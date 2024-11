"Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival" พร้อมรัวกลองบนคอนโซลและพีซีแล้ววันนี้!

"Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival" ที่วางจำหน่ายบน PlayStation 5, Xbox Series X|S และ PC จะได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อรองรับเฟรมเรตสูงสุด 120 fps มาพร้อมเพลงเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะแพลตฟอร์ม, Mini-Characters, และโหมดเกม Run! Ninja Dojo ซึ่งจะมีอัปเดตสำหรับเวอร์ชัน Nintendo Switch ด้วยเช่นกัน"Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival" มีเพลงให้เลือกเล่นกว่า 76 เพลง พร้อมบริการสมาชิก Taiko Music Pass ที่สามารถเข้าถึงเพลงได้มากมายกว่า 700 เพลง มีโหมดให้เลือกเล่นหลายแบบ ทั้งโหมดเดี่ยวและโหมดผู้เล่นหลายคน ผู้เล่นสามารถฝึกฝนและแสดงทักษะการตีกลองผ่านการเดินทางเพื่อเป็นปรมาจารย์ด้านกลองร่วมกับ Don-chan และ Kumo-kyun โดยโหมดเกมประกอบด้วย:ตีกลองตามจังหวะเพลงโปรด พร้อมตั้งเป้าที่จะเล่นตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นปรมาจารย์ด้านกลองเล่นตามเพลงและวางของเล่นเพื่อผลักของเล่นของฝ่ายตรงข้ามและคว้าชัยชนะเล่นเพลงรวมกับเพื่อน 4 คนเพื่อแสดงคอนเสิร์ตให้สำเร็จกลายเป็นนินจาและแข่งขันกับผู้เล่นอื่นสูงสุด 4 คน เอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อคว้าอันดับหนึ่ง"Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival" พร้อมวางจำหน่ายแล้วบน PlayStation 5, Xbox Series X|S, Windows PC และ Steam ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bandainamcoent.asia/ LINE และ YouTube