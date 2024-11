Review: PlayStation 5 Pro "เอกสิทธิ์" ที่ไม่ได้มีไว้สำหรับทุกคน

มันจะมีดีไซน์ที่ถอดแบบสืบทอดมาจากเครื่อง เพลย์สเตชัน 5 รุ่นสลิม ด้วยแกนกลางสีดำมันวาวที่โค้งเว้าลึกลงไปและฝาครอบสีขาวที่แบ่งออกเป็นสองส่วนชิ้นบนกับชิ้นล่าง ไปจนถึงตำแหน่งพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆบริเวณด้านหลังและด้านหน้าที่กลายเป็น USB-C ทั้งสองช่อง

"โปร"

สนับสนุนบทความรีวิวโดยบริษัท โซนี่ อินเตอร์แอคทีฟ เอนเตอร์เทนเมนต์

Sony Interactive Entertainment (SIE)

ก่อนอื่นคงต้องพูดเรื่องรูปลักษณ์หน้าตาภายนอกเป็นอันดับแรก สำหรับนั้นส่วนความสูงเมื่อวางตั้งจะมีขนาดใกล้เคียงกับ PS5 รุ่นอ้วนปกติ เพียงแต่ความหนาและความลึกจะน้อยกว่ารุ่นอ้วนอย่างเห็นได้ชัดตามภาพประกอบ ซึ่งนั่นก็ส่งผลต่อในขณะที่ ร่องสามบั้งด้านข้างที่สร้างความโดดเด่นให้กับตัวเครื่อง มันเป็นเพียงตะแกรงปิดทึบไม่มีรูระบายอากาศที่สามารถทะลุไปถึงพัดลมด้านในได้ ฉะนั้นใครคิดจะเล่นเกมในช่วงหน้าร้อนแบบไม่เปิดแอร์ก็ควรต้องระวังเรื่องความร้อนสะสมจนเครื่องโอเวอร์ฮีทกันนิดนึงซึ่ง PS5 Pro ที่วางขาย ณ ปัจจุบันล้วนเป็นเครื่องดิจิตอลทั้งสิ้นไม่มีช่องใส่แผ่นดิสก์ ดังนั้นใครที่เป็นสายสะสมแผ่นหาจำต้องซื้อดิสก์ไดร์ฟแยกมาเสียบเพิ่มกันเอาเอง เช่นเดียวกับแท่นวางเครื่องแนวตั้งสุดหรูหราที่ชาร์จคุณเพิ่มในราคาหลักพัน แต่ถ้าคุณเป็นเกมเมอร์สายดาวน์โหลดและชอบวางเครื่องแนวนอนเป็นประจำอย่างกระผม (เพราะเคยวางตั้งแล้วเครื่องพัง) เรื่องเหล่านี้คงไม่ใช่ปัญหาหลายคนที่เป็นสายดองเกมหรือแม้กระทั่งตัวกระผมเองที่ต้องรีวิวเกมออกใหม่ทุกสัปดาห์ ที่ผ่านมามักประสบปัญหาเนื้อที่ไม่พอต้องคอยหาหน่วยความจำภายนอกมาสำรองเพิ่ม แต่กับเครื่อง PS5 Pro คุณไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องขนาดพื้นที่ติดตั้งเกมอีกต่อไปเพราะว่าทางโดยหลังจากหักลบพื้นที่เว้นว่างสำหรับซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ เหล่าผู้ใช้งานจะมีพื้นที่ภายในเหลือว่างสำหรับลงเกมต่างๆมากถึง 1.89 TB เรียกว่าเพียงพอต่อความต้องการสามารถลงเกมใหญ่ฟอร์มยักษ์ขนาดไฟล์ 100 GB ได้พร้อมกันเกือบๆ 20 เกมเลยทีเดียว สร้างความสะดวกสบายทำให้เราไม่ต้องคอยลบเกมที่ยังเคลียร์ไม่จบหรือเก็บของยังไม่ครบ ก็สามารถดาวน์โหลดเกมใหม่มาเล่นตามเทรนด์กระแสชาวบ้านได้ทันควันอีกภาคส่วนที่ถูกอัปเกรดขึ้นจากเดิม นั่นคือการที่ตัวเทคโนโลยี Wi-fi 6 ที่บรรดาเครื่อง PS5 รุ่นเก่าทั้งอ้วนและสลิมเคยใช้กัน อย่างไรก็ดีเรื่องสปีดความเร็วนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับเราท์เตอร์และแพคเกจอินเทอร์เน็ตของค่ายผู้ให้บริการ แต่สิ่งที่เกมเมอร์ทุกคนล้วนสัมผัสได้แน่ๆจะเป็นในส่วนของความเสถียรความนิ่งของสัญญาณ โดยจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียนที่เคยเล่นเกม Zenless Zone Zero ผ่านไวไฟบนเครื่อง PS5 รุ่นปกติ เวลาเข้าสู่พื้นที่ Hollow Zero ที่ค่อนข้างกินเวลานาน ระหว่างเลื่อนตัวละครไปมาในโหมดทีวีมักเจอกล่องข้อความแจ้งเตือนเด้งขึ้นมาว่า "Network error. Connection is unstable" อยู่เป็นประจำ แต่ภายหลังย้ายมาเล่นบนเครื่อง PS5 Pro กลับไม่พบข้อความดังกล่าวปรากฏขึ้นมากวนใจอีกเลย แถมยังมีผู้เล่นบางรายกล่าวชื่นชมด้วยว่าเวลาเล่นเกมรีโมตเพลย์ผ่านอุปกรณ์ PlayStation Portal ที่เชื่อมต่อกับ PS5 Pro มันได้ประสบการณ์ที่ลื่นไหลกว่าและแลคน้อยกว่าตอนเชื่อมต่อกับ PS5 ปกติ ซึ่งไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวข้องอะไรกันมั้ย เนื่องด้วยตัวผู้เขียนไม่ได้เป็นเจ้าของเครื่อง พอร์ทัล จึงไม่กล้ายืนยันฟันธงด้านรายชื่อเกมที่ถูกเสริมเติมแต่งประสิทธิภาพให้รองรับกับขุมพลังของเครื่อง PlayStation 5 Pro ณ ปัจจุบันมีอยู่จำนวนกว่า 60 ไตเติ้ลด้วยกัน และส่วนใหญ่ที่เห็นมักเป็นเกมเฟิร์สปาร์ตี้หรือไม่ก็บรรดาเกมเอ็กคลูซีฟทั้งหลายจากค่ายพันธมิตร โดยตัวผู้ใช้งานสามารถสังเกตตรวจสอบได้ง่ายๆด้วยการเข้าไปที่หน้าเมนูออพชั่นกราฟิกหรือการแสดงผลของเกมและถึงแม้ว่าโหมดภาพกราฟิกโปรดังกล่าวจะถูกแบ่งย่อยออกไปอีกเป็นสองสายระหว่างสายเน้นความละเอียดกับสายเน้นเฟรมเรตเหมือนเช่น PS5 รุ่นธรรมดา แต่ความลื่นไหลกับความคมชัดที่ได้มันจะเหลื่อมๆเหนือกว่าโหมดภาพกราฟิกอันเก่าแบบรู้สึกได้บางเกมเปลี่ยนไปเยอะ เช่น Dragon Dogma 2 จากเดิมที่เคยกระตุกจนแทบเล่นไม่ได้บนเครื่องรุ่นธรรมดา พอมาเล่นบนเครื่องรุ่นโปรเฟรมเรตกลับลื่นไหลขึ้นมาแบบผิดหูผิดตา หรือจะเป็น Final Fantasy VII Rebirth ที่เมื่อก่อนภาพจะออกเบลอๆเพราะพึ่งเทคนิคการอัปสเกล พอเครื่องโปรทำให้ตัวเกมสามารถรันภาพได้ระดับ 4K ทุกอย่างกลับดูคมชัดบาดตาเหมือนเราเพิ่งไปตัดแว่นมาใหม่ยังไงยังงั้น ในขณะเดียวกันมันก็มีบางเกมที่มองด้วยตาเปล่าไม่รู้สึกว่ามีอะไรเปลี่ยนเนื่องจากต้นฉบับของเดิมถูกขัดเกลามาดีอยู่แล้ว ด้วยเหตุนี้เราจึงแอบหวั่นใจเกรงว่าตัวฟีเจอร์ที่ทาง โซนี่ คิดค้นขึ้นมาเพื่อช่วยเพิ่มเฟรมเรตนี้ ในอนาคตมันอาจถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดโดยเฉพาะเหล่านักพัฒนาสันหลังยาวที่เกียจคร้าน Optimize ตัวเกม เหมือนเช่นที่วงการเกมพีซีกำลังเผชิญอยู่จากการมาถึงของฟีเจอร์ DLSS และ FSR นั่นเองPS5 Pro เปิดขายด้วยราคาที่แพงสุดเท่าที่ โซนี่ เคยทำตลาดเครื่องคอนโซลมาตีเป็นตัวเลขกลมๆคือสามหมื่นบาทไทย และมันยังไม่จบเพียงแค่นั้นหากคุณเป็นสายเก็บสะสมแผ่นก็ต้องซื้อช่องอ่านแผ่นดิสก์เพิ่ม อยากวางบนโต๊ะสวยๆเท่ๆก็ต้องซื้อแท่นวางแนวตั้ง และ ที่สำคัญเหนืออื่นใดคือเรื่อง(ใส่เครื่องหมายดอกจัน *ย้ำว่าบางเกม*) ที่เครื่อง PS5 Pro สามารถรีดเฟรมเรตไปได้ถึง 80 หรือ 120fps ซึ่งสุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณเองแล้วละว่าอยากถอนเงินออกจากบัญชีจำนวนครึ่งแสนเพื่อแลกกับเฟรมเรตที่ได้เพิ่มมาสิบยี่สิบเฟรมฯหรือเปล่า?