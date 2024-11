"Teamfight Tactics" เตรียมเปิดศึกสุดท้ายแห่งปีชิงเงินแสน!

หลังจาก Set 13: Teamfight Tactics: Into the Arcane ได้เปิดเผยไฮไลต์เกมเพลย์สู่สายตาแฟน ๆ ในระหว่างการถ่ายทอดสดรอบ Finals ของ Magic n’ Mayhem Tactician’s Crown และเตรียมปล่อยตัวจริงทั้งบน PC และโทรศัพท์มือถือในวันที่ 20 พฤศจิกายนนี้ เพื่อให้ทุกคนได้ดำดิ่งไปสู่โลกของ Arcane ทาง Riot Games ก็ไม่รอช้า ประกาศเปิดเวทีใหญ่ส่งท้ายปีอย่าง Hexpert Tactician Open Tournament ของเกม Teamfight Tactics เพื่อร่วมต้อนรับทั้ง Teamfight Tactics: Into the Arcane ในธีม Arcane ที่กำลังจะเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ และอภิมหาซีรีส์ Arcane ซีซั่น 2โดยจะมีแชมเปี้ยนสุดพิเศษจาก Arcane ที่ทุกคนต้องร้องว้าวมากมาย อาทิ Powder, Vi และ Vander และยิ่งไปกว่านั้น Ambessa จอมทัพไร้ปราณีแห่งตระกูล Medarda ก็จะมาใน Set 13 นี้เช่นกัน และที่สำคัญจะมีการเปิดตัวของตกแต่งที่มาจากซีรีส์ Arcane อีกด้วย อาทิ Arena แบบใหม่ และนักวางแผนอย่าง Chibi Caitlyn ปลายปีนี้รวมถึงการกลับมาของ Tocker's Trials ซึ่งเป็นโหมดเกม PvE เวอร์ชันทดลองของ TFT ในแพตช์แรกประจำเซ็ต เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เล่นทั้งใหม่และเก่ากลับมาเรียนรู้การเล่นไปกับเกมเพลย์ที่ไม่กดดันนอกจากนี้ยังมาพร้อมคุณสมบัติใหม่ ไม่ว่าจะเป็น Enforcer, Chem-Baron, Academy, Firelight และ Family รวมทั้งกลไกประจำเซ็ต อย่าง Anomaly ที่จะเปิดโอกาสให้ผู้เล่นสุ่มโบนัสเพื่อแปลงโฉมแชมเปี้ยนหนึ่งตัวในสนามไปตลอดกาลเป็นจำนวนหนึ่งครั้งต่อเกม เป็นต้นและนอกเหนือจากความเอ็กซ์คลูซีฟต่าง ๆ ที่กล่าวไป ความมันของ Open Tournament ที่กำลังจะปะทุขึ้น จะเป็นการตัดสินใจว่าใครคือนักวางแผนอันดับ 1 ของเกม TFT ของประเทศไทย โดยไม่สนว่าคุณจะเป็นใคร เพราะนี่คือการต่อสู้ที่เปิดโอกาสให้แก่ทุกคนที่มีใจรักในเกม TFT และนี่คือบันไดสู่ทำเนียบแชมป์กับการคว้าเงินรางวัลที่มีมูลค่ารวมสูงถึง 100,000 บาทสำหรับ Hexpert Tactician Open Tournament มีรายละเอียดการแข่งขันดังนี้• ช่วงรับสมัคร วันที่ 13-19 พฤศจิกายน 2567• รอบคัดเลือก (Online Tournament) วันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2567• รอบชิงชนะเลิศ (Offline Tournament) แบบออฟไลน์ที่งาน Arcane World สยามพารากอนฮออล์ วันที่ 1 ธันวาคม 2567ร่วมสมัครชิงความเป็นหนึ่งในการแข่งขัน Hexpert Tactician Open Tournament เกม Teamfight Tactics ได้ทาง discord.gg/thailandtftesports และอ่านกฎกติกาการแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่ riot.com/TFTTHhexpertrulebook