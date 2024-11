"The Game Awards" เผยรายชื่อเกมเข้าชิง Astro Bot / FFVII Rebirth เข้าชิง 7 สาขา รวมถึงเกมยอดเยี่ยม!

"The Game Awards" (TGA) ในปีนี้จะมีรางวัลทั้งหมด 29 สาขา โดยคณะกรรมการจะประกอบด้วยสื่อและอินฟลูเอนเซอร์มากกว่า 100 คนจากทั่วโลก เป็นผู้คัดเลือกเกมที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายในแต่ละสาขา และผลตัดสินสุดท้ายจะมาจากคะแนนของคณะกรรมการ 90% และผลโหวตจากสาธารณชน 10%ในปีนี้เกม "Astro Bot" และ "Final Fantasy VII Rebirth" ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงมากที่สุดถึง 7 สาขา รวมถึงเกมยอดเยี่ยมแห่งปี ตามมาด้วย "Metaphor: Refantazio" ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง 6 สาขา และ "Balatro" กับ "Silent Hill 2" ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง 5 สาขาส่วนผู้จัดจำหน่ายเกมจาก PlayStation ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงมากที่สุดถึง 16 สาขา ตามมาด้วย SQUARE ENIX และ Xbox ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง 12 สาขา- Astro Bot (Team Asobi/SIE)- Balatro (LocalThunk /Playstack)- Black Myth: Wukong (Game Science)- Elden Ring Shadow of the Erdtree (From Software/Bandai Namco)- Final Fantasy VII Rebirth (Square Enix)- Metaphor: Refantazio (Studio Zero/Atlus/Sega)- Astro Bot (Team Asobi/SIE)- Balatro (LocalThunk /Playstack)- Black Myth: Wukong (Game Science)- Elden Ring Shadow of the Erdtree (From Software/Bandai Namco)- Final Fantasy VII Rebirth (Square Enix)- Metaphor: Refantazio (Studio Zero/Atlus/Sega)- Final Fantasy VII Rebirth (Square Enix)- Like a Dragon: Infinite Wealth (Ryu Ga Gotoku Studio/Sega)- Metaphor: Refantazio (Studio Zero/Atlus/Sega)- Senua's Saga: Hellblade 2 (Ninja Theory/Xbox Game Studios)- Silent Hill 2 (Bloober Team/Konami)- Astro Bot (Team Asobi/SIE)- Black Myth: Wukong (Game Science)- Elden Ring Shadow of the Erdtree (From Software/Bandai Namco)- Metaphor: Refantazio (Studio Zero/Atlus/Sega)- Neva (Nomada Studio/Devolver)- Astro Bot (Team Asobi/SIE)- Final Fantasy VII Rebirth (Square Enix)- Metaphor: Refantazio (Studio Zero/Atlus/Sega)- Silent Hill 2 (Bloober Team/Konami)- Stellar Blade (Shift Up/SIE)- Astro Bot (Team Asobi/SIE)- Call of Duty: Black Ops 6 (Treyarch/Raven/Activision/Xbox)- Final Fantasy VII Rebirth (Square Enix)- Senua's Saga: Hellblade 2 (Ninja Theory/Xbox Game Studios)- Silent Hill 2 (Bloober Team/Konami)- Briana White (Final Fantasy VII Rebirth)- Hannah Telle (Life is Strange: Double Exposure)- Humberly González (Star Wars Outlaws)- Luke Roberts (Silent Hill 2)- Melina Juergens (Senua's Saga: Hellblade 2)- Call of Duty: Black Ops 6 (Treyarch/Raven/Activision/Xbox)- Diablo 4 (Blizzard/Xbox)- Dragon Age: Veilguard (BioWare/EA)- Prince of Persia: The Lost Crown (Ubisoft Montpellier/Ubisoft)- Star Wars Outlaws (Massive Entertainment/Ubisoft)- Close the Distance (Osmotic Studios/Skybound Games)- Indika (Odd Meter / 11 Bit Studios)- Neva (Nomada Studio/Devolver)- Life is Strange: Double Exposure (Deck Nine/Square Enix)- Senua's Saga: Hellblade 2 (Ninja Theory/Xbox Game Studios)- Tales of Kenzera: ZAU (Surgent Studios/EA)- Destiny 2 (Bungie/SIE)- Diablo 4 (Blizzard/Xbox)- Final Fantasy XIV (Square Enix)- Fortnite (Epic Games)- Helldivers 2 (Arrowhead Game Studios/SIE)- Baldur's Gate 3 (Larian)- Final Fantasy XIV (Square Enix)- Fortnite (Epic Games)- Helldivers 2 (Arrowhead Game Studios/SIE)- No Man's Sky (Hello Games)- Animal Well (Shared Memory/Bigmode)- Balatro (LocalThunk /Playstack)- Lorelai and Laser Eyes (Simogo/Annapurna Interactive)- Neva (Nomada Studio/Devolver)- UFO 50 (Mossmouth)- Animal Well (Shared Memory/Bigmode)- Balatro (LocalThunk /Playstack)- Manor Lord (Slavic Magic/Hooded Horse)- Pacific Drive (Ironwood Studios/Kepler Interactive)- The Plucky Squire (All Possible Futures / Devolver)- AFK Journey (FARLIGHT / Lilith Games)- Balatro (LocalThunk /Playstack)- Pokémon Trading Card Game Pocket (Creatures Inc / TPCI)- Wuthering Waves (Kuro Games)- Zenless Zone Zero (Hoyoverse)- Arizona Sunshine Remake (Vertigo Games)- Asgard's Wrath 2 (Sanzaru Games/Oculus Studios)- Batman: Arkham Shadow (Camouflaj/Oculus Studios)- Metal: Hellsinger VR (Lab 42 / The Outsiders / Funcom)- Metro Awakening (Vertigo Games)- Black Myth: Wukong (Game Science)- Call of Duty: Black Ops 6 (Treyarch/Raven/Activision/Xbox)- Helldivers 2 (Arrowhead Game Studios/SIE)- Stellar Blade (Shift Up/SIE)- Warhammer 40,000: Space Marine 2 (Saber Interactive/Focus Entertainment)- Astro Bot (Team Asobi/SIE)- Prince of Persia: The Lost Crown (Ubisoft Montpellier/Ubisoft)- Silent Hill 2 (Bloober Team/Konami)- Star Wars Outlaws ( Massive Entertainment/Ubisoft)- The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (Grezzo/Nintendo)- Dragon's Dogma 2 (Capcom)- Elden Ring Shadow of the Erdtree (From Software/Bandai Namco)- Final Fantasy VII Rebirth (Square Enix)- Like a Dragon: Infinite Wealth (Ryu Ga Gotoku Studio/Sega)- Metaphor: Refantazio (Studio Zero/Atlus/Sega)- Dragon Ball: Sparking! ZERO (Spike Chunsoft / Bandai Namco)- Granblue Fantasy Versus: RISING (Arc System Works/Cygames)- Marvel vs Capcom Fighting Collection: Arcade Classics (Capcom)- Multiversus (Player First Games / WB Games)- Tekken 8 (Bandai Namco)- Astro Bot (Team Asobi/SIE)- Princess Peach: Show Time! (Good-Feel/Nintendo)- Super Mario Party Jamboree (Nintendo Cube / Nintendo)- The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (Grezzo/Nintendo)- The Plucky Squire (All Possible Futures / Devolver)- Age of Mythology: Retold (World's Edge/Forgotten Empires/Xbox Game Studios)- FrostPunk 2 (11 Bit Studios)- Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (Capcom)- Manor Lord (Slavic Magic/Hooded Horse)- Unicorn Overload (Vanillaware/Sega/Atlus)- F1 24 (Codemasters/EA Sports)- EA Sports FC 25 (EA Vancouver / EA Romania / EA Sports)- NBA 2K25 (Visual Concepts/2K)- Top Spin 2K25 (Hangar 13/2K)- WWE 2K24 (Visual Concepts/2K)- Call of Duty: Black Ops 6 (Treyarch/Raven/Activision/Xbox)- Helldivers 2 (Arrowhead Game Studios/SIE)- Super Mario Party Jamboree (Nintendo Cube / Nintendo)- Tekken 8 (Bandai Namco)- Warhammer 40,000: Space Marine 2 (Saber Interactive/Focus Entertainment)- Arcane (Riot / Fortiche / Netflix)- Fallout (Bethesda/Kilter Films/Amazon MGM Studios)- Knuckles (Sega/Paramount)- Like a Dragon: Yakuza (Sega/Amazon MGM Studios)- Tomb Raider: The Legend of Lara Croft (Crystal Dynamics / Legendary / Netflix)- Death Stranding 2 (Kojima Productions/SIE)- Ghost of Yotei (Sucker Punch Productions / SIE)- Grand Theft Auto 6 (Rockstar Games)- Metroid Prime 4: Beyond (Retro Studios/Nintendo)- Monster Hunter Wilds (Capcom)- CaseOh- IlloJuan- Techno Gamerz- TypicalGamer- Usada Pekora- Counter-Strike 2 (Valve)- DOTA 2 (Valve)- League of Legends (Riot Games)- Mobile Legends: Bang Bang (Moonton)- Valorant (Riot Games)- 33 – Neta Shapira- Aleksib – Aleksi Virolainen- Chovy – Jeong Ji-hoon- Faker – Lee Sang-hyeok- ZyWoO – Mathieu Herbaut- ZmjjKk – Zheng Yongkang- Bilibili Gaming ( League of Legends )- Gen.G ( League of Legends )- NAVI ( absolute force )- T1 ( League of Legends )- Team Liquid ( DOTA 2 )ผู้ที่สนใจสามารถร่วมโหวตเกมที่ชื่นชอบในแต่ละสาขาได้ที่ https://thegameawards.com/