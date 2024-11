"Arcane World" อีเวนต์เปิดจักรวาล League of Legends พบกันที่พารากอน 30 พ.ย.-1 ธ.ค.นี้!

Arcane World จะเป็นเสมือนอีกโลกหนึ่งที่ทุกคนจะได้เข้าไปสัมผัสประสบการณ์ความมันของซีรีส์ Arcane ซีซั่น 2 และสามเกมยอดนิยมในจักรวาลคนรักลีกอย่าง League of Legends, Teamfight Tactics และ Wild Rift ด้วยกิจกรรมทั้งความบันเทิง ความตื่นเต้น และความทรงจำที่ยากจะลืมได้แก่ League of Legends: SUPER MEGA OPEN TOURNAMENT! Finals, TFT: Hexpert Tactician Open Tournament Finals และ Wild Rift: Rift Rumble Open Tournament Finals และซึ่งผู้เข้าแข่งขันที่คัดเลือกจากรอบออนไลน์จะต้องมาพิสูจน์ฝีมือเพื่อชิงตำแหน่งแชมป์ของประเทศไทยในงานนี้ พร้อมเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 600,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษจากทั้ง 3 เกม ที่จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้สนุกสนานกับกิจกรรมที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับแฟน ๆ อีกทั้งยังมีบูธกิจกรรม Arcane สุดพิเศษ อาทิ Vander's Bar บาร์เสิร์ฟเมนูสุดเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะภายในงานนี้เท่านั้น รวมทั้ง Arcade Zone ที่มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกแบบจัดเต็มอาทิ Mushroom Mayhem มินิเกมเห็ดโกลาหล ช่วย Teemo เก็บเห็ด, Get Punched มินิเกมต่อยมวยของ Vi ทดสอบความแข็งแกร่ง, Shooting Gallery มินิเกมยิงปืนของ Jinx ที่จะให้คุณได้พิสูจน์ความแม่น และ Paint the Playground ที่ชวนทุกคนมาขีดเขียนตามสไตล์ ทิ้งรอยจารึกภายในงานบูธแสดงผลงานแฟนอาร์ตจากเกม เพื่อให้แฟน ๆ ได้ดื่มด่ำกับความสวยงามและศิลปะที่เกิดจากแรงบันดาลใจของเกม รวมถึงโซนถ่ายรูปสไตล์ Arcane ที่จะให้คุณเก็บความประทับใจไว้เป็นความทรงจำพื้นที่แสดงพร็อพ อุปกรณ์ต่าง ๆ จากในซีรีส์สู่ชีวิตจริงการประกวดคอสเพลย์จากเหล่าครีเอเตอร์ทั่วประเทศไทย ผู้เข้ารอบ Final ทุกคนจะได้รับของที่ระลึกสุดพิเศษจากงานอาทิ เสื้อยืด Arcane League of Legends โค้ดสุดพิเศษจากเกมทั้ง 3 League of Legends, Teamfight Tactics และ Wild Riftจากศิลปินสุดพิเศษ ALIZ ที่จะมาสร้างสีสันผ่านบทเพลงจากในซีรีส์ Arcaneไปกับบาร์ The Last Drop ที่จะเสิร์ฟเมนูสุดพิเศษให้กับคุณได้ลิ้มลองนอกจากนี้จะได้พบกับเหล่าอินฟลูเอนเซอร์และโปรเพลเยอร์ชื่อดังตบเท้าเข้าร่วมงาน Arcane World เช่น Gssspotted, Takluz, Tanny, Mikasa, Boung, Zylnazter, CGRS, Patiizz, Iamsometimes, Jai Raw, Genghiskhanz, Frozenkiss, Fifatargrean, Basgamer, Ice Siamdream, Panda Jidarpha, FirstOne, RYM, Ezqelusia, TANX ฯลฯ ที่สำคัญบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ยังไม่ได้มากันเล่น ๆ แต่จะมาแข่งขันแมตช์พิเศษในในธีมการต่อสู้ระหว่างเมือง Piltover and Zaun ของเกม League of Legends Teamfight Tactics และ Wild Rift ซึ่งจะเป็นการแข่งขันจากเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ในตำนานอีกด้วยนี่จึงเป็นงานเดียวที่โลกของ Arcane จะเปิดกว้างให้ทุกคนได้เข้ามาสัมผัส ไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนตัวยงของเกม League of Legends, Teamfight Tactics และ Wild Rift หรือเป็นคนที่คลั่งไคล้ซีรีส์ Arcane แบบเข้าเส้น Arcane World จะทำให้คุณสนุกและตื่นเต้นไปกับทุกรายละเอียดที่ใส่มา เพื่อทุกประสบการณ์และความทรงจำของทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของอีเวนต์แห่งปี ที่ทุกคนจะได้ที่งาน Arcane World วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน และวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2567 นี้ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรีทาง http://riot.com/ArcaneWorldTH