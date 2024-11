"Stellar Blade" เปิดตัวเวอร์ชันพีซี วางจำหน่ายปี 2025

"Stellar Blade" เป็นเกมแอ็คชันสวมบทบาทที่พัฒนาโดยสตูดิโอ Shift Up นำทีมโดย Kim Hyung-tae ผู้สร้างเกมชื่อดังที่มีผลงานอย่าง "Goddess of Victory: Nikke" โดยเนื้อเรื่องของเกมกล่าวถึงเหตุการณ์ในโลกยุคอนาคตที่เกิดภาวะโลกเดือด (ขั้นกว่าของโลกร้อน) ส่งผลกระทบต่อทุกสิ่งมีชีวิตบนโลก มนุษยชาติจึงต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด แต่ด้วยปัญหาที่ไม่ลงรอยกับพวกแอนดรอยด์ รวมถึงมีสายพันธุ์อสูรร้ายที่ไม่รู้แหล่งกำเนิดผุดขึ้นมา มนุษย์บางส่วนจึงหลบลี้หนีภัยขึ้นไปอาศัยอยู่บนอาณานิคมนอกโลกทำได้เพียงแค่นั่งเฝ้ามองดวงดาวบ้านเกิดที่ล่มสลาย แต่ทว่าความหวังในการพลิกฟื้นทวงคืนโลกกลับมาก็ยังไม่จางหายไปซะทีเดียว เนื่องจากยังมี "อีฟ" (Eve) นักรบนางฟ้าอวบอิ่มแห่งหน่วยพลร่มที่พร้อมอาสาเสี่ยงตายโดดลงมากอบกู้โลกจากพวกอสูรร้าย "เนติบา" (Naytiba) สัตว์สายพันธุ์ประหลาดที่กุมความลับดำมืดอันน่าตกใจที่ชวนให้พวกตัวเอกเริ่มคลางแคลงสงสัยในบทบาทหน้าที่ของตน"Stellar Blade" วางจำหน่ายแบบเอ็กซ์คลูซีฟบนแพลตฟอร์ม PlayStation 5 เมื่อวันที่ 26 เมษายนที่ผ่านมา และในที่สุดก็ถึงคิวเกมเมอร์ฝั่งพีซีที่จะได้เล่นกันเสียที โดยตัวจะวางจำหน่ายภายในปี 2025 ส่วน "Project Witches" เป็นเกมไอพีใหม่ที่ต่อยอดความสำเร็จของ "Goddess of Victory: Nikke" โดยเกมเพลย์จะให้ความสำคัญกับการโต้ตอบระหว่างผู้เล่น ซึ่งจะมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในช่วงครึ่งแรกของปี 2025 และมีแผนจะเปิดให้บริการทั้งบนมือถือและพีซีภายในปี 2027