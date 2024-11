VALORANT จัดทัวร์นาเมนต์สอบไฟนอล ชิงเงินรางวัล 2.5 แสนบาท!

ตั้งแต่ ห้องเรียนวาโล เปิดคลาสจนถึงบัดนี้ วัยรุ่นวาโลไทยคงได้ซึมซับและดูดเคล็ด (ไม่) ลับเป็นมือโปรของเกมกันไปจนเต็มอิ่มแล้ว ต่อจากนี้คือสนามจริงที่จะชี้ชะตาว่าใครที่คู่ควรกับคำว่า "ตัวจริง" ใครกันที่เป็น "ของแท้" พิสูจน์ความเป็นมือโปรได้ที่ซึ่งเปิดรับสมัครการแข่งขันทั้งหมด 2 รุ่น ดังนี้สำหรับผู้เล่นทั่วไปและมือโปรที่มีใจรักการแข่งขันแบบเอาจริงเอาจัง เพราะชิงเงินรางวัลรวมถึง 250,000 บาทสำหรับผู้เล่นน้องใหม่หรือผู้เล่นทั่วไปที่กำลังมองหาความท้าทายใหม่ ๆ และโอกาสที่จะก้าวเข้าสู่เส้นทางอีสปอร์ต นอกจากจะได้ต่อยอดสู่ความเป็นมือโปรไปอีกขั้น ยังได้ชิงรางวัลของที่ระลึกสุดพิเศษจาก VALORANT The Final Open Tournament ที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วรูปแบบการแข่งขันของ VALORANT The Final Open Tournament จะแข่งขันกันแบบ 5 ต่อ 5 คือทีมละ 5 คน โดยมีตำแหน่งสำรองได้ทีมละ 1 คน แต่ละทีมจะต้องใช้ความรู้ความสามารถและทักษะทั้งหมดที่ได้บ่มเพาะกันมาเพื่อขึ้นแท่นผู้ชนะเป็นที่หนึ่งให้ได้รอบคัดเลือก (Single Elimination) จะเริ่มแข่งขันในวันที่ 13-15 ธันวาคม 2567 และรอบเพลย์ออฟ (Double Elimination) แข่งขันในวันที่ 18-22 ธันวาคม 2567สำหรับเงินรางวัลมูลค่ารวม 250,000 บาท แบ่งเป็นรางวัลต่าง ๆ ดังนี้• ทีมชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 100,000 บาท• ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 60,000 บาท• ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 30,000 บาท• ทีมรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 20,000 บาท• ทีมอันดับที่ 5-6 เงินรางวัลทีมละ 12,000 บาท• ทีมอันดับที่ 7-8 เงินรางวัลทีมละ 8,000 บาทสำหรับวัยรุ่นวาโลที่ไม่ได้เข้าห้องสอบครั้งนี้ก็ยังสามารถร่วมชมร่วมเชียร์ทีมต่าง ๆ ใน VALORANT The Final Open Tournament ผ่าน 4 ช่องทางออนไลน์ Official ของ VALORANT ประเทศไทยได้แก่• VALORANT Thailand Facebook: facebook.com/VALORANTth • VALORANT Thailand Youtube: youtube.com/@VALORANTth • VALORANTth Twitch: twitch.tv/valorant_th • VALORANT Thailand TikTok: tiktok.com/@valorantth นอกจากการสอบไฟนอลครั้งนี้แล้ว ทาง Riot Games ประเทศไทยยังเตรียมเซอร์ไพรส์เด็ด ๆ ส่งท้ายปีอีกมากมาย เพื่อเป็นการขอบคุณผู้เล่นและคอมมูนิตี้วัยรุ่นวาโลไทย อาทิ โชว์แมตช์รวมตัวจี๊ดจากเหล่าอินฟลูเอ็นเซอร์ รวมไปถึงเซอร์ไพรส์พิเศษจากเหล่า Rioters ประเทศไทยในวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคมนี้ บอกเลยว่าห้ามพลาดผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าแข่งขัน VALORANT The Final Open Tournament ได้ตั้งแต่วันนี้ - 10 ธันวาคม 2567