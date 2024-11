"Nintendo Authorized Store" แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเกมเมอร์ พร้อมเปิดให้บริการ 22 พ.ย.นี้

Nintendo Authorized Store by SYNNEX ศูนย์รวมสินค้า Nintendo Switch ในประเทศไทยที่จัดจำหน่ายโดย บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตัวแทนอย่างเป็นทางการ พร้อมมอบประสบการณ์ที่ครบครันบนพื้นที่กว่า 356 ตร.ม. ณ ชั้น 3 ศูนย์การค้าสยามพารากอน นำเสนอสินค้ามากกว่า 500 รายการ โดยเน้นที่เครื่องเกมคอนโซลและแผ่นเกมเป็นหลักเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้นผ่านการสร้างความแปลกใหม่ด้วยสินค้าประเภทอื่น ๆ ที่เป็นของสะสม (Merchandising) เช่น สินค้าตัวละคร ตุ๊กตาและของที่ระลึกต่าง ๆ และยังมี Experience Zone พร้อมทั้งกิจกรรมการเล่นเกมต่าง ๆ เพื่อเป็นสถานที่ให้ลูกค้าหลากหลายกลุ่มสามารถเข้ามาสัมผัสประสบการณ์กับ Nintendo Switch ได้ โดยภายในร้านมีการจัดแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ช้อปปิ้งที่สนุกเหนือระดับแบบไร้รอยต่อ ดังนี้สัมผัสประสบการณ์การเล่นเกมแบบจัดเต็มกับ Trial Station ที่มาพร้อมหน้าจอขนาดใหญ่ถึง 98 นิ้ว ให้คอเกมได้เพลิดเพลินกับการทดลองเล่นเกมที่หลากหลาย กว่า 60 เกม ไม่ว่าจะเป็นเกมซีรีส์ยอดฮิตอย่าง Super Mario Party™ ที่มีครบทุกภาค รวมถึง The Legend of Zelda, Pikmin, Kirby และอีกมากมายโซนสำหรับคนรักของสะสมที่ตกแต่งด้วยธีมตัวละครสุดฮิตจาก Nintendo Switch ทั้ง 7 คาแรคเตอร์ ได้แก่ Super Mario, Kirby, Pokémon, Pikmin, The Legend of Zelda, Animal Crossing และ Splatoon พบกับสินค้าให้เลือกช้อปกว่า 350 รายการ ไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตา ของเล่น ฟิกเกอร์ amiibo เครื่องเขียน และของสะสมอีกมากมาย ในอนาคตยังมีแผนเพิ่มสินค้าใหม่ เช่น เครื่องประดับ และของที่ระลึกต่าง ๆ ครอบคลุมทุกความชอบของทั้งแฟนตัวยงและผู้มาเยี่ยมชมครั้งแรก สร้างประสบการณ์สุดพิเศษในโลกของ Nintendo Switchกล่าวว่า “เรามุ่งเน้นความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นความมั่นใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ, ความสะดวกในการเข้าถึงทั้งในแง่ของการซื้อสินค้าและบริการ, คุณค่าของประสบการณ์ในการทดลองสินค้าก่อนซื้อ และบริการหลังการขาย เช่นการรับประกัน จุดแข็งของซินเน็ค คือความมั่นใจในคุณภาพและบริการหลังการขายภายใต้ตราสัญลักษณ์ TRUSTED BY SYNNEX ลูกค้าที่ซื้อสินค้าสามารถมั่นใจได้ว่าการมาที่ร้าน Nintendo Authorized Store by SYNNEX จะได้ทั้งประสบการณ์ที่สัมผัสได้ และความมั่นใจในสินค้าและบริการทั้งหน้าร้าน และบริการหลังการขายแน่นอน”กล่าวว่า “คอปเปอร์ไวร์ด ในฐานะพันธมิตรด้านการดำเนินงานและวางแผนงานร้าน Nintendo Authorized Store by SYNNEX วางแผนในการออกแบบและจัดสรรพื้นที่ในร้านตามพฤติกรรมการเดินซื้อสินค้าของผู้บริโภค โดยการแบ่งเป็นโซน ได้แก่ Experience Zone เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์การเล่นเกมที่ดีที่สุดก่อนตัดสินใจซื้อ และโซน Merchandise Zone ที่ขายของสะสมของ Nintendo Switch เพื่อสร้างประสบการณ์ช้อปปิ้งที่ราบรื่นและสนุกสนานให้กับลูกค้า”กล่าวว่า “สยามพารากอน เป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกที่ต้อนรับผู้มาเยือนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลกกว่า 150,000 – 200,000 คนต่อวัน และยังเป็นศูนย์กลางการช้อปปิ้งระดับโลกในใจกลางกรุงเทพฯ ที่รวบรวมความเพลิดเพลินของการใช้ชีวิตในทุกมิติของไลฟ์สไตล์ สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าทุกเจนเนอเรชัน ทำให้เราสามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราเพื่อสร้างประสบการณ์และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้”ร้าน Nintendo Authorized Store by SYNNEX เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป พร้อมจัดดีลพิเศษเฉลิมฉลองการเปิดร้านตั้งแต่วันที่ 21 - 27 พฤศจิกายน 2567 เท่านั้น รับประกันภายใต้ตราสัญลักษณ์ TRUSTED BY SYNNEX สูงสุด 18 เดือนสำหรับสินค้าที่ตรงตามเงื่อนไขฯ พิเศษสำหรับสมาชิก ONESIAM รับโปรโมชั่นยิ่งช้อปยิ่งสนุก 3 ต่อ ตั้งแต่วันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2567 ที่ร้าน Nintendo Authorized Store by SYNNEX ชั้น 3 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: SYNNEX Thailand