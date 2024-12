"ESL One Bangkok 2024" เปิดศึกอีสปอร์ต Dota 2 ระดับโลกใจกลางกรุงแล้ววันนี้!

ESL One Bangkok 2024 จัดโดย ESL FACEIT Group (EFG) บริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมความบันเทิงด้านอีสปอร์ตและวิดีโอเกม ร่วมกับ Intel โดยการแข่งขันเริ่มด้วยรอบแบ่งกลุ่ม (Group Stages) ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม ซึ่งจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละ 6 ทีม แข่งในรูปแบบพบกันหมดครั้งเดียว (Single round-robin format) ทีมที่ได้อันดับ 1 และ 2 จากแต่ละกลุ่มจะเข้าสู่รอบเพลย์ออฟ สายบน (Playoffs) ส่วนทีมที่ได้อันดับ 3 และ 4 จะเข้าสู่สายล่าง (lower bracket) ส่วนทีมที่เหลือจะต้องตกรอบไปตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม จะเป็นการแข่งขันรอบเพลย์ออฟ (Playoffs) 8 ทีม จัดขึ้นที่ Royal Paragon Hall สยามพารากอน แข่งขันในรูปแบบการแพ้สองครั้งคัดออก (Double elimination) และในวันที่ 15 ธันวาคม เวลา 16:00 น. จะเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เพื่อหาผู้ชนะของ ESL One Bangkok 2024 by Intelนอกจากการแข่งขันหลักแล้ว ตลอดสุดสัปดาห์ที่ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ยังมีกิจกรรมมากมาย ทั้งงานแจกลายเซ็นของเหล่านักกีฬาชื่อดัง, เพนท์หน้าหรือแอร์บรัชแทททูเลือกเชียร์ทีมที่ชอบ, กิจกรรมจากบูธพาร์ทเนอร์แจกของรางวัลตลอดวัน และ Dota 2 Cosplay Showcase ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พบกับเหล่าคอสเพลย์เยอร์จาก Dota 2 ที่มาร่วมสร้างสีสันและความตื่นตาตื่นใจบนเวทีผ่านการแสดงสุดอลังการ และพร้อมให้แฟน ๆ ได้ถ่ายภาพเก็บความประทับใจอีกด้วยแฟน ๆ Dota 2 สามารถซื้อบัตรเข้างานเพื่อเชียร์ทีมโปรดแบบใกล้ชิดได้ที่ https://www.esl-one.com/bangkok/th/ หรือรับถ่ายทอดสดออนไลน์ได้ทางช่อง ESL Dota 2 ในแพลตฟอร์ม Twitch ( Main Ember และ Storm ) และช่อง YouTube ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมและข่าวสารล่าสุดได้ทาง pro.eslgaming.com/tour/dota2/ หรือติดตาม ESL Dota 2 บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X (หรือ Twitter), Facebook Instagram และ YouTube