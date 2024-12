เกมจีบหนุ่ม "Love and Deepspace" จับมือชานม "BEARHOUSE" จัดอีเวนท์ส่งท้ายปี!

แคมเปญ "Love and Deepspace x BEARHOUSE: The Taste of Love" จะจำหน่ายเครื่องดื่มเมนูเซ็ตพิเศษในราคา 215 บาท รับแก้วลาย Limited Edition พร้อมของพรีเมี่ยมจากเกม Love and Deepspace ได้แก่ โปสการ์ด, เข็มกลัด, และ Cup Sleeve ระยะเวลาแคมเปญ 7 - 21 ธันวาคมนี้ เฉพาะ 5 สาขาที่ร่วมรายการ ได้แก่- สาขาสยาม- สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว- สาขาซีคอนบางแค- สาขาซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ (โซนมันมัน)- สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิตในวันที่ 10 ธันวาคม 2567 เวลา 12.00 - 16.00 น. ที่ BEARHOUSE สาขาซีคอนศรีนครินทร์ พบกับกิจกรรมสุดพิเศษที่จะได้ใกล้ชิดกับเหล่า Cosplayer ชื่อดังจาก Love and Deepspace ได้แก่ Thames Malerose, NC MihaiYang, JiakiDarkness, และ Heyleydia พร้อมกิจกรรมลุ้นรับของขวัญพิเศษเพิ่มเติมภายในงาน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางแฟนเพจ BEARHOUSE "Love and Deepspace" เป็นเกมแนว 3D Dating Sim จากค่าย InFold Pte. Ltd. ผู้เล่นจะได้ก้าวเข้าสู่โลกที่ความรักไร้ขอบเขต เนื้อเรื่องเข้มข้นผสมผสานกับงานภาพกราฟิกที่สวยงามอลังการธีมยุคอนาคต พร้อมผจญภัยในฐานะของ Deepspace Hunter ร่วมกับตัวละครหนุ่มรูปหล่อทั้ง 4 ซึ่งมีความสามารถในการต่อสู้และเรื่องราวที่น่าติดตามแตกต่างกันไป มาพร้อมการโต้ตอบแบบ 3D ฉากคัตซีนที่สมจริง มีระบบต่าง ๆ ให้ร่วมสนุกทั้ง สานสัมพันธ์, ภารกิจต่อสู้ร่วมกัน, เล่นมินิเกมส์แสนสนุก, ปรับแต่งภาพลักษณ์ตัวละคร และระบบการต่อสู้ที่ออกแบบมาเอาใจแฟน ๆ อาร์พีจีอย่างเต็มที่เกม "Love and Deepspace" จะเปิดให้บริการครบรอบ 1 ปี ในเดือนมกราคม 2025 ปัจจุบันมียอดดาวน์โหลดทั่วโลกมากกว่า 10 ล้านดาวน์โหลด สามารถดาวน์โหลดเล่นฟรีได้ทั้งบนระบบ iOS และ Android