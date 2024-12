"ESL One Bangkok 2024" พร้อมเปิดศึก Dota 2 สุดยิ่งใหญ่ในไทย 13-15 ธ.ค.นี้

ESL One Bangkok 2024 จัดโดย ESL FACEIT Group (EFG) บริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมความบันเทิงด้านอีสปอร์ตและวิดีโอเกม ร่วมกับ Intel® โดยการแข่งขันจะเริ่มรอบด้วยแบ่งกลุ่ม (Group Stages) ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม ซึ่งจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละ 6 ทีม แข่งในรูปแบบพบกันหมดครั้งเดียว (Single round-robin format) ทีมที่ได้อันดับ 1 และ 2 จากแต่ละกลุ่มจะเข้าสู่รอบเพลย์ออฟ สายบน (Playoffs) ส่วนทีมที่ได้อันดับ 3 และ 4 จะเข้าสู่สายล่าง (lower bracket) ส่วนทีมที่เหลือจะต้องตกรอบไปตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม จะเป็นการแข่งขันรอบเพลย์ออฟ (Playoffs) 8 ทีม โดยจัดขึ้นที่ Royal Paragon Hall สยามพารากอน แข่งขันในรูปแบบการแพ้สองครั้งคัดออก (Double elimination) และในวันที่ 15 ธันวาคม เวลา 16:00 น. จะเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจาก 5 อันดับแรก เพื่อหาผู้ชนะของ ESL One Bangkok 2024 by Intel®โดยในงาน ESL One Bangkok มีเงินรางวัลรวมมูลค่า $1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจะแบ่งให้กับ 12 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน นอกจากนี้ ยังมีการแจก 19,980 คะแนน ESL Pro Tour ตามผลการแข่งขันในรอบ Group Stage และ Playoffs เพื่อช่วยให้ทีมต่าง ๆ ได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นในอันดับของ ESL Pro Tour Rankings การแข่งขันในแต่ละวันจะเริ่มต้นเวลา 12:00 น. ตามเวลากรุงเทพฯ ผู้ชมสามารถดูตารางการแข่งขันได้ด้านล่าง และสามารถติดตามตารางการแข่งขันล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ esl-one.com “หลังจากที่ได้รับการตอบรับที่ยอดเยี่ยมจากแฟน ๆ Dota 2 ในประเทศไทยและทั่วทั้งภูมิภาค ซึ่งส่งผลให้บัตรทุกประเภทได้จำหน่ายหมดเกลี้ยง เราพร้อมแล้วที่จะที่จะต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ การแข่งขันที่ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ในวันที่ 13-15 ธันวาคมนี้”กล่าว “เราตื่นเต้นที่จะต้อนรับแฟน ๆ เพื่อทุกท่านจะได้สัมผัสกับโชว์สุดพิเศษที่เราเตรียมไว้สุดสัปดาห์หน้า ไม่เพียงแต่การแข่งขันจากทีม Dota 2 ที่ดีที่สุดในโลก แต่ยังรวมถึงประสบการณ์อีเวนต์ระดับโลก พร้อมด้วยกิจกรรมอีกมากมาย ได้แก่ การประกวดคอสเพลย์ บูธนิทรรศการ และ กิจกรรมสุดพิเศษสำหรับแฟน ๆ ตลอดทั้งสุดสัปดาห์”นอกจากการแข่งขันหลักแล้ว ตลอดสุดสัปดาห์ที่ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ยังมีกิจกรรมพิเศษมากมาย รวมถึง Dota 2 Cosplay Showcase ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม ในงานนี้ แฟน ๆ จะได้พบกับเหล่าฮีโร่จาก Dota 2 ที่มาร่วมสร้างสีสันและความตื่นตาตื่นใจให้กับเวทีผ่านการแสดงสุดอลังการ และ ตลอดสุดสัปดาห์ ทุกท่านสามารถพบกับเหล่าคอสเพลย์เยอร์ภายในงานที่พร้อมให้แฟน ๆ ได้ถ่ายภาพเก็บความประทับใจอีกด้วยนอกจากนี้ ESL One Bangkok ยังเปิดตัว Tales from the Lore Keeper โดย DHL ซึ่งเป็นซีรีส์แอนิเมชันที่พาผู้ชมดำดิ่งสู่โลกอันน่าทึ่งของเรื่องราวใน Dota 2 ดำเนินรายการโดย SirActionSlacks บุคคลซึ่งเป็นรู้จักกันเป็นอย่างดีในวงการ Dota 2 สำหรับแฟน ๆ ที่คุ้นเคยกับซีรีส์ 'Loregasm' บน YouTube ของ SirActionSlacks จะได้สัมผัสกับรูปแบบการเล่าเรื่องที่คุ้นเคย โดยได้รับการสนับสนุนจาก DHL ในแต่ละตอนของซีรีส์ใหม่นี้ ผู้ชมจะได้ร่วมเดินทางอย่างสนุกสนานและน่าประทับใจผ่านประวัติศาสตร์ ตำนาน และเรื่องเล่าของจักรวาล Dota 2 โดยเน้นไปที่ตัวละครที่แฟน ๆ โหวตเลือก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและโอกาสลุ้นรับของรางวัล แฟน ๆ สามารถติดตามการถ่ายทอดสด ESL One Bangkok ได้ตามรายละเอียดด้านล่างแฟน ๆ Dota 2 สามารถรับชมการแข่งขันออนไลน์ได้ทางช่อง ESL Dota 2 ในแพลตฟอร์ม Twitch ( Main Ember และ Storm ) และช่อง YouTube รวมถึงผ่านพันธมิตรการถ่ายทอดสดอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและข่าวสารล่าสุด สามารถติดตามได้ผ่านทาง pro.eslgaming.com/tour/dota2/ หรือติดตาม ESL Dota 2 บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X (หรือ Twitter), Facebook Instagram และ YouTube