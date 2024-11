ศึกชิงแชมป์โลก Free Fire World Series Global Finals 2024 เตรียมระอุ สุดสัปดาห์นี้

การแข่งขัน FFWS จะแบ่งเป็นรอบ Point Rush และ Global Finals โดยรอบ Point Rush จะเริ่มขึ้นในวันศุกร์และเสาร์ที่ 22 - 23 พฤศจิกายน ตั้งแต่ เวลา 21.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) โดยทีมต่าง ๆ จะต่อสู้เพื่อสะสมคะแนนนำเข้าสู่รอบ Grand Final ทีมที่มีคะแนนสูงสุดจะได้ครองแชมป์ไปในที่สุดแฟน ๆ Free Fire สามารถรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันรอบ Point Rush และ Grand Final ได้ทาง YouTube ซึ่งเป็นพันธมิตรการถ่ายทอดสดอย่างเป็นทางการของ FFWS Global Finals 2024ในธีมที่ผสมผสานความคลาสสิกและความล้ำสมัย พิธีเปิดรอบชิงชนะเลิศจะเต็มไปด้วยการแสดงสดจากศิลปินที่เป็นไอคอนของ Free Fire ทั้งในเกมและนอกเกม โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 21.00 น. วันที่ 24 พฤศจิกายน แฟน ๆ จะได้เพลิดเพลินกับโชว์จาก 3 ศิลปินระดับโลกจากบราซิล ได้แก่ Alok ดีเจและโปรดิวเซอร์เพลง, Annita ศิลปินป๊อป และ Matuê นักดนตรีแทรปชาวบราซิลAlok: ความร่วมมือระหว่าง Alok และ Free Fire เริ่มต้นมายาวนาน ตั้งแต่ปี 2562 Alok ได้เปิดตัวตัวละครของเขาเองในเกม พร้อมปล่อยเพลงประกอบ "Vale-Vale" ที่ร่วมสร้างสรรค์กับ Free Fire และแสดงในคอนเสิร์ตเปิดงาน FFWS 2019 ที่ริโอเดจาเนโร นักดนตรีที่มากความสามารถคนนี้ยังมีส่วนร่วมในแคมเปญสำคัญ ๆ ของ Free Fire อย่างต่อเนื่อง เช่น งานฉลองครบรอบ 6 ปีของ Free Fire เมื่อปีที่ผ่านมาAnitta: ศิลปินหญิงระดับโลก Anitta คือหน้าตาของกิจกรรม CarnaCaos 2024 ใน Free Fire ประเทศบราซิล เธอได้เปิดตัวตัวละครของตัวเองในเกมในปี 2565 ชื่อว่า A Patroa พร้อมทั้งมิวสิควิดีโอและเพลงที่ชื่อว่า "Tropa"Matuê: นักดนตรีแนว Trap ชื่อดัง Matuê เป็นพันธมิตรคนล่าสุดของ Free Fire และยังเป็นหนึ่งในศิลปินที่ผู้เล่นฟังเพลงมากที่สุดในปี 2566 ตามข้อมูลของ Spotify ปีนี้เขาจะเปิดตัวคอลเลกชันพิเศษในเกมของตัวเอง และเตรียมแสดงเพลงใหม่ล่าสุด "BANG BANG" ซึ่งเขาสร้างสรรค์ร่วมกับ Free Fire ในงานรอบชิงชนะเลิศในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ทีมต่าง ๆ ต่อสู้กันอย่างดุเดือดในรอบ Knockout Stage เพื่อคว้าตั๋วเข้าสู่สองรอบสุดท้าย และนี่คือ 12 ทีมที่ผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบสุดท้ายใน Carioca Arena Rio สัปดาห์นี้:1. Buriram United Esports (ไทย)2. Twisted Minds (ไทย)3. Team Falcons (ไทย)4. Fluxo (บราซิล)5. Attack All Around (ไทย)6. WAG (เวียดนาม)7. Corinthians (บราซิล)8. Bigetron Delta (อินโดนีเซีย)9. E1 Sports (บราซิล)10. paiN Gaming (บราซิล)11. RRQ Kazu (อินโดนีเซีย)12. Hua Esports (เวียดนาม)ด้วยคะแนนรวม 457 คะแนน, 11 BOOYAHs, และ 235 อีลิม ทีม Buriram United Esports ครองตำแหน่งจ่าฝูงบนตารางคะแนนในทุกด้าน ทิ้งห่างคู่แข่งแบบไร้ข้อกังขา หลังจากพลาดถ้วยรางวัล FFWS 2023 ไปอย่างหวุดหวิดเพียง 17 คะแนน ทีมไทยทีมนี้กลับมาทวงบัลลังก์อย่างดุดัน ด้วยการคว้าแชมป์ FFWS Southeast Asia 2024 Fall เมื่อเดือนที่แล้ว และครั้งนี้พวกเขาอาจสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ระดับนานาชาติของ Free Fire ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกขณะที่ 4 ทีมจากบราซิลยังคงอยู่ในการแข่งขัน รวมถึงทีมในตำนานอย่าง Corinthians แชมป์รายการ FFWS ครั้งแรกในปี 2019 ทำให้ชาติบราซิลต้องทุ่มสุดกำลังเพื่อป้องกันตำแหน่งแชมป์ และชูถ้วยรางวัลต่อหน้าแฟน ๆ ในบ้านเกิดที่ริโอให้ได้ผู้เล่นที่คว้ารางวัล MVP มากที่สุดใน FFWS Global Finals 2024 จะได้รับตำแหน่ง FFWS MVP พร้อมถ้วยรางวัลและเงินรางวัลมูลค่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 360,000 บาท) โดยขณะนี้ BRU.WASSANA จากทีม Buriram United Esports ครองอันดับหนึ่งบนตาราง Leaderboard ด้วยผลงานยอดเยี่ยมที่คว้ารางวัล MVP ไปแล้ว 5 ครั้ง และได้อีลิมถึง 66 ครั้ง ตามมาติด ๆ คือ AAA.LIMITX7 จากทีม Attack All Around ที่มีรางวัล MVP 4 ครั้ง และ BRU.GETHIGH จากทีม Buriram United Esports ที่คว้าไปแล้ว 3 ครั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์! เสื้อทีมที่มีเวลาจำกัดจะเปิดให้ใช้งานในเกมเพื่อเฉลิมฉลองให้กับ 18 ทีมที่เข้าร่วม FFWS Global Finals 2024 กิจกรรม Esports Team Jersey เปิดให้ร่วมสนุกจนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายนนี้ โดยแฟน ๆ และผู้เล่นสามารถเลือกเสื้อทีมและอวาตาร์ของทีมโปรดในรอบชิงชนะเลิศเพื่อสวมใส่และร่วมเชียร์ได้ โดยหลังการแข่งขัน Grand Final ในวันที่ 24 พฤศจิกายน อวาตาร์และเสื้อของทีมแชมป์จะถูกปล่อยออกมาให้สะสมเป็นไอเทมถาวรในเกมแฟน ๆ และผู้เล่นจากทั่วโลกสามารถรับชมการแข่งขันรอบ Point Rush และ Grand Final แบบสด ๆ ได้ทาง YouTube ซึ่งเป็นพันธมิตรการถ่ายทอดสดอย่างเป็นทางการของ FFWS Global Finals 2024การถ่ายทอดสดจะมีให้เลือกชมใน 9 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ โปรตุเกส สเปน อาหรับ อินโดนีเซีย มาเลย์ เวียดนาม ไทย และฮินดี นอกจากนี้ยังสามารถรับชมไฮไลต์ที่น่าตื่นเต้นจากรอบ Knockout Stage ที่ผ่านมาได้ทางช่องทางโซเชียลมีเดียของ Free Fire อย่างเป็นทางการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ช่อง Garena Free Fire Esports ทางการ:สามารถดาวน์โหลด Free Fire ได้ทาง Google Play และ Apple iOS App