitsu-gami.com/en-asia/topics/okami-bundle.html ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดของเกม "Okami" ภาคใหม่ได้ที่ https://www.capcom-games.com/o-kami_newproject/en-asia/