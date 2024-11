เผยเกมเพลย์ "Architect: Land of Exiles" เกมออนไลน์ฟอร์มยักษ์จากผู้สร้าง "Lineage 2: Revolution"

"Architect: Land of Exiles" เป็นเกม MMORPG Open World ที่พัฒนาด้วย Unreal Engine 5 สร้างสรรค์โดยอดีตทีมงานที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา "Lineage 2: Revolution" และ "Ni No Kuni: Crossed World" โดยจะรองรับการเล่นข้ามแพลตฟอร์มระหว่างโทรศัพท์มือถือและพีซีในงาน G-STAR 2024 ได้เปิดให้ทดลองเล่นโหมดเนื้อเรื่อง โดยผู้เล่นจะสวมบทบาทเป็นนักเดินทางที่กำลังตามหาหอคอยที่สร้างโดยยักษ์ เนื่องจากนักเดินทางคนก่อนได้หายตัวไป ผู้เล่นในฐานะทหารรับจ้างจึงเริ่มการผจญภัยภายใต้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากนายจ้างของเขา ในเวอร์ชันทดลองจะมีอาชีพ Wizard, Warrior, Assassin และ Hunter ซึ่งแต่ละอาชีพจะมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง เช่น Assassin เป็นตัวละครถืออาวุธคู่ที่โจมตีได้รวดเร็ว ขณะที่ Hunter ใช้ธนูโจมตีจากระยะไกล เป็นต้นผู้เล่นจะต้องใช้ WASD เพื่อเคลื่อนที่ตัวละคร และใช้เมาส์เพื่อเล็งโจมตีศัตรู ซึ่งผู้เล่นสามารถใช้สกิลธาตุสร้างสถานะผิดปกติให้กับศัตรู เช่น ใช้การโจมตีแบบแช่แข็งเพื่อทำให้ศัตรูช้าลง หรือใช้ระเบิดเปลวไฟเพื่อสร้างสถานะเผาไหม้ ผู้เล่นสามารถกระโดดหรือกลิ้งเพื่อหลบการโจมตีของศัตรู แต่จะถูกจำกัดด้วยค่า Stamina ทำให้ไม่สามารถใช้ต่อเนื่องได้ในส่วนของการสำรวจ ผู้เล่นจะได้ผจญภัยในโลก Open World แบบไร้รอยต่อ ค้นพบสถานที่ใหม่ ๆ และดันเจี้ยน ท้าทายศัตรูสุดแกร่งเพื่อรับรางวัลตอบแทนและไอเทมหายาก ซึ่งนอกจากการเดินทางบนพื้นดิน ยังมีการเดินทางบนท้องฟ้าด้วยเครื่องร่อน และการว่ายน้ำ ที่จะมีโอกาสค้นพบไอเทมที่ไม่สามารถหาได้บนพื้นดินปกติ"Architect: Land of Exiles" ยังไม่เปิดเผยวันเปิดให้บริการ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ที่ https://architect.hybeim.com/