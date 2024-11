Riot Games เตรียมจัดงาน "Arcane World" ในไทย 30 พ.ย. - 1 ธ.ค.นี้

ภายในงาน "Arcane World" แฟน ๆ จะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมสุดพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนได้อิน ไปกับโลกของ Arcane พร้อมรับของรางวัลมากมาย สนุกสนานไปกับบูธเกมทั้ง 3 ไม่ว่าจะเป็น League of Legends, Teamfight Tactics และ Wild Rift เชียร์ให้สุดเสียงกับการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยของทั้ง 3 เกมจากผู้เข้าแข่งขันที่ฝ่าฟันมาจากรอบออนไลน์พบกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินสุดพิเศษ ที่จะมาสร้างสีสันผ่านบทเพลงจากในซีรีส์ พร้อมกระทบไหล่กับเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ สตรีมเมอร์ และนักแข่งมากมาย ที่เข้าร่วมการแข่งขันโชว์แมตช์ Piltover ปะทะ Zaunเต็มอิ่มไปกับบรรยากาศของ Arcane ในโซนถ่ายรูปสุดพิเศษ พร้อมชมผลงานศิลปะและแฟนอาร์ตจากศิลปิน ที่สร้างสรรค์ผลงานจากแรงบันดาลในซีรีส์ เติมเต็มประสบการณ์ของโลกแห่ง Arcane ไปกับบาร์ The Last Drop ที่จะเสิร์ฟเมนูสุดพิเศษให้ทุกคนได้ลิ้มลองไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นตัวยงของเกม League of Legends, Teamfight Tactics, Wild Rift หรือเป็นคนที่หลงใหลในโลกของ Arcane งานนี้คือโอกาสพิเศษที่จะได้สัมผัสประสบการณ์สุดยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน มาร่วมสนุกกันได้ที่ Paragon Hall ศูนย์การค้าสยามพารากอน วันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 11.00 - 20.00 น. เข้างานฟรี ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ League of Legends