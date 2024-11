"Path of Exile 2" เผยข้อมูลเกมช่วง Early Access เตรียมเปิดให้เล่น 7 ธ.ค.นี้

"Path of Exile 2" ดำเนินเรื่องหลังเหตุการณ์ในภาคแรก 20 ปี เหล่าผู้เล่นจะได้รับภารกิจให้ตามล่า ‘Seed of Corruption’ เพื่อขัดขวางแผนการของ Count of Ogham ที่จะใช้พลังของมันสังหารเหล่าผู้คนที่ขัดขวาง ในการเดินทางพวกเขาจะต้องเผชิญกับศัตรูที่น่ากลัว พบกับสิ่งมีชีวิตประหลาด และสร้างสัมพันธมิตรรายทาง เพื่อหยุดยั้งการทำลายล้างที่คุกคาม Wraeclast ผู้เล่นจะต้องสำรวจป่าอันมืดมิดของ Ogham เดินทางผ่านที่ราบอันแห้งแล้งของทะเลทราย Vastiri และมุ่งลึกเข้าไปในซากปรักหักพังของป่าดงดิบแห่ง Utzaal ซึ่งเป็นเมืองโบราณของ Vaalการเปลี่ยนคลาสขั้นสูง ที่ตัวละครสามารถทำได้ พบกับ 6 คลาส ในช่วง Early Access ผู้เล่นจะสามารถเลือกเล่นคลาสหลัก และเปลี่ยนคลาสขั้นสูงได้ เรียกว่า Ascendancy Class ซึ่งจะทำให้ Endgame คอนเท้นท์ สนุกยิ่งขึ้นรวดเร็ว ดุดัน และพิฆาตฉับไว เข้าและออกการต่อสู้ได้อย่างรวดเร็วด้วย Monk ซึ่งใช้อาวุธ Quarterstaff หรือต่อยหมัดอย่างรวดเร็วติดต่อกันแบบไร้อาวุธ Monk มีสเต็ปคอมโบหลากหลายรูปแบบ และยืดหยุ่นรวมถึงมีสกิลเอาตัวรอด ทำให้มีประโยชน์ในการต่อสู้กับบอสอย่างมาก- Invoker: ผู้ที่สามารถใช้ธาตุต่าง ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว เขาสามารถใช้พลังของตนเพื่อกลายเป็น Elemental Avatar นอกจากนี้ Invoker ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิญญาณ ทำให้เขาสามารถใช้ทักษะสกิลต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องขยับนิ้วแม้แต่น้อย- The Acolyte of Chayula: แลกความเชี่ยวชาญของ Spirit สู่หนทางแห่งความมืด ซึ่งเป็นขุมพลังที่สามารถใช้เพื่อป้องกันและสร้างความเสียหายได้ เขาเรียกพลังจาก Breach และแลกเปลี่ยนพลังธาตุกับ พลัง Chaosคุณชื่นชอบการต่อสู้ระยะประชิดที่ช้าแต่รุนแรงไหม? Warrior สุดแกร่งเป็นตัวละครที่โจมตีได้รุนแรงและสามารถโจมตีศัตรูได้อย่างรุนแรงและทำลายเกราะของศัตรูตัวได้- Titan : คลาสที่เน้นไปที่การทำให้สตัน พุ่งการกระแทก และการป้องกันที่แข็งแกร่ง เรียกพลังโบราณเพิ่มพลังการกระแทก ผลักศัตรูลงพื้นและปัดป้องการโจมตีใด ๆได้อย่างต่อเนื่อง- Warbringer: นักสู้แนวหน้าผู้น่ากลัวนี้เรียกวิญญาณโบราณมาเพื่อโจมตีศัตรูและ Warcries อันทรงพลังของเขาสามารถระเบิดซากศัตรูได้ด้วยมีกลเม็ดเคล็ดลับซ่อนอยู่แบบไม่ซับซ้อนมากนัก และ เธอยังสามารถยิงไปด้วยในขณะเคลื่อนไหว เธอมีทักษะการหลบหลีกอย่างคล่องแคล่ว ลองสัมผัสความรวดเร็วและความคล่องตัวอันยอดเยี่ยมของ Ranger ในการต่อสู้แล้วจะติดใจ- Deadeye : มือธนูผู้เชี่ยวชาญที่สามารถจัดการกับศัตรูได้อย่างมีสไตล์ เธอเคลื่อนไหวได้เร็วราวกับสายลมและสามารถยิงลูกศรเพิ่มได้ทุกครั้งต้องการ- Pathfinder: ผู้เชี่ยวชาญด้านขวดยาและยาพิษ เธอสามารถเปลี่ยนยาพิษให้กลายเป็นอาวุธเคมีและสะสมยาพิษได้ตามใจชอบ โจมตีเป็นวงกว้างและหลากหลายรูปแบบผู้ใช้หน้าไม้อันทรงพลังซึ่งสามารถบรรจุกระสุนได้หลากหลายประเภท ช่วยให้เกิดความคล่องตัว ทรงพลัง และว่องไว- Witchhunter : มีความเชี่ยวชาญในการกำจัดศัตรูที่อันตราย ด้วยการป้องกันเวทมนตร์พิเศษและความสามารถในการทำลายสมาธิของศัตรู เขาจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสังหารพวกแม่มดและปีศาจร้าย- The Gemling Legionnaire : เพิ่มความสามารถของตนเอง โดยฝัง Skill Gem ลงในตัวโดยตรง เขาสามารถใช้ Skill ได้มากกว่าคลาสอื่น และยิ่งใช้มากเท่าไหร่ เขาก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นเรียกกองทัพ Undead มาช่วยต่อสู้ Witch สามารถร่ายเวทย์ Chaos อันทรงพลังและสร้างความเสียหายให้กับศัตรูได้ตลอดเวลา แฟน ๆ ของคลาสนี้จะเห็นได้ชัดเลยว่า เราสร้างกองทัพจริง ๆ ขึ้นมาได้ ด้วยจำนวนที่มากขึ้น- Blood Mage: ผู้เชี่ยวชาญด้านเลือด Blood Mage ใช้ชีวิตของตนเองเป็นพลังเพื่อทำลายล้างศัตรู เธอจะมีเลือดที่เยอะ และสามารถดูดเลือดได้ด้วย- Infernalist: ข้ามความจำเป็นในการใช้มานา แทนที่ด้วยเกจ Pyromantic Pact ในการร่ายสกิลต่าง ๆ สกิลของเธอจะแผดเผาศัตรูตลอดเวลา เธอสามารถกลายเป็น Demon Form ได้ใช้เวทมนตร์ธาตุต่าง ๆ เพื่อควบคุมธาตุตามความต้องการของเธอ เธอสามารถปลดปล่อยความหายนะและความวุ่นวายใส่ศัตรูด้วยเวทมนตร์ธาตุต่าง ๆ นักร่ายเวทมนตร์คลาสสิกคนนี้ใช้เวทมนตร์ธาตุต่าง ๆ จากระยะไกล- Stormweaver: มุ่งสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธาตุที่สามารถร่ายเวทย์ได้เร็วขึ้น แรงขึ้น สร้างความหนาวเย็น และช็อตไฟฟ้าใส่ศัตรูจำนวนมาก Stormweaver สามารถเรียก Elemental Storms ลงมาทำลายล้างวงกว้างได้ด้วย- Chronomancer: เธอผู้ใช้เวทมนตร์แห่งกาลเวลาอันทรงพลังเพื่อรีเซ็ตคูลดาวน์ ทำให้ศัตรูที่อยู่รอบ ๆ ช้าลง และแม้แต่หยุดเวลาก็สามารถทำได้คลาสหลักอื่น ๆ จะมีการเพิ่มเข้ามาในเกม Path of Exile 2 อีกในอนาคต และคลาสที่จะเพิ่มเข้ามาจะมีสกิลและ Ascendandy ให้เลือกแบบเดียวกับคลาสที่เปิดก่อนหน้า และจะมี Skill Gems ซัพพอร์ตอีกมากมายในอนาคตวิธีการเช็ค Active Skill ต่าง ๆ ผู้เล่นสามารถเปิดเมนู Gemcutting ขึ้นมา สามารถเลือก สกิลที่มีอยู่แล้วเพื่ออัปเลเวล หรือ สลัก Skill Gem ใหม่ก็ได้ สกิลแต่ละสกิล สามารถปรับแต่ง Support Skill Gem ได้สูงสุด 5 แบบ ซึ่งการปรับแต่งเหล่านี้จะสร้างการผสมผสาน รวมถึงความแปลกใหม่ในการเก็บเลเวล รวมถึงสไตล์การเล่นของเราได้มากมาย ทำให้คอมมูเต็มไปด้วยการจัด Build Skill หรือ มีการพูดคุยกันมากขึ้น และผู้เล่นจะไม่ได้ถูกจำกัดด้วย Passive Skill เพราะทุก Class จะสามารถแชร์ Passive กันได้ หากทำตามเงื่อนไขที่กำหนดการเล่นแคมเปญจนจบนั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้น สำหรับ Endgame คอนเท้นท์ใน Path of Exile 2 นั้นจะค่อนข้างไปในทาง ‘ไม่สิ้นสุด’ ทั้งแผนที่ที่ต้องพิชิต สภาพแวดล้อมต่างกันออกไป, การคราฟต์ของ, การต่อสู้กับศัตรูหลากหลายรูปแบบ และบอสสุดหินในแต่ละพื้นที่ ค้นหาเส้นทางของตัวเองในโลก Wraeclast ไปพร้อมกันกับ Endgame คอนเท้นท์สุดฮาร์ดคอร์ ทั้ง 7 โหมดผู้เล่นสามารถสำรวจและพิชิตพื้นที่ต่างๆได้ใน Endgame คอนเท้นท์ ซึ่งจะมี Passive Tree เป็นบัฟพิเศษให้เปิดใช้งานเพื่อเล่นโหมดต่าง ๆ ยิ่งยากยิ่งท้าทาย และยิ่งท้ายทายรางวัลที่ได้ก็จะยิ่งดี นอกจากนี้ผู้เล่นยังสามารถปลดล็อค ความยากของเกมระดับ ‘Cruel’ เมื่อผ่านแคมเปญหลักแล้ว ซึ่งจะเป็นการเล่นเนื้อเรื่องอีกครั้งในระดับที่ยากกว่า มอนสเตอร์จะโหดกว่า แต่ของดรอปก็จะดีกว่าเช่นกันในความยากระดับนี้ ตัว Cruel Mode จะถูกนำออกเมื่อตัวเกมเปิดให้บริการแบบ Full Access ในอนาคต โดยจะถูกแทนที่ด้วย แคมเปญ Act อื่น ๆรวมไฮไลต์ฟีเจอร์จาก 7 โหมดของ Endgame คอนเท้นท์จะมีดังนี้● การเปลี่ยนคลาสระดับสูง หรือ Ascension ใน Path of Exile 2 ต้องอาศัยการผ่านบททดสอบอันยิ่งใหญ่ที่คุณจะได้พบในยามที่ผจญภัยไปตามแคมเปญ Trial of the Sekhemas เป็นบททดสอบทรหดที่พิสูจน์พละกำลัง ความมุ่งมั่น ไหวพริบ และความอดทน แต่ละห้องต่างมีอุปสรรคให้ฝ่าฟันและมีของรางวัลให้ครอบครอง แต่ละชั้นต่างมีบอสทรงพลังที่ทดสอบขีดจำกัดของคุณ● Trial of the Sekhemas จะมีการเพิ่มความยากไปจนถึงช่วง Endgame โดยจะมีการเพิ่มเนื้อหา ความก้าวหน้า ของรางวัลเฉพาะ และพลังที่จะพบได้จากบททดสอบนี้เท่านั้น● ในยามที่คุณสำรวจ The Vaal Jungle คุณจะได้พบกับ Temple of Chaos ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการพัฒนาสู่คลาสขั้นสูงของ Path of Exile 2 การเข้า The Trial of the Chaos God นี้ต้องอาศัยไอเทมชิ้นหนึ่งจากบุคคลปริศนา นามว่า ‘The Trialmaster’ เมื่อคุณเข้าไปในแต่ละห้อง ‘The Trialmaster’ จะเริ่มทดสอบทักษะของคุณ เมื่อจบแต่ละห้องคุณจะต้องเลือกทางไปต่อ ทางใดทางหนึ่ง และรับของรางวัลที่หามาได้ หรือเอาทุกสิ่งอย่างเป็นเดิมพันด้วยการครองดีบัฟ เพื่อเพิ่มของรางวัลพร้อมไปกับความเสี่ยง● The Trial of the Chaos God จะอยู่ในโหมด Endgame เช่นกัน สำรวจลึกเข้าไปในวิหาร เสี่ยงเพิ่มขึ้นอีกหน่อยแลกกับของรางวัลที่คุ้มค่า รับไอเทมคราฟท์สุดแรร์ และเผชิญหน้ากับอภิมหาบอสในการต่อสู้ที่ท้าทาย● Breach คือรอยแยกมิติที่ถูกแหวกออกมาในโลกความเป็นจริง เบื้องหลังมิตินั้นต่างมีอสูรและอสุรกายต่างโลกเฝ้ารออยู่ การเผชิญหน้ากับ Breach จะเป็นการทอดสะพานระหว่างโลกของพวกมันกับ Wraeclast คุณรักษาสถานะให้ Breach เปิดต่อไปได้อย่างต่อเนื่องด้วยการสังหารอสูร มอนสเตอร์ต่าง ๆ ที่พรั่งพรูออกมา!● Breach เป็นระบบการเล่นที่ผู้เล่นจาก Path of Exile คุ้นเคย แต่มอนสเตอร์ บอส ของรางวัล และความก้าวหน้า ต่างเป็นของใหม่ทั้งสิ้น● ผู้คนแห่ง Kalguuran Settlers เหล่านี้ได้พบกับสถานที่ฝังศพโบราณที่มีโบราณวัตถุ Verisium ที่หายไป และพวกเขาอยากให้คุณช่วยขุดมันขึ้นมา... ด้วยการระเบิด!● ชาว Kalguur พวกนี้ได้บันทึกตำแหน่งที่ค้นหาโบราณวัตถุเหล่านี้ไว้แล้ว คุณต้องระเบิดตามตำแหน่งต่าง ๆ ให้ดีเพื่อขุดขึ้นมาให้ได้มากที่สุด แต่มีปัญหาแค่อย่างเดียว Corruption ทำให้ซากศพพวกนั้นกลับมามีชีวิตอีกครั้ง คุณจึงต้องจัดการกับพวกมัน ก่อนที่จะยึดเอาโบราณวัตถุมาได้ นอกจากนี้คุณจะได้พบกับซากอารยธรรมอีกด้วย การทำลายล้างซากเหล่านี้จะทำให้ศพพวกนี้โกรธเกรี้ยวยิ่งขึ้น ยิ่งคุณทำลายมากเท่าไร ยิ่งทำให้มอนสเตอร์กลุ่มถัดไปทรงพลังยิ่งขึ้น แต่ก็ให้ของรางวัลมากขึ้นเช่นกัน● Ritual Altars เป็นสถานที่สังเวยที่ถูกสร้างขึ้นโดย King in the Mists ผู้ลึกลับ● Ritual Altars ต้องการของสังเวย มอนสเตอร์แต่ละตัวที่คุณสังหารในวงจะถูกสังเวยเป็นอาหารให้แท่นนี้กลืนกิน หลังจากการสังเวย แตะแท่นนี้อีกครั้งเพื่อเริ่ม Ritual ครั้งต่อไป มอนสเตอร์ที่คุณเพิ่งสังหารไปจะถูก King in the Mists ชุบชีวิตขึ้นมา และคุณต้องต่อสู้เอาตัวรอดให้ได้ โดยของสังเวยที่คุณถวายให้กับแท่นนี้สามารถนำไปซื้อไอเทมที่ทรงพลังได้● แผนที่บางส่วนถูกครอบงำ มีสิ่งมีชีวิตลึกลับอย่างหนึ่งกำลังสนใจคุณเป็นพิเศษ ก้าวเข้าไปในกระจกเงา แล้วคุณจะได้เห็นฝันร้ายของคุณมีชีวิตขึ้นมา● เมื่อคุณสัมผัสกระจก ไอหมอก Delirium จะแพร่กระจายไปทั่วทั้งด่านพลางครอบงำจิตใจของคุณ คุณต้องอยู่ในหมอกนี้เพื่อรักษาฝันร้ายเอาไว้ ซึ่งจะให้ของรางวัลมากพอๆ กับความสยองขวัญที่คุณได้รับ ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณสังหารจะเพิ่มของรางวัลที่จะดรอป แต่ยิ่งคุณถลำลึกเข้าไปในหมอกเท่าไร มอนสเตอร์จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้น เพราะฉะนั้นจงอย่าอยู่นานเกินควร● ในแผนที่ใหญ่ คุณจะพบกับป้อมปราการขนาดใหญ่ที่มีไฟและเถ้าถ่านพุ่งขึ้นมาจากใต้ดิน มันถูกล้อมไปด้วยเขาวงกตมหึมาที่แฝงภัยอันตรายไว้มากมาย เขาวงกตนี้ป้องกันไม่ให้อะไรเข้าไป!? หรือป้องกันไม่ให้อะไรออกมากันแน่?จะเห็นได้ว่าวิธีการเล่นคอนเท้นท์ช่วง Endgame นั้นหลากหลายมาก ๆ ผู้เล่นสามารถเล่นโหมดต่าง ๆ และสะสมแต้ม เพื่อใช้ในการอัปเกรด Skill Tree มากมาย จุดประสงค์ของ Endgame คอนเท้นท์ก็เพื่อให้ผู้เล่นได้ Customize การเล่นในแบบตัวเองได้อย่างอิสระที่สุด ยังมีคอนเท้นท์อีกมากที่ยังไม่ได้ถูกเปิดเผย และรอการค้นพบด้วยคอมมูนิตี้ผู้เล่นเองอีกเพียบ แค่พิชิตแคมเปญเนื้อเรื่องหลักให้ได้เสียก่อนสำหรับผู้เล่นที่อยากเข้าเล่นในช่วง Early Access สามารถซื้อ Supporter Pack เพื่อปลดล็อคสมบัติมากมาย ทั้งแฟชั่นตกแต่งตัวละครต่าง ๆ และ Merch สุดพิเศษจาก Supporter Pack เมื่อซื้อแล้วจะได้ตัวเกมสำหรับเข้าเล่นวันที่ 7 ธันวานี้ทันที และพิเศษสำหรับแฟนเกมตั้งแต่ Path of Exile 1 ที่มียอดสนับสนุนเกมถึงที่กำหนดตามเงื่อนไขของทาง GGG ก็จะได้รับสิทธิ์ รับคีย์เกมเข้าเล่นช่วง Early Access ไปเลยสำหรับ Merch สุด Exclusive จากเกม Path of Exile 2 จะมีทั้ง เสื้อ T-shirt , เสื้อ Hoodie และ Art Book จะได้รับจากการซื้อ Supporter Pack ‘Liberator of Wraeclast’ , สำหรับผู้ที่ซื้อแพ็ค Thaumaturge of the Vaal ขึ้นไปจะได้รับคีย์เกมเพิ่มตามที่แพ็คแต่ละอันกำหนด ผู้เล่นที่ซื้อไปแล้วสามารถส่งคีย์เกมให้เป็นของขวัญเพื่อนๆ แล้วเล่น Path of Exile 2 ด้วยกันตอนเกมเปิดข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ Supporter Pack ต่าง ๆ และของที่ได้รับทั้งหมด สามารถอ้างอิงได้จาก ภาพด้านล่างนี้ และ สามารถเช็ควิดิโอพรีวิวสำหรับไอเทมจาก Package ต่างได้ที่ https://youtu.be/eFiWTUyM6yo Path of Exile 2 เปิดให้ Pre-Order แล้ววันนี้ ผู้เล่นสามารถกด Wishlist หรือซื้อตัวเกมได้ทั้งบนหน้าเว็บไซต์หลัก, Steam, Xbox, Epic Games Store และ PlayStation และในช่วง Early Access สามารถเล่นแบบ Cross Platform ได้เต็มรูปแบบในทุกแพลตฟอร์มที่เปิด● Path of Exile Website : https://th.pathofexile.com/purchase ● Path of Exile 2 Website : https://pathofexile2.com/buy-packs ● Steam : https://store.steampowered.com/app/2694490/Path_of_Exile_2/ ● Xbox : https://www.xbox.com/en-US/games/store/path-of-exile-2/9ND8N4RW5GHX ● Epic Games Store : https://store.epicgames.com/en-US/p/path-of-exile-2 ● PlayStation : https://www.playstation.com/en-us/games/path-of-exile-2/ รายละเอียดเพิ่มเติมของช่วง Early Access สามารถติดตามได้ที่ https://pathofexile2.com/ และสำหรับคำถามช่วง Early Acess สามารถเช็คได้ที่นี่ https://www.pathofexile.com/forum/view-thread/3587981