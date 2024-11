"Soul Land: New World" เกมเปิดโลก "ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน" พร้อมให้เล่นแล้ววันนี้!

"Soul Land: New World" เป็นผลงานเกมแรกของ IP ชื่อดังระดับโลกอย่าง "ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน" ที่ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม โดยได้รับความสนใจจากแฟน ๆ Soul Land มากกว่า 100 ล้านคนทั่วโลกหลังจากที่เปิดตัวในจีนแผ่นดินใหญ่, ฮ่องกง, มาเก๊า และไต้หวัน ขณะนี้ดินแดนโต้วหลัวอันกว้างใหญ่ ที่เต็มไปด้วยความอิสระและความท้าทายมากมาย พร้อมให้ผู้เล่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้สัมผัสกันแล้วเข้าร่วมการต่อสู้สุดท้าทายในบทบาทตัวแท็งค์, DPS และฮีลเลอร์ พร้อมบอสและดันเจี้ยนที่ได้รับการออกแบบไม่เหมือนใคร ทำให้รู้สึกตื่นเต้นและสดใหม่ทุกครั้งในทุกการโจมตีสัมผัสการต่อสู้สุดดุเดือดในแบบ 7V7 และ 40V40 โดยรองรับผู้เข้าร่วมสมรภูมิรบได้มากถึง 400 คนปลดล็อคสัตว์เลี้ยงที่ทรงพลังและหายากหลากหลายชนิด พร้อมสำรวจดินแดนลึกลับไปกับพวกมัน รวบรวมทรัพยากร และสร้างโลกสัตว์เลี้ยงสุดพิเศษเฉพาะของคุณเองผู้เล่นสามารถเลือกเครื่องแต่งกายที่มีสีสันสดใสได้มากมาย พร้อมเพลิดเพลินกับการออกแบบในสไตล์ของตัวเองได้อย่างเต็มที่เข้าร่วมการล่าสมบัติ, ขุดเหมือง, ตกปลา และทำอาหาร พร้อมสำรวจโลกโต้วหลัวที่เต็มไปเหตุการณ์ลึกลับและน่าทึ่งดื่มด่ำไปกับ IP สุดคลาสสิกที่มีประวัติยาวนานถึง 15 ปี ที่ได้รับลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการ และฉากอนิเมะอันลือลั่นที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมาใหม่ พร้อมพาคุณย้อนรำลึกทุกช่วงเวลาประทับใจในดินแดนโต้วหลัว· มูลค่ารวมกว่า $500 ให้ผู้เล่นได้สุ่มการ์ด พร้อมเริ่มต้นการผจญภัยอย่างง่ายดาย· ล็อกอินรับ 1,000 สุ่ม พร้อมพาหนะคาปิบารา อิโมติคอน และโปรไฟล์พิเศษ· ร่วมผจญภัยไปกับพลอยชมพู ญานนีน ทำภารกิจเพื่อรับสหาย SSR กรอบโปรไฟล์เฉพาะ บับเบิ้ลแชท และฉายาพิเศษ “บ้าคลั่งกับการร้องเพลง”· ไม่ต้องรอ เปิดเซิร์ฟรับไปเลยสหาย SSR พิเศษ ถังซาน·ค้อนเฮ่าเทียน พร้อมการ์ดวิญญาณระดับหายาก-ปีปี่ตง และการ์ดทักษะวิญญาณ SSR -ระเบิดวงแหวน ครบชุด· พาหนะเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ — “เฮงเฮงหลัวหลัว” พร้อมคริสตัลฟ้าจำนวนมากและบัตรสุ่มการ์ดฟรี"Soul Land: New World" เปิดให้บริการแล้วทั้งบนมือถือระบบ iOS Android และบน PC ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.soulland-newworld.net และแฟนเพจ Soul Land: New World THAI