เกมต่อสู้จากการ์ตูนดัง "BLEACH Rebirth of Souls" วางจำหน่าย 21 มี.ค. 2025

"BLEACH Rebirth of Souls" เป็นเกมต่อสู้สามมิติที่ดัดแปลงมาจาก "บลีช เทพมรณะ" การ์ตูนชื่อดังผลงานของอาจารย์ 'ไทโตะ คูโบะ' เล่าเรื่องราวของ 'คุโรซากิ อิจิโกะ' เป็นนักเรียนมัธยมปลายธรรมดา ๆ แต่มีพลังมองเห็นวิญญาณ หลังจากที่ได้พบกับยมทูตหญิง 'คุจิกิ ลูเคีย' เขาก็กลายเป็นตัวแทนลูเคียทำหน้าที่ในฐานะยมทูต ต่อสู้กับวิญญาณชั่วร้ายที่เรียกว่า 'ฮอลโลว์' และศัตรูที่พยายามทำร้ายเพื่อนของเขาภายในเกมจะมีโหมดเนื้อเรื่องที่ผู้เล่นจะได้ติดตามเรื่องราวของเส้นเรื่องหลัก ตั้งแต่ 'อิจิโกะ' เริ่มต้นเป็นยมทูต ไปจนถึงการต่อสู้กับ 'ไอเซ็น' และเหล่า 'อารันคาร์' นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวเฉพาะของตัวละครต่าง ๆ ที่ไม่เคยถูกเล่าผ่านเนื้อเรื่องหลักให้แฟน ๆ ได้ติดตามกันอีกด้วยสำหรับผู้ที่สั่งซื้อล่วงหน้าจะได้รับชุดคอสตูม 'สงครามเลือดพันปี' ของตัวละคร 'ฮิสึกายะ โทชิโร่' และ 'โยรุอิจิ ชิโฮอิน' สำหรับ Digital Deluxe จะได้รับ Season Pass เพื่อปลดล็อคตัวละคร DLC 4 ตัว พร้อมสิทธิ์เล่นตัวละคร DLC ล่วงหน้า 7 วัน และเซ็ต Soul Crystals 2 เซ็ต ส่วน Digital Ultimate จะได้รับ Season Pass และไอเทมพิเศษเพิ่มเติม ได้แก่ ชุดคอสตูม Rebirth of Souls 5 ชุด, ชุดคอสตูม 'สงครามเลือดพันฟี' 5 ชุด และเซ็ต Soul Crystals 3 เซ็ต"BLEACH Rebirth of Souls" มีกำหนดวางจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S และ PC (Steam) ในวันที่ 21 มีนาคม 2025 ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://bleach-ros.bn-ent.net/