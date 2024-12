ได้ฤกษ์โหลดฟรี! "My First Gran Turismo" เน้นสอบใบขับขี่ กับแข่งอีกนิดหน่อย

gematsu

บริษัท Sony Interactive Entertainment ร่วมกับสตูดิโอ Polyphony Digital ออกมาประกาศเตรียมพร้อมปล่อยดาวน์โหลดผลงานเกมแกรนทัวริสโม 7 เวอร์ชันทดลองเล่นฟรี สำหรับผู้เล่นทั้งบนแพลตฟอร์ม PlayStation 5 และ PlayStation 4 ในวันที่ประธานสตูดิโอ Polyphony Digital ผู้สร้างซีรีส์เกม Gran Turismo กล่าวว่า My First Gran Turismo มันเสมือนบัตรเชิญแจกฟรีสุดพิเศษที่จะพาคุณก้าวเข้าสู่โลกแห่งกีฬายานยนต์มอเตอร์สปอร์ต อีกทั้งยังเป็นการอุทิศแด่เกมแกรนทัวริสโมภาคแรกต้นตำรับที่ผู้เล่นทุกเจเนอเรชันได้ค้นพบความสุขในการขับขี่เป็นครั้งแรก ไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กที่ชื่นชอบความสนุกตื่นเต้นของการแข่งรถหรือผู้ใหญ่ที่ต้องการจุดประกายไฟในการขับขี่ให้ลุกโชนอีกครั้ง My First Gran Turismo มันได้ถูกออกแบบมาเพื่อทุกคนโดยไม่จำกัดเรื่องอายุหรือระดับทักษะใดๆสำหรับเนื้อหาภายในจะประกอบไปด้วยโหมดและที่คัดสรรมาให้ลองเล่นอย่างละ 3 รายการแข่งขัน อีกทั้งผู้เล่นยังสามารถเข้าถึงการสอบใบขับขี่อย่างเต็มรูปแบบที่จะสอนคุณเริ่มตั้งแต่เบสิคพื้นฐานการเหยียบคันเร่งออกตัว การเข้าโค้ง การเหยียบเบรค ไปจนถึงทักษะขั้นแอดวานซ์ซึ่งผู้เล่นสามารถจิ้มเลือกรถยนต์รุ่นเก่าๆเหล่านี้ไปทดลองขับขี่ได้อิสระในสนามแข่งขันชื่อดังอย่าง Kyoto Driving Park, Deep Forest Raceway และ Trial Mountain Circuitส่วนใครที่อยากได้ประสบการณ์ขับขี่แบบเสมือนจริง ตัวเกม My First Gran Turismo ก็มีการรองรับสนับสนุนตัวแว่นอย่างเต็มรูปแบบเพื่อเพิ่มอรรถรสความสมจริงให้เหนือขึ้นไปอีกระดับ เพียงแต่โหมดวีอาร์นี้จำเป็นต้องเล่นกับเครื่องคอนโซล PlayStation 5 เท่านั้น