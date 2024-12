ฮอลล์แทบแตก! แฟนเกมนับหมื่นร่วมงาน "Arcane World" อีเวนต์แห่งปีของจักรวาล League of Legends

งาน "Arcane World" นี้ ทาง Riot Games ได้แปลงโฉมพารากอนฮอลล์ให้เหมือนอยู่ในโลกของ Arcane อีกทั้งยังครบทุกองค์ประกอบของสามเกมยอดฮิตทั้ง League of Legends, Teamfight Tactics และ Wild Rift โดย Arcane ซีซั่นสุดท้ายนี้ยังถือเป็นปัจฉิมบทของเรื่องราวที่แฟน ๆ ต่างเฝ้ารอคอย ที่ความแรง ความจึ้งใจ ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้ไต่อันดับขึ้นท็อป 10 บน Netflix ประเทศไทย เป็นที่เรียบร้อยนับตั้งแต่เริ่มสตรีมมิงในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาความสนุกของ Arcane ยังได้ส่งต่อดีเอ็นเอมายังอีเวนต์ Arcane World แบบเต็ม ๆ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การแข่งขันทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย จากทั้ง 3 เกมสุดฮิตของ Riot Games ได้แก่ League of Legends: SUPER MEGA OPEN TOURNAMENT!, TFT: Hexpert Tactician Open Tournament และ Wild Rift: Rift Rumble Open Tournament ที่แฟน ๆ ต่างลุ้นติดขอบเวทีกันว่าใครจะเป็นแชมป์ประจำทัวร์นาเมนต์นี้ โดยทีม Full Sense สำหรับเกม League of Legends นักวางแผน Frizzyy สำหรับเกม TFT และ ทีม YAHOOOO สำหรับเกม Wild Rift ก็คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่อัดแน่นทุกบูธ ของรางวัลฉ่ำ ๆ ให้คนรักลีกได้ร่วมสนุกลุ้นรางวัลโค้ดเกมต่าง ๆ กันไปเต็มไม้เต็มมือ อาทิ Mushroom Mayhem มินิเกมเห็ดโกลาหล ช่วย Teemo เก็บเห็ด, Get Punched มินิเกมต่อยมวยของ Vi ทดสอบความแข็งแกร่ง, Shooting Gallery มินิเกมยิงปืนของ Jinx ที่จะให้คุณได้พิสูจน์ความแม่น และ Paint the Playground ที่ทุกคนได้มาขีดเขียนตามสไตล์ ทิ้งรอยจารึกภายในงานแน่นอนว่าความสนุกไม่ได้มีเพียงเท่านี้ ทุกคนยังได้ชมผลงานแฟนอาร์ตเจ๋ง ๆ ที่รังสรรค์จากทั้งสามเกมยอดฮิตใน Firelight Hideout ที่นอกจากจะได้เห็นฝีมือของแฟน ๆ ชาวไทยแล้วยังได้เก็บภาพความประทับใจได้ด้วยว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของสุดยอดอีเวนต์เกมระดับโลกนี้และไม่ได้มีเพียงแค่กิจกรรมและผลงานศิลปะเท่านั้น ทว่า สีสันอย่างหนึ่งที่หลายคนชื่นชอบมากคือการประกวดคอสเพลย์จากบรรดาครีเอเตอร์ชื่อดังของไทย ที่หยิบเอาคาแรกเตอร์จากเกมและซีรีส์ Arcane มาคอสแบบไม่มีใครยอมใคร เรียกได้ว่าทำถึงกันทุกคน ก่อนแฟน ๆ จะแวะพักดื่มทั้งเมนูสุดพิเศษที่ได้แรงบันดาลใจจากโลกของ Arcane ณ บาร์ The Last Drop ที่มีเพียงคนที่ไปร่วมงานนี้เท่านั้นถึงจะได้ลิ้มลอง บอกเลยว่าฟินสุด ๆงานนี้ยังมีเหล่าอินฟลูเอนเซอร์และโปรเพลเยอร์เบอร์ต้น ๆ ของวงการเกมไทยเข้าร่วมงานเพียบ ไม่ว่าจะเป็น Gssspotted, Takluz, Tanny, Mikasa, Boung, Zylnazter, CGRS, Patiizz, Iamsometimes, Jai Raw, Genghiskhanz, Frozenkiss, Fifatargrean, Basgamer, Ice Siamdream, Panda Jidarpha, FirstOne, RYM, Ezqelusia, TANX, และอีกมากมาย ซึ่งพวกเขาได้มาแข่งขันแมตช์พิเศษใน Influencer Showmatch ในธีมการต่อสู้ระหว่างเมือง Piltover and Zaun ของเกม League of Legends Teamfight Tactics และ Wild Rift ซึ่งถือเป็นการแข่งขันจากเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ระดับตำนานมากมาย ทำเอาแฟน ๆ เชียร์กันหมดแม็ก รักใครชอบใครก็ส่งกำลังใจกันสุดตัวถึงแม้ Arcane World จะจบลงไปแล้ว แต่ความทรงจำและความประทับใจที่ทุกคนได้รับจากอภิมหางานอีเวนต์เกมส่งท้ายปีนี้ก็มีอย่างล้นหลาม ใครพลาดไปคงต้องแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง เพราะความฟินแบบฟิเนเล่ไม่ได้มีกันบ่อย ๆ และหนึ่งในนั้นก็คืองานนี้