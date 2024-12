รอเกือบสองทศวรรษ! "Onimusha" เปิดตัวเกมภาคใหม่ วางจำหน่ายปี 2026

"Onimusha: Way of the Sword" ผลงานใหม่ล่าสุดของซีรีส์เกม Onimusha ที่เปิดตัวครั้งแรกในปี 2001 ส่วนภาคสุดท้ายคือ Onimusha: Dawn of Dreams เปิดตัวในปี 2006 โดยตัวเกมเป็นแนวแอ็คชันที่เน้นการต่อสู้ด้วยดาบ มีฉากหลังเป็นเมืองเกียวโตในยุคเอโดะตอนต้น และเนื้อเรื่องอ้างอิงจากประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น แต่ดัดแปลงให้กลายเป็นแนวดาร์คแฟนตาซี เล่าถึงการรุกรานของเหล่าปีศาจจากอีกโลกหนึ่ง เหล่าซามูไรจึงต้องต่อสู้เพื่อปกป้องบ้านเกิดของตนในเกมภาคใหม่นี้ ผู้เล่นจะรับบทเป็นซามูไรผู้ครอบครอง "Oni Gauntlet" ที่มีพลังในการสังหารปีศาจ ผู้เล่นในฐานะซามูไรลึกลับจะได้ออกสำรวจทั่วเมืองเกียวโตและต่อสู้กับเหล่าปีศาจที่ออกอาละวาด เพื่อค้นหาความหมายในการต่อสู้ของตนเอง และเลือกเส้นทางที่จะนำไปสู่บทสรุปของชะตากรรมในท้ายที่สุด"Onimusha: Way of the Sword" จะวางบนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, Xbox Series X|S, และ PC (Steam) ในปี 2026 ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.capcom-games.com/onimusha/ws/en-asia/