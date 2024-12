Zenless Zone Zero เวอร์ชัน 1.4 "คลื่นดาราโหมกระหน่ำ" อัปเดต 18 ธ.ค.นี้

Zenless Zone Zero เวอร์ชัน 1.4 มาพร้อมกับการปรับปรุงมากมาย ซึ่งจะช่วยให้ประสบการณ์การต่อสู้และเกมเพลย์ มีความลื่นไหลมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยด่านเนื้อเรื่องตั้งแต่บทนำไปจนถึงบทที่ 3 ได้ถูกออกแบบขึ้นมาใหม่ และเพิ่มไปยังระบบ H.D.D. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเนื้อเรื่องหลักของเวอร์ชันในอนาคต โหมดการเดินช่องกระดานจะถูกแทนที่ด้วยด่านเนื้อเรื่อง ให้ Proxy สามารถเข้าไปต่อสู้ได้ทันที และควบคุม Eous ในระหว่างการสำรวจ Hollow ได้ นอกจากนี้ยังสามารถควบคุม Agent ที่ร่วมมือกันแล้วภายในเมืองได้อีกด้วย "โหมดร่วมทางกับเพื่อนรัก" จะทำให้ผู้เล่นได้ใช้เวลาร่วมกับ Agent ไปกับการเดินเล่นภายในเมือง New Eridu ขณะเดียวกัน ในส่วนของการต่อสู้นั้น ค่า Decibel จะไม่ถูกใช้ร่วมกันเมื่อ Agent ใช้สกิลอัลติเมทอีกต่อไป ซึ่งจะช่วยให้สมาชิกทุกคนในทีมสามารถใช้สกิลอัลติเมท ที่แสนจะตระการตาเหล่านั้นได้อย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงเท่านี้ การอัปเดตครั้งนี้ยังมีการเพิ่มฟังก์ชันกวาดล้างเร่งด่วนเข้ามาใน Shiyu Defense รวมถึงการปรับปรุงอื่น ๆ ทั้งในด้านความลื่นไหลในการเล่นเกม และการพัฒนาตัวละครอีกด้วยในบทก่อนหน้า คดีระเบิดรื้อถอนของ Vision Corporation ได้ทำให้ Proxy ต้องไปมีส่วนเกี่ยวพันกับแผนการร้ายที่เกี่ยวข้องกับ "Sacrifice" ซึ่งในบทที่ 5 นี้ เพื่อนเก่าเพื่อนแก่อย่าง Perlman ก็ฟื้นขึ้นมาได้สักที ซึ่งเหตุการณ์นี้จะนำไปสู่การเปิดโปงความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังของ Sacrifice รวมถึงเป็นการเปิดเผยความลับเรื่องที่มาของสองพี่น้อง Wise กับ Belle อีกด้วย ขณะเดียวกัน กองรักษาความมั่นคงแห่ง New Eridu กำลังเผชิญกับการเลือกตั้งครั้งใหญ่ เมื่อความจริงเริ่มโผล่ขึ้นมาเหนือผิวน้ำ พร้อมกับภัยคุกคามที่คืบคลานเข้ามา เหล่า Proxy กับ Section 6 จึงเดินทางไปที่ Port Elpis ที่ซึ่งปริศนาทั้งหมดกำลังจะถูกเปิดเผย เมื่อจุดไคลแมกซ์ของเรื่องราวทั้งหมดมาถึงสมาชิกที่เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีทั้งสองคนจาก Section 6 จะถูกปลดล็อกพร้อมกันกับ Bangboo แรงก์ Sเมื่อต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่ง Void Hunter ที่อายุน้อยที่สุดอย่างจึงใช้ดาบปราบปีศาจ - ไร้หางของเธอ ในการแสดงความสามารถอันเหนือชั้น ในฐานะที่เป็น Agent สายธาตุผิดปกติธาตุเยือกแข็ง Miyabi สามารถทำให้ศัตรูถูกปกคลุมอยู่ภายใต้เพลิงน้ำแข็ง [Icefire] พร้อมสร้าง Frost Anomaly เพื่อทำให้เกิดเอฟเฟกต์พิเศษได้ ด้วยการเคลื่อนไหวและการฟาดฟันที่รวดเร็ว Miyabi จะสะสม [Fallen Frost] เพื่อใช้การโจมตีอันทรงพลังไปข้างหน้า และใช้ดาบของเธอสร้างความเสียหายเยือกแข็งอย่างรุนแรง ก่อนจะเก็บดาบเข้าฝักอย่างสง่างาม นอกจากความสง่างามของวิชาดาบของ Hoshimi Miyabi ที่น่าดึงดูดแล้ว OVA พิเศษของยังจะเปิดเผยความลับในอดีตของเขาอีกด้วย Agent ธาตุไฟฟ้าคนนี้ สามารถสับเปลี่ยนการใช้อาวุธ ระหว่างธนูและดาบได้อย่างไร้ที่ติ ก่อนจะทำสัญลักษณ์ใส่เป้าหมาย และโจมตีใส่ศัตรูโดยไม่ทันตั้งตัวด้วย Electro Quiver ที่ถูกเปิดใช้งาน โดย Proxy ที่มีเลเวล Inter-Knot ถึง Lv.8 จะสามารถรับ Asaba Harumasa ได้ทันทีที่การอัปเดตเวอร์ชันเสร็จสิ้นนอกจากนี้ เกมเพลย์ต่อสู้ใหม่ ซึ่งประกอบด้วยการอัปเดตครั้งใหญ่ของ Hollow Zero อย่าง "เงาที่สาบสูญ" และเกมเพลย์ต่อสู้แบบหมุนเวียนอย่าง "ศึกวิกฤติ" ก็กำลังจะเปิดตัวในเร็ว ๆ นี้ โดย Proxy ทุกคนจะได้ต่อสู้อย่างดุเดือดในดินแดนที่สาบสูญ พร้อมด้วยการสนับสนุนและอุปกรณ์ใหม่ที่แข็งแกร่งขึ้น อาทิ อุปกรณ์ สกิลซัปพอร์ต Bangboo และ Resonium ไม่เพียงเท่านี้ Reverb Arena ที่เพิ่งเปิดใหม่ ก็จะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เกมเพลย์ป้องกันฐานของ Bangboo ซึ่งจะทำให้ที่แห่งนี้แลดูคึกคักและมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นZenless Zone Zero เวอร์ชัน 1.4 "คลื่นดาราโหมกระหน่ำ" จะอัปเดตในวันที่ 18 ธันวาคมนี้ พร้อมเวอร์ชัน PlayStation 5 Pro ที่จะยกระดับประสิทธิภาพและงานกราฟิกขึ้นไปอีกขั้น ดาวน์โหลดเกมได้แล้วบนแพลตฟอร์ม PC, iOS, Android, Epic Games Store และ PlayStation 5 ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://zenless.hoyoverse.com/