"The King of Fighters AFK" พร้อมเปิด Eaely Access ในแคนาดาและไทยแล้ว!

"The King of Fighters AFK" สร้างจากไอพี The King of Fighters เกมต่อสู้ชื่อดังของ SNK ที่ผู้เล่นจะได้พบกับไฟท์เตอร์อันน่าจดจำที่ถูกรังสรรค์ขึ้นใหม่ด้วยกราฟิกอาร์ตพิกเซล ซึ่งเหล่าเกมเมอร์คุ้นเคยจาก The King of Fighters R-2 บน Neo Geo Pocket Color ให้ผู้เล่นสร้างทีมด้วยตัวละครที่ชื่นชอบ พร้อมเพลิดเพลินไปกับระบบการต่อสู้แบบ 5 ต่อ 5 ที่เต็มไปด้วยความน่าตื่นเต้น อีกทั้งผู้เล่นยังสามารถสร้างเด็คอย่างมีกลยุทธ์ด้วยการผสมผสานตัวละครและรูปแบบต่าง ๆ เข้าด้วยกันเกม "The King of Fighters AFK" เป็น RPG AFK ที่จะมอบประสบการณ์การเติบโตอย่างรวดเร็วและความก้าวหน้าอย่างง่ายดายให้กับผู้เล่น ผู้เล่นสามารถพัฒนาไฟท์เตอร์ของตนเองได้อย่างว่องไว และหลากหลายกิจกรรมที่พร้อมมอบรางวัลมากมายเพื่อช่วยสนับสนุนการเติบโตของผู้เล่นThe King of Fighters เป็นซีรีส์เกมต่อสู้อันน่าจดจำที่ได้เป็นผู้นำพาความคลั่งไคล้เกมต่อสู้ในช่วงยุค 1990 พร้อมเปิดตัวเกมมาจนถึงปัจจุบันมากกว่า 15 ไตเติล ซีรีส์ The King of Fighters และเหล่าตัวละครสุดแกร่งต่างได้รับการสนับสนุนอย่างล้นหลามจากแฟน ๆ ทั่วโลกมานานหลายทศวรรษ ด้วยระบบและเรื่องราวสุดเร้าใจของซีรีส์ที่มีการพัฒนาขึ้นตามกาลเวลาผู้เล่นที่เข้าสู่เกมในช่วง Eaely Access จะได้รับการการันตี ได้รับไฟท์เตอร์สายเลือดโอโรจิที่เป็นที่รู้จักจากสกิล AoE นอกจากนี้ ผู้เล่นยังจะได้รับตัวละครอันเป็นที่รักของใครหลายคนจากซีรีส์ The King of Fighters เช่นและซึ่งผู้เล่นสามารถใช้งานบัญชีของผู้เล่นต่อได้หลังจากเกมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วอีกด้วย"The King of Fighters AFK" เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วบน Google Play App Store , และ เว็บไซต์ทางการ พร้อมรับรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับการลงทะเบียนล่วงหน้า สามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ทางการ และติดตามผ่านช่องทาง Facebook TikTok , และ YouTube